تُعدِّل معظم استعلامات ALTER TABLE إعدادات الجدول أو بياناته:

ALTER TABLE إلا في جداول Merge وDistributed. لا تُدعَم معظم استعلاماتإلا في جداول *MergeTree

تتعامل عبارات ALTER التالية مع طرق العرض:

تُعدِّل عبارات ALTER التالية الكيانات المرتبطة بالتحكم بالوصول المستند إلى الأدوار:

​ عمليات التعديل

بالنسبة إلى جداول *MergeTree ، تُنفَّذ عمليات التعديل عبر إعادة كتابة أجزاء البيانات بالكامل. ولا توجد خاصية atomicity — إذ تُستبدل الأجزاء بأجزاء معدَّلة فور جهوزيتها، وسيعرض استعلام SELECT الذي يبدأ تنفيذه أثناء عملية التعديل بيانات من أجزاء عُدِّلت بالفعل إلى جانب بيانات من أجزاء لم تُعدَّل بعد.

تُرتَّب عمليات التعديل ترتيبًا كليًا بحسب ترتيب إنشائها، وتُطبَّق على كل جزء وفق هذا الترتيب. كما توجد علاقة ترتيب جزئي بينها وبين استعلامات INSERT INTO : فالبيانات التي أُدرجت في الجدول قبل إرسال عملية التعديل ستُعدَّل، أما البيانات التي أُدرجت بعد ذلك فلن تُعدَّل. لاحظ أن عمليات التعديل لا تحظر عمليات الإدراج بأي شكل.

يعيد استعلام التعديل النتيجة فور إضافة إدخال عملية التعديل (في حالة الجداول المُكرَّرة إلى ZooKeeper، وفي حالة الجداول غير المُكرَّرة إلى نظام الملفات). وتُنفَّذ عملية التعديل نفسها بشكل غير متزامن باستخدام إعدادات profile الخاصة بالنظام. ولمتابعة تقدّم عمليات التعديل، يمكنك استخدام جدول system.mutations . وستستمر عملية التعديل التي أُرسلت بنجاح في التنفيذ حتى لو أُعيد تشغيل خوادم ClickHouse. ولا توجد طريقة للتراجع عن عملية التعديل بعد إرسالها، ولكن إذا توقفت لسبب ما، فيمكن إلغاؤها باستخدام استعلام KILL MUTATION

لا تُحذف إدخالات عمليات التعديل المكتملة فورًا (ويُحدَّد عدد الإدخالات المحفوظة بواسطة المَعلمة finished_mutations_to_keep الخاصة بمحرك التخزين). وتُحذف إدخالات عمليات التعديل الأقدم.

​ تزامن استعلامات ALTER

بالنسبة إلى الجداول غير المكررة، تُنفَّذ جميع استعلامات ALTER بشكل متزامن. أما بالنسبة إلى الجداول المكررة، فلا يضيف الاستعلام سوى تعليمات بالإجراءات المناسبة إلى ZooKeeper ، بينما تُنفَّذ هذه الإجراءات نفسها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، يمكن أن ينتظر الاستعلام حتى تكتمل هذه الإجراءات على جميع النسخ المتماثلة.

ALTER التي تُنشئ عمليات التعديل (مثل UPDATE و DELETE و MATERIALIZE INDEX و MATERIALIZE PROJECTION و MATERIALIZE COLUMN و APPLY DELETED MASK و APPLY PATCHES و CLEAR STATISTIC و MATERIALIZE STATISTIC ، على سبيل المثال لا الحصر)، فإن التزامن يحدده الإعداد بالنسبة إلى استعلاماتالتي تُنشئ عمليات التعديل (مثل، على سبيل المثال لا الحصر)، فإن التزامن يحدده الإعداد mutations_sync

ALTER الأخرى التي لا تعدّل سوى البيانات الوصفية، فيمكنك استخدام الإعداد أما استعلاماتالأخرى التي لا تعدّل سوى البيانات الوصفية، فيمكنك استخدام الإعداد alter_sync لضبط الانتظار.

ALTER باستخدام الإعداد يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) حتى تنفّذ النسخ المتماثلة غير النشطة جميع استعلاماتباستخدام الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout

بالنسبة إلى جميع استعلامات ALTER ، إذا كانت قيمة alter_sync = 2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد في الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout ، فسيتم طرح الاستثناء UNFINISHED .