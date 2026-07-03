يغيّر هذا الأمر مفتاح الفرز للجدول إلى
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY ORDER BY new_expression
new_expression (تعبير أو tuple من التعبيرات). ويظل المفتاح الأساسي كما هو.
ويُعد هذا الأمر خفيفًا لأنه يغيّر البيانات الوصفية فقط. وللحفاظ على خاصية ترتيب صفوف جزء البيانات وفقًا لتعبير مفتاح الفرز، لا يمكنك إضافة تعبيرات تتضمن أعمدة موجودة بالفعل إلى مفتاح الفرز (يُسمح فقط بالأعمدة التي أُضيفت بواسطة الأمر
ADD COLUMN ضمن استعلام
ALTER نفسه، ومن دون قيمة افتراضية للعمود).
لا يعمل هذا إلا مع الجداول من عائلة
MergeTree (بما في ذلك الجداول ذات النسخ المتماثل).