ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY|RESET SETTING ...
لا تُطبَّق هذه الاستعلامات إلا على جداول MergeTree.
يغيّر إعدادات الجدول. الصيغة
MODIFY SETTING
مثال
MODIFY SETTING setting_name=value [, ...]
CREATE TABLE example_table (id UInt32, data String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;
ALTER TABLE example_table MODIFY SETTING max_part_loading_threads=8, max_parts_in_total=50000;
يعيد تعيين إعدادات الجدول إلى قيمها الافتراضية. وإذا كان أحد الإعدادات مضبوطًا بالفعل على القيمة الافتراضية، فلن يُتَّخذ أي إجراء. الصيغة
RESET SETTING
مثال
RESET SETTING setting_name [, ...]
انظر أيضًا
CREATE TABLE example_table (id UInt32, data String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id
SETTINGS max_part_loading_threads=8;
ALTER TABLE example_table RESET SETTING max_part_loading_threads;