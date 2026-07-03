system.databases
واستعلام
SHOW CREATE DATABASE.
الصيغة
ALTER DATABASE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY COMMENT 'Comment'
لإنشاء
أمثلة
DATABASE مع إضافة تعليق:
لتعديل التعليق:
Query
CREATE DATABASE database_with_comment ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary database';
لعرض التعليق المُعدَّل:
Query
ALTER DATABASE database_with_comment
MODIFY COMMENT 'new comment on a database';
Query
SELECT comment
FROM system.databases
WHERE name = 'database_with_comment';
لحذف تعليق قاعدة البيانات:
Response
┌─comment─────────────────┐
│ new comment on database │
└─────────────────────────┘
للتحقق من إزالة التعليق:
Query
ALTER DATABASE database_with_comment
MODIFY COMMENT '';
Query
SELECT comment
FROM system.databases
WHERE name = 'database_with_comment';
Response
┌─comment─┐
│ │
└─────────┘