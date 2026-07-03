المفاتيح
ALTER QUOTA [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[KEYED BY {user_name | ip_address | forwarded_ip_address | client_key | client_key,user_name | client_key,ip_address | normalized_query_hash} | NOT KEYED]
[IPV4_PREFIX_BITS number]
[IPV6_PREFIX_BITS number]
[FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number {second | minute | hour | day | week | month | quarter | year}
{MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | execution_time | queries_per_normalized_hash} = number } [,...] |
NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
user_name و
ip_address و
forwarded_ip_address و
client_key و
client_key, user_name و
client_key, ip_address و
normalized_query_hash تقابل الحقول في جدول system.quotas.
لا يمكن استخدام الخيارين
IPV4_PREFIX_BITS و
IPV6_PREFIX_BITS إلا عندما تكون قيمة
KEYED BY هي
ip_address أو
forwarded_ip_address. وهما يقابلان الحقل في جدول system.quotas.
المعلمات
queries و
query_selects و
query_inserts و
errors و
result_rows و
result_bytes و
read_rows و
read_bytes و
execution_time و
queries_per_normalized_hash تقابل الحقول في جدول system.quotas_usage.
يتيح بند
ON CLUSTER إنشاء حصص على عنقود، راجع Distributed DDL.
أمثلة
قيّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات للمستخدم الحالي عند 123 استعلامًا ضمن قيد مدته 15 شهرًا:
بالنسبة إلى المستخدم default، حدِّد الحد الأقصى لوقت التنفيذ بنصف ثانية خلال 30 دقيقة، وحدِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات بـ 321 والحد الأقصى لعدد الأخطاء بـ 10 خلال 5 أرباع:
ALTER QUOTA IF EXISTS qA FOR INTERVAL 15 month MAX queries = 123 TO CURRENT_USER;
ALTER QUOTA IF EXISTS qB FOR INTERVAL 30 minute MAX execution_time = 0.5, FOR INTERVAL 5 quarter MAX queries = 321, errors = 10 TO default;