يبدأ هذا الأمر يدويًا التجسيد المادي لأجزاء التصحيح التي تُنشئها عبارات lightweight
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] APPLY PATCHES [IN PARTITION partition_id]
UPDATE. وهو يفرض تطبيق التصحيحات المعلّقة على أجزاء البيانات عبر إعادة كتابة الأعمدة المتأثرة فقط.
تُطبَّق أجزاء التصحيح عادةً تلقائيًا أثناء عمليات الدمج عند تفعيل الإعداد
متى تستخدم APPLY PATCHES
apply_patches_on_merge (وهو الإعداد الافتراضي). ومع ذلك، قد تحتاج إلى تشغيل تطبيق التصحيحات يدويًا في الحالات التالية:
- لتقليل العبء الإضافي الناتج عن تطبيق التصحيحات أثناء استعلامات
SELECT
- لدمج عدة أجزاء تصحيح قبل أن تتراكم
- لإعداد البيانات للنسخ الاحتياطي أو التصدير بعد تجسيد التصحيحات مسبقًا
- عندما يكون
apply_patches_on_mergeمعطّلًا وتريد التحكم في توقيت تطبيق التصحيحات
طبِّق جميع التصحيحات المعلّقة لجدول:
أمثلة
طبّق التصحيحات على تجزئة محددة فقط:
ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES;
ادمجه مع العمليات الأخرى:
ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES IN PARTITION '2024-01';
ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES, UPDATE column = value WHERE condition;
يمكنك مراقبة تقدّم تطبيق التصحيح باستخدام جدول
مراقبة تطبيق التصحيح
system.mutations:
SELECT * FROM system.mutations
WHERE table = 'my_table' AND command LIKE '%APPLY PATCHES%';
انظر أيضًا
UPDATEالخفيف - إنشاء أجزاء التصحيح باستخدام عمليات
UPDATEالخفيفة
- إعداد
apply_patches_on_merge- التحكّم في تطبيق التصحيحات تلقائيًا أثناء عمليات الدمج