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يعدّل quotas. الصيغة:
المفاتيح user_name وip_address وforwarded_ip_address وclient_key وclient_key, user_name وclient_key, ip_address وnormalized_query_hash تقابل الحقول في جدول system.quotas. لا يمكن استخدام الخيارين IPV4_PREFIX_BITS وIPV6_PREFIX_BITS إلا عندما تكون قيمة KEYED BY هي ip_address أو forwarded_ip_address. وهما يقابلان الحقل في جدول system.quotas. المعلمات queries وquery_selects وquery_inserts وerrors وresult_rows وresult_bytes وread_rows وread_bytes وexecution_time وqueries_per_normalized_hash تقابل الحقول في جدول system.quotas_usage. يتيح بند ON CLUSTER إنشاء حصص على عنقود، راجع Distributed DDL. أمثلة قيّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات للمستخدم الحالي عند 123 استعلامًا ضمن قيد مدته 15 شهرًا:
بالنسبة إلى المستخدم default، حدِّد الحد الأقصى لوقت التنفيذ بنصف ثانية خلال 30 دقيقة، وحدِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات بـ 321 والحد الأقصى لعدد الأخطاء بـ 10 خلال 5 أرباع:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦