CREATE TABLE events (ts DateTime , event_type String) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_type, ts); CREATE TABLE events_by_day (ts DateTime , event_type String, events_cnt UInt64) ENGINE = SummingMergeTree ORDER BY (event_type, ts); CREATE MATERIALIZED VIEW mv TO events_by_day AS SELECT toStartOfDay(ts) ts, event_type, count () events_cnt FROM events GROUP BY ts, event_type; INSERT INTO events SELECT DATE '2020-01-01' + interval number * 900 second , ['imp', 'click'][number%2+1] FROM numbers( 100 ); SELECT ts, event_type, sum (events_cnt) FROM events_by_day GROUP BY ts, event_type ORDER BY ts, event_type; ┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─ sum (events_cnt)─┐ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ click │ 48 │ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ imp │ 48 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ click │ 2 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ imp │ 2 │ └─────────────────────┴────────────┴─────────────────┘ -- Let's add the new measurement `cost` -- and the new dimension `browser`. ALTER TABLE events ADD COLUMN browser String, ADD COLUMN cost Float64; -- Column do not have to match in a materialized view and TO -- (destination table), so the next alter does not break insertion. ALTER TABLE events_by_day ADD COLUMN cost Float64, ADD COLUMN browser String after event_type, MODIFY ORDER BY (event_type, ts, browser); INSERT INTO events SELECT Date '2020-01-02' + interval number * 900 second , ['imp', 'click'][number%2+1], ['firefox', 'safary', 'chrome'][number%3+1], 10 / ( number + 1 )% 33 FROM numbers( 100 ); -- New columns `browser` and `cost` are empty because we did not change Materialized View yet. SELECT ts, event_type, browser, sum (events_cnt) events_cnt, round ( sum (cost), 2 ) cost FROM events_by_day GROUP BY ts, event_type, browser ORDER BY ts, event_type; ┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─browser─┬─events_cnt─┬─cost─┐ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ click │ │ 48 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 48 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ click │ │ 50 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 50 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ click │ │ 2 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 2 │ 0 │ └─────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────┘ ALTER TABLE mv MODIFY QUERY SELECT toStartOfDay(ts) ts, event_type, browser, count () events_cnt, sum (cost) cost FROM events GROUP BY ts, event_type, browser; INSERT INTO events SELECT Date '2020-01-03' + interval number * 900 second , ['imp', 'click'][number%2+1], ['firefox', 'safary', 'chrome'][number%3+1], 10 / ( number + 1 )% 33 FROM numbers( 100 ); SELECT ts, event_type, browser, sum (events_cnt) events_cnt, round ( sum (cost), 2 ) cost FROM events_by_day GROUP BY ts, event_type, browser ORDER BY ts, event_type; ┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─browser─┬─events_cnt─┬──cost─┐ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ click │ │ 48 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 48 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ click │ │ 50 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 02 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 50 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ click │ firefox │ 16 │ 6 . 84 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ click │ │ 2 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ click │ safary │ 16 │ 9 . 82 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ click │ chrome │ 16 │ 5 . 63 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ imp │ │ 2 │ 0 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ imp │ firefox │ 16 │ 15 . 14 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ imp │ safary │ 16 │ 6 . 14 │ │ 2020 - 01 - 03 00 : 00 : 00 │ imp │ chrome │ 16 │ 7 . 89 │ │ 2020 - 01 - 04 00 : 00 : 00 │ click │ safary │ 1 │ 0 . 1 │ │ 2020 - 01 - 04 00 : 00 : 00 │ click │ firefox │ 1 │ 0 . 1 │ │ 2020 - 01 - 04 00 : 00 : 00 │ imp │ firefox │ 1 │ 0 . 1 │ │ 2020 - 01 - 04 00 : 00 : 00 │ imp │ chrome │ 1 │ 0 . 1 │ └─────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┘ -- !!! During `MODIFY ORDER BY` PRIMARY KEY was implicitly introduced. SHOW CREATE TABLE events_by_day FORMAT TSVRaw CREATE TABLE test .events_by_day ( `ts` DateTime , `event_type` String, `browser` String, `events_cnt` UInt64, `cost` Float64 ) ENGINE = SummingMergeTree PRIMARY KEY (event_type, ts) ORDER BY (event_type, ts, browser) -- !!! The columns' definition is unchanged but it does not matter, we are not querying -- MATERIALIZED VIEW, we are querying TO (storage) table. -- SELECT section is updated. SHOW CREATE TABLE mv FORMAT TSVRaw; CREATE MATERIALIZED VIEW test . mv TO test . events_by_day ( `ts` DateTime , `event_type` String, `events_cnt` UInt64 ) AS SELECT toStartOfDay(ts) AS ts, event_type, browser, count () AS events_cnt, sum (cost) AS cost FROM test . events GROUP BY ts, event_type, browser