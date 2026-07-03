ALTER QUOTA [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]

[RENAME TO new_name]

[KEYED BY {user_name | ip_address | forwarded_ip_address | client_key | client_key,user_name | client_key,ip_address | normalized_query_hash} | NOT KEYED]

[IPV4_PREFIX_BITS number]

[IPV6_PREFIX_BITS number]

[FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number { second | minute | hour | day | week | month | quarter | year }

{MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | execution_time | queries_per_normalized_hash} = number } [,...] |

NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]