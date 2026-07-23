يتيح البند
ALTER SETTINGS PROFILE [IF EXISTS] name1 [RENAME TO new_name |, name2 [,...]]
[ON CLUSTER cluster_name]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] | INHERIT 'profile_name'] [,...]
[ADD|MODIFY SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] [,...]
[SET variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] [,...] ]
[DROP SETTINGS variable [,...] ]
[ADD PROFILES 'profile_name' [,...] ]
[DROP PROFILES 'profile_name' [,...] ]
[DROP ALL SETTINGS]
[DROP ALL PROFILES]
[TO {{role1 | user1 [, role2 | user2 ...]} | NONE | ALL | ALL EXCEPT {role1 | user1 [, role2 | user2 ...]}}]
ON CLUSTER تعديل ملفات تعريف الإعدادات على مستوى العنقود، راجع DDL الموزع.
يدعم
استبدال الإعدادات مقابل تعديلها
ALTER SETTINGS PROFILE طريقتين مختلفتين لتغيير الإعدادات وملفات التعريف الأصلية (الموروثة) الخاصة بملف تعريف معيّن. ويختلف سلوك كلٍّ منهما كثيرًا، لذا من المهم اختيار الطريقة المناسبة.
إن عبارة
صيغة الاستبدال:
صيغة الاستبدال:
SETTINGS /
INHERIT المجرّدتان
SETTINGS المجرّدة (من دون
ADD أو
MODIFY أو
DROP) تستبدل قائمة الإعدادات بالكامل وجميع ملفات التعريف الأصلية لملف التعريف بما تدرجه أنت حرفيًا. وأي عنصر كان موجودًا مسبقًا ولم يُدرج في القائمة يُحذَف بصمت — من دون أي تحذير.
هذا هو السلوك نفسه لـ
CREATE SETTINGS PROFILE OR REPLACE p
SETTINGS max_execution_time = 10, enable_lazy_columns_replication = 1;
ALTER SETTINGS PROFILE p SETTINGS max_memory_usage = 16106127360;
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE p;
-- → CREATE SETTINGS PROFILE p SETTINGS max_memory_usage = 16106127360
-- max_execution_time and enable_lazy_columns_replication are gone.
SETTINGS في
CREATE SETTINGS PROFILE: إذ يحدّد هذا البند قائمة الإعدادات الكاملة.
تُغيّر الكلمات المفتاحية
الصيغة التزايدية:
الصيغة التزايدية:
ADD /
MODIFY /
DROP
ADD و
MODIFY و
DROP المدخلات الفردية مع ترك كل ما عدا ذلك في ملف التعريف كما هو:
ADD SETTINGS variable = value [constraints]— يضيف إعدادًا غير موجود بعد.
MODIFY SETTINGS variable = value [constraints]— يستبدل مدخلة إعداد واحدة. وتُستبدل المدخلة بالكامل (القيمة والقيود)، لذا أعِد تحديد
MIN/
MAX/
READONLY/إلخ إذا كنت تريد الاحتفاظ بها.
DROP SETTINGS variable [,...]— يزيل الإعدادات المُدرجة.
ADD PROFILES 'profile_name' [,...]/
DROP PROFILES 'profile_name' [,...]— يضيف أو يزيل ملفات التعريف الأصلية (الموروثة).
DROP ALL SETTINGS/
DROP ALL PROFILES— يزيل جميع الإعدادات أو جميع ملفات التعريف الأصلية.
DROP SETTINGS a ADD SETTINGS b = 1.
يُعد
SET variable = value اسمًا مستعارًا لـ
MODIFY SETTINGS variable = value. وهو متاح لأن
SET يبدو أكثر طبيعية، ولأن كتابة عبارة
SETTINGS الخاصة بالاستبدال عندما يكون المقصود تغييرًا تزايديًا تُعد خطأً شائعًا.
تجاوز إعدادًا واحدًا مع الاحتفاظ ببقية إعدادات ملف تعريف مُعدّ مسبقًا:
أمثلة
أضِف إعدادًا مقيّدًا جديدًا واحذف إعدادًا آخر:
ALTER SETTINGS PROFILE p MODIFY SETTINGS max_memory_usage = 16106127360;
أدِر ملفات التعريف الرئيسية بشكل تزايدي:
ALTER SETTINGS PROFILE my_profile
DROP SETTINGS readonly
ADD SETTINGS max_threads = 8 MIN 4 MAX 16 WRITABLE;
تحقّق دائمًا من النتيجة باستخدام
ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD PROFILES p1;
ALTER SETTINGS PROFILE my_profile DROP PROFILES p1;
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE:
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE my_profile;
لتغيير إعداد واحد مع الإبقاء على بقية الإعدادات، استخدم
التزايدي مقابل الاستبدال الكامل
ADD SETTINGS أو
MODIFY SETTINGS (راجع الأمثلة أدناه).
يحافظ كلٌّ من
ADD مقابل MODIFY
ADD SETTINGS و
MODIFY SETTINGS على الإعدادات الأخرى في ملف التعريف، لكنهما يتعاملان بشكل مختلف مع entry موجودة للإعداد نفسه:
ADD SETTINGS variable = value ...يحذف أولًا أي entry موجودة لـ
variableثم يُدرج entry جديدة. لذلك فهو يستبدل القيمة مع جميع القيود الخاصة بذلك الإعداد. وأي
MINأو
MAXأو قابلية للكتابة (
READONLY/
WRITABLE/
CONST/
CHANGEABLE_IN_READONLY) كانت معرّفة مسبقًا لـ
variableولا تعيد ذكرها، تُحذَف.
MODIFY SETTINGS variable = value ...يقوم بـ merge حقلًا بحقل: إذ يطبّق override فقط على الحقول التي تحددها فعليًا (القيمة، أو
MIN، أو
MAX، أو قابلية الكتابة) ويُبقي الحقول الأخرى لذلك الإعداد كما هي.
أنشئ ملف تعريف لاستخدامه في الأمثلة التالية:
أمثلة
CREATE SETTINGS PROFILE OR REPLACE p SETTINGS max_execution_time = 60;
أضِف إعدادًا واحدًا أو عدِّله مع الإبقاء على بقية الإعدادات:
MODIFY SETTINGS
لأن
ALTER SETTINGS PROFILE p MODIFY SETTINGS max_memory_usage = 20000000000;
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE p;
-- CREATE SETTINGS PROFILE p SETTINGS
-- max_execution_time = 60,
-- max_memory_usage = 20000000000
MODIFY يدمج حقلًا بعد حقل، فإن تغيير قيمة إعداد فقط يُبقي القيود الحالية كما هي:
ALTER SETTINGS PROFILE p MODIFY SETTINGS max_memory_usage = 20000000000 MAX 30000000000;
ALTER SETTINGS PROFILE p MODIFY SETTINGS max_memory_usage = 25000000000;
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE p;
-- ... max_memory_usage = 25000000000 MAX 30000000000 -- the MAX constraint is preserved
أضِف إعدادًا (مع الاحتفاظ بالإعدادات الأخرى أيضًا)، وأعِد تعريفه بالكامل إذا كان موجودًا مسبقًا:
ADD SETTINGS
على عكس
ALTER SETTINGS PROFILE p ADD SETTINGS max_threads = 8 MAX 16 READONLY;
MODIFY، فإن إعادة تنفيذ
ADD مع قيمة فقط تؤدي إلى حذف القيود المحددة سابقًا لهذا الإعداد:
ALTER SETTINGS PROFILE p ADD SETTINGS max_threads = 4;
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE p;
-- ... max_threads = 4 -- the MAX and READONLY constraints are gone
أزِل إعدادًا واحدًا أو أكثر من الإعدادات المُحددة بالاسم:
DROP SETTINGS
احذف جميع الإعدادات دفعةً واحدة:
ALTER SETTINGS PROFILE p DROP SETTINGS max_threads;
ALTER SETTINGS PROFILE p DROP ALL SETTINGS;
أضِف ملفات التعريف الأصلية (الموروثة) أو أزِلها دون التأثير على إعدادات ملف التعريف نفسه:
التعامل مع ملفات التعريف الموروثة
ALTER SETTINGS PROFILE p ADD PROFILES base_profile;
ALTER SETTINGS PROFILE p DROP PROFILES base_profile;
ALTER SETTINGS PROFILE p DROP ALL PROFILES;