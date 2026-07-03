ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] UPDATE column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_id] WHERE filter_expr

يُعدِّل البيانات المطابقة لتعبير التصفية المحدد. وهو مُنفَّذ على شكل mutation

تجعل البادئة ALTER TABLE هذه الصياغة مختلفة عن معظم الأنظمة الأخرى التي تدعم SQL. والمقصود منها الإشارة إلى أن هذه العملية، بخلاف الاستعلامات المشابهة في قواعد بيانات OLTP، عملية ثقيلة وغير مصممة للاستخدام المتكرر.

يجب أن يكون filter_expr من النوع UInt8 . يحدّث هذا الاستعلام قيم الأعمدة المحددة إلى قيم التعبيرات المقابلة في الصفوف التي تكون فيها قيمة filter_expr غير صفرية. تُحوَّل القيم إلى نوع العمود باستخدام العامل CAST . لا يُدعم تحديث الأعمدة المستخدمة في حساب المفتاح الأساسي أو مفتاح التقسيم.

يمكن أن يحتوي الاستعلام الواحد على عدة أوامر مفصولة بفواصل.

يُحدَّد تزامن معالجة الاستعلام بواسطة الإعداد mutations_sync . وهو غير متزامن افتراضيًا.

انظر أيضًا