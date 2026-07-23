ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] DELETE WHERE filter_expr

يحذف البيانات المطابقة لتعبير التصفية المحدد. ويُنَفَّذ على هيئة mutation

ALTER TABLE هذه الصياغة مختلفة عن معظم الأنظمة الأخرى التي تدعم SQL. والمقصود منها الإشارة إلى أنه، بخلاف الاستعلامات المماثلة في قواعد بيانات OLTP، فهذه عملية ثقيلة وغير مصممة للاستخدام المتكرر. وتُعَد ALTER TABLE عملية ثقيلة تتطلب دمج البيانات الأساسية قبل حذفها. بالنسبة إلى MergeTree tables، يُنصح باستخدام استعلام تجعل البادئةهذه الصياغة مختلفة عن معظم الأنظمة الأخرى التي تدعم SQL. والمقصود منها الإشارة إلى أنه، بخلاف الاستعلامات المماثلة في قواعد بيانات OLTP، فهذه عملية ثقيلة وغير مصممة للاستخدام المتكرر. وتُعَدعملية ثقيلة تتطلب دمج البيانات الأساسية قبل حذفها. بالنسبة إلى MergeTree tables، يُنصح باستخدام استعلام DELETE FROM query ، لأنه ينفّذ حذفًا خفيفًا وقد يكون أسرع بكثير.

يجب أن يكون filter_expr من النوع UInt8 . ويحذف الاستعلام الصفوف في الجدول التي تأخذ فيها هذه العبارة قيمة غير صفرية.

يمكن أن يحتوي الاستعلام الواحد على عدة أوامر مفصولة بفواصل.

يُحدَّد تزامن معالجة الاستعلام بواسطة إعداد mutations_sync . ويكون غير متزامن افتراضيًا.

انظر أيضًا