Skip to main content
يمكنك تعديل استعلام SELECT الذي جرى تحديده عند إنشاء عرض مادي باستخدام التعليمة ALTER TABLE ... MODIFY QUERY من دون مقاطعة عملية الإدخال. صُمم هذا الأمر لتعديل عرض مادي أُنشئ باستخدام العبارة TO [db.]name. وهو لا يغيّر بنية جدول التخزين الأساسي، كما لا يغيّر تعريف أعمدة العرض المادي، لذلك يكون استخدام هذا الأمر محدودًا جدًا مع العروض المادية التي أُنشئت من دون العبارة TO [db.]name. مثال مع جدول TO
مثال من دون جدول TO التطبيق محدود جدًا، إذ لا يمكنك سوى تغيير قسم SELECT من دون إضافة أعمدة جديدة.

تعليمة ALTER TABLE … MODIFY REFRESH

تُغيّر ALTER TABLE ... MODIFY REFRESH مَعلمات التحديث الخاصة بـ العرض المادي القابل للتحديث، بما في ذلك الجدول الزمني، والتبعيات، والعشوائية، وإعدادات التحديث.
الجدولة (EVERY أو AFTER) إلزامية: إذ تستبدل التعليمة جميع معلمات التحديث دفعةً واحدة. وأي عبارة لا تُحدَّد — RANDOMIZE FOR أو DEPENDS ON أو SETTINGS — تُزال أو تُعاد إلى قيمها الافتراضية. ولتغيير إعدادات التحديث فقط، أعِد استخدام الجدولة الحالية.
القيود:
  • ALTER TABLE ... MODIFY SETTING غير مدعوم في العروض المادية؛ ولا يمكن تغيير إعدادات التحديث إلا عبر MODIFY REFRESH.
  • لا يدعم إضافة APPEND أو إزالته.
  • لا يمكن تغيير إعداد التحديث all_replicas بعد إنشاء العرض.
القائمة الكاملة لإعدادات التحديث موثقة في إعدادات التحديث. كما تظهر حالة التحديث، بما في ذلك الإعدادات المطبقة حاليًا، في system.view_refreshes.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦