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يُعدِّل حسابات مستخدمي ClickHouse. الصيغة:
لاستخدام ALTER USER، يجب أن يكون لديك امتياز ALTER USER. SET variable = value هو اسم مستعار لـ MODIFY SETTING variable = value: إذ يغيّر إعدادًا واحدًا فقط مع الإبقاء على بقية الإعدادات كما هي. ويُفضَّل استخدامه (أو MODIFY SETTING) بدلًا من عبارة SETTINGS المجرّدة، لأنها تستبدل قائمة الإعدادات بالكامل وتزيل أيضًا جميع ملفات التعريف الموروثة (الأصل).

عبارة GRANTEES

تحدّد المستخدمين أو الأدوار المسموح لها بتلقّي الامتيازات من هذا المستخدم، بشرط أن يكون هذا المستخدم قد مُنِح أيضًا جميع صلاحيات الوصول المطلوبة مع GRANT OPTION. خيارات عبارة GRANTEES:
  • user — يحدّد مستخدمًا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إليه.
  • role — يحدّد دورًا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إليه.
  • ANY — يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات لأي شخص. وهذا هو إعداد default.
  • NONE — لا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إلى أي شخص.
يمكنك استثناء أي مستخدم أو دور باستخدام تعبير EXCEPT. على سبيل المثال، ALTER USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2. وهذا يعني أنه إذا كانت لدى user1 بعض الامتيازات الممنوحة باستخدام GRANT OPTION، فسيتمكّن من منح تلك الامتيازات لأي شخص باستثناء user2.

أمثلة

اجعل الأدوار المُسنَدة default:
إذا لم تكن قد أُسنِدت أي أدوار إلى المستخدم مسبقًا، فإن ClickHouse يُصدر استثناءً. عيّن جميع الأدوار المُسندة إلى default:
إذا عُيِّن دورٌ لمستخدم لاحقًا، فسيصبح دور default تلقائيًا. عيّن جميع الأدوار المعيّنة كأدوار default، باستثناء role1 وrole2:
يتيح للمستخدم صاحب الحساب john منح امتيازاته للمستخدم صاحب الحساب jack:
يضيف للمستخدم طرق المصادقة جديدة مع الإبقاء على الطرق الحالية:
ملاحظات:
  1. قد لا تدعم الإصدارات الأقدم من ClickHouse صيغة استخدام عدة طرق للمصادقة. لذلك، إذا كان خادم ClickHouse يتضمن مستخدمين من هذا النوع ثم جرى الرجوع به إلى إصدار لا يدعم ذلك، فسيصبح هؤلاء المستخدمون غير قابلين للاستخدام وستتعطل بعض العمليات المرتبطة بالمستخدمين. ولتنفيذ الرجوع إلى إصدار أقدم بسلاسة، يجب ضبط جميع المستخدمين بحيث تكون لكل مستخدم طريقة المصادقة واحدة فقط قبل الرجوع إلى إصدار أقدم. بدلاً من ذلك، إذا جرى الرجوع بالخادم إلى إصدار أقدم من دون اتباع الإجراء الصحيح، فيجب حذف المستخدمين المتأثرين.
  2. لا يمكن أن يتعايش no_password مع طرق المصادقة الأخرى لأسباب أمنية. لذلك، لا يمكن ADD لطريقة المصادقة no_password. سيؤدي الاستعلام أدناه إلى حدوث خطأ:
إذا كنت تريد حذف طرق المصادقة لمستخدم والاعتماد على no_password، فيجب عليك استخدام صيغة الاستبدال أدناه. تُعيد تعيين طرق المصادقة وتضيف الطرق المحددة في الاستعلام (وهو تأثير وجود IDENTIFIED في البداية من دون الكلمة المفتاحية ADD):
أعِد تعيين طرق المصادقة واحتفظ بأحدث طريقة أُضيفت:

عبارة VALID UNTIL

تتيح لك تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية، ووقت الانتهاء اختياريًا، لطريقة مصادقة. وتقبل سلسلة نصية كمعلَمة. يُنصح باستخدام التنسيق YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [timezone] لقيم التاريخ والوقت. افتراضيًا، تساوي هذه المعلَمة 'infinity'. لا يمكن تحديد عبارة VALID UNTIL إلا مع طريقة مصادقة، باستثناء الحالة التي لا تكون فيها أي طريقة مصادقة محددة في الاستعلام. في هذه الحالة، ستُطبَّق عبارة VALID UNTIL على جميع طرق المصادقة الموجودة. أمثلة:
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01'
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 UTC'
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL 'infinity'
  • ALTER USER name1 IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'no_expiration', bcrypt_password BY 'expiration_set' VALID UNTIL'2025-01-01''
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦