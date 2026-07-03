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توجد مجموعة من الاستعلامات لتغيير إعدادات الجدول. يمكنك تعديل الإعدادات أو إعادة تعيينها إلى القيم الافتراضية. ويمكن لاستعلام واحد تغيير عدة إعدادات في الوقت نفسه. إذا لم يكن هناك إعداد بالاسم المحدد، فسيرفع الاستعلام استثناءً. الصيغة
لا تُطبَّق هذه الاستعلامات إلا على جداول MergeTree.

MODIFY SETTING

يغيّر إعدادات الجدول. الصيغة
مثال

RESET SETTING

يعيد تعيين إعدادات الجدول إلى قيمها الافتراضية. وإذا كان أحد الإعدادات مضبوطًا بالفعل على القيمة الافتراضية، فلن يُتَّخذ أي إجراء. الصيغة
مثال
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦