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تُضيف هذه العبارة تعليق قاعدة البيانات أو تُعدّله أو تُزيله، سواء أكان مُعيّنًا مسبقًا أم لا. وينعكس هذا التغيير في كلٍّ من system.databases واستعلام SHOW CREATE DATABASE.

الصيغة

أمثلة

لإنشاء DATABASE مع إضافة تعليق:
Query
لتعديل التعليق:
Query
لعرض التعليق المُعدَّل:
Query
Response
لحذف تعليق قاعدة البيانات:
Query
للتحقق من إزالة التعليق:
Query
Response

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦