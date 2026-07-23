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يُجري تغييرات على الأدوار. الصيغة:
يُعد SET variable = value اسمًا بديلًا لـ MODIFY SETTING variable = value: إذ يغيّر إعدادًا واحدًا في موضعه مع الإبقاء على بقية الإعدادات، بخلاف عبارة SETTINGS المجردة التي تستبدل قائمة الإعدادات بالكامل وتزيل أيضًا جميع ملفات التعريف الموروثة من الأصل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦