مقدمة
- كيف تختلف الفهرسة في ClickHouse عن أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية التقليدية
- كيف يُنشئ ClickHouse الفهرس الأساسي المتناثر للجدول ويستخدمه
- ما بعض أفضل ممارسات الفهرسة في ClickHouse
مجموعة البيانات
- سنستخدم مجموعة فرعية تضم 8.87 مليون صف (حدث) من مجموعة البيانات النموذجية.
- يبلغ حجم البيانات غير المضغوطة 8.87 مليون حدث ونحو 700 ميغابايت. وينخفض هذا إلى 200 ميغابايت عند تخزينه في ClickHouse.
- في مجموعتنا الفرعية، يحتوي كل صف على ثلاثة أعمدة تمثل مستخدم إنترنت (عمود
UserID) نقر على عنوان URL (عمود
URL) في وقت محدد (عمود
EventTime).
- “ما أكثر 10 عناوين URL نقرًا من قِبل مستخدم محدد؟”
- “من هم أكثر 10 مستخدمين نقرًا على عنوان URL محدد بشكل متكرر؟”
- “ما أكثر الأوقات شيوعًا (مثل أيام الأسبوع) التي ينقر فيها المستخدم على عنوان URL محدد؟“
جهاز الاختبار
مسح كامل للجدول
CREATE TABLE hits_NoPrimaryKey
(
`UserID` UInt32,
`URL` String,
`EventTime` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY tuple();
INSERT INTO hits_NoPrimaryKey SELECT
intHash32(UserID) AS UserID,
URL,
EventTime
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_v1.tsv.xz', 'TSV', 'WatchID UInt64, JavaEnable UInt8, Title String, GoodEvent Int16, EventTime DateTime, EventDate Date, CounterID UInt32, ClientIP UInt32, ClientIP6 FixedString(16), RegionID UInt32, UserID UInt64, CounterClass Int8, OS UInt8, UserAgent UInt8, URL String, Referer String, URLDomain String, RefererDomain String, Refresh UInt8, IsRobot UInt8, RefererCategories Array(UInt16), URLCategories Array(UInt16), URLRegions Array(UInt32), RefererRegions Array(UInt32), ResolutionWidth UInt16, ResolutionHeight UInt16, ResolutionDepth UInt8, FlashMajor UInt8, FlashMinor UInt8, FlashMinor2 String, NetMajor UInt8, NetMinor UInt8, UserAgentMajor UInt16, UserAgentMinor FixedString(2), CookieEnable UInt8, JavascriptEnable UInt8, IsMobile UInt8, MobilePhone UInt8, MobilePhoneModel String, Params String, IPNetworkID UInt32, TraficSourceID Int8, SearchEngineID UInt16, SearchPhrase String, AdvEngineID UInt8, IsArtifical UInt8, WindowClientWidth UInt16, WindowClientHeight UInt16, ClientTimeZone Int16, ClientEventTime DateTime, SilverlightVersion1 UInt8, SilverlightVersion2 UInt8, SilverlightVersion3 UInt32, SilverlightVersion4 UInt16, PageCharset String, CodeVersion UInt32, IsLink UInt8, IsDownload UInt8, IsNotBounce UInt8, FUniqID UInt64, HID UInt32, IsOldCounter UInt8, IsEvent UInt8, IsParameter UInt8, DontCountHits UInt8, WithHash UInt8, HitColor FixedString(1), UTCEventTime DateTime, Age UInt8, Sex UInt8, Income UInt8, Interests UInt16, Robotness UInt8, GeneralInterests Array(UInt16), RemoteIP UInt32, RemoteIP6 FixedString(16), WindowName Int32, OpenerName Int32, HistoryLength Int16, BrowserLanguage FixedString(2), BrowserCountry FixedString(2), SocialNetwork String, SocialAction String, HTTPError UInt16, SendTiming Int32, DNSTiming Int32, ConnectTiming Int32, ResponseStartTiming Int32, ResponseEndTiming Int32, FetchTiming Int32, RedirectTiming Int32, DOMInteractiveTiming Int32, DOMContentLoadedTiming Int32, DOMCompleteTiming Int32, LoadEventStartTiming Int32, LoadEventEndTiming Int32, NSToDOMContentLoadedTiming Int32, FirstPaintTiming Int32, RedirectCount Int8, SocialSourceNetworkID UInt8, SocialSourcePage String, ParamPrice Int64, ParamOrderID String, ParamCurrency FixedString(3), ParamCurrencyID UInt16, GoalsReached Array(UInt32), OpenstatServiceName String, OpenstatCampaignID String, OpenstatAdID String, OpenstatSourceID String, UTMSource String, UTMMedium String, UTMCampaign String, UTMContent String, UTMTerm String, FromTag String, HasGCLID UInt8, RefererHash UInt64, URLHash UInt64, CLID UInt32, YCLID UInt64, ShareService String, ShareURL String, ShareTitle String, ParsedParams Nested(Key1 String, Key2 String, Key3 String, Key4 String, Key5 String, ValueDouble Float64), IslandID FixedString(16), RequestNum UInt32, RequestTry UInt8')
WHERE URL != '';
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 145.993 sec. Processed 8.87 million rows, 18.40 GB (60.78 thousand rows/s., 126.06 MB/s.)
OPTIMIZE TABLE hits_NoPrimaryKey FINAL;
SELECT URL, count(URL) AS Count
FROM hits_NoPrimaryKey
WHERE UserID = 749927693
GROUP BY URL
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─URL────────────────────────────┬─Count─┐
│ http://auto.ru/chatay-barana.. │ 170 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 52 │
│ http://public_search │ 45 │
│ http://kovrik-medvedevushku-...│ 36 │
│ http://forumal │ 33 │
│ http://korablitz.ru/L_1OFFER...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 13 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 10 │
│ http://wot/html?page/23600_m...│ 9 │
└────────────────────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.022 sec.
Processed 8.87 million rows,
70.45 MB (398.53 million rows/s., 3.17 GB/s.)
تصميم الفهارس في ClickHouse
تصميم فهرس لنطاقات بيانات هائلة
B(+)-Tree مقدار
O(log n)؛ وبصورة أدق،
log_b n = log_2 n / log_2 b، حيث إن
b هو عامل التفريع في
B(+)-Tree و
n هو عدد الصفوف المفهرسة. ونظرًا إلى أن
b يكون عادةً بين عدة مئات وعدة آلاف، فإن أشجار
B(+)-Tree تكون ضحلة جدًا، ولا يتطلب تحديد السجلات سوى عدد قليل من عمليات seek على القرص. ومع وجود 8.87 مليون صف وعامل تفريع مقداره 1000، يلزم في المتوسط 2.3 عملية seek على القرص. لكن هذه الإمكانية لها تكلفة: أعباء إضافية على القرص والذاكرة، وارتفاع تكلفة الإدراج عند إضافة صفوف جديدة إلى الجدول وإدخالات فهرس جديدة إلى الفهرس، وأحيانًا إعادة موازنة شجرة B-Tree.
ونظرًا إلى التحديات المرتبطة بفهارس B-Tree، تعتمد محركات الجداول في ClickHouse نهجًا مختلفًا. فقد صُممت عائلة محركات MergeTree في ClickHouse وحُسّنت للتعامل مع أحجام بيانات هائلة. وقد صُممت هذه الجداول لاستقبال ملايين عمليات إدراج الصفوف في الثانية وتخزين كميات ضخمة جدًا من البيانات (مئات البيتبايتات). وتُكتب البيانات بسرعة إلى الجدول جزءًا بعد جزء، مع تطبيق قواعد لدمج الأجزاء في الخلفية. وفي ClickHouse، لكل جزء فهرسه الأساسي الخاص. وعند دمج الأجزاء، تُدمج أيضًا الفهارس الأساسية للجزء الناتج عن الدمج. وعلى النطاقات الكبيرة جدًا التي صُمم ClickHouse من أجلها، تكون الكفاءة في استخدام القرص والذاكرة أمرًا بالغ الأهمية. لذلك، وبدلًا من فهرسة كل صف، يحتوي الفهرس الأساسي للجزء على إدخال فهرس واحد (يُعرف باسم ‘mark’) لكل مجموعة من الصفوف (تُسمى ‘granule’) — وتُعرف هذه التقنية باسم الفهرس المتناثر.
ويصبح استخدام الفهرسة المتناثرة ممكنًا لأن ClickHouse يخزّن صفوف الجزء على القرص مرتبةً حسب أعمدة المفتاح الأساسي. وبدلًا من تحديد مواقع الصفوف المفردة مباشرةً (كما في الفهرس المعتمد على B-Tree)، يتيح الفهرس الأساسي المتناثر له أن يحدّد بسرعة، عبر بحث ثنائي في إدخالات الفهرس، مجموعات الصفوف التي قد تطابق الاستعلام. ثم تُبث مجموعات الصفوف التي جرى تحديدها، والتي قد تحتوي على مطابقات (الحبيبات)، بالتوازي إلى ClickHouse engine من أجل العثور على المطابقات. ويجعل تصميم الفهرس هذا الفهرسَ الأساسي صغيرًا (إذ يمكنه، بل ويجب عليه، أن يتسع بالكامل في الذاكرة الرئيسية)، مع الاستمرار في تسريع أزمنة تنفيذ الاستعلامات بدرجة كبيرة، ولا سيما في استعلامات النطاق الشائعة في حالات استخدام تحليلات البيانات.
يوضح ما يلي بالتفصيل كيف يبني ClickHouse فهرسه الأساسي المتناثر ويستخدمه. وفي موضع لاحق من المقالة، سنناقش بعض أفضل الممارسات لاختيار أعمدة الجدول المستخدمة في بناء الفهرس (أعمدة المفتاح الأساسي) وإزالتها وترتيبها.
جدول ذو مفتاح أساسي
CREATE TABLE hits_UserID_URL
(
`UserID` UInt32,
`URL` String,
`EventTime` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (UserID, URL)
ORDER BY (UserID, URL, EventTime)
SETTINGS index_granularity_bytes = 0, compress_primary_key = 0;
تفاصيل عبارة DDL
تفاصيل عبارة DDL
لتبسيط المناقشات الواردة لاحقًا في هذا الدليل، وكذلك لجعل المخططات والنتائج قابلة للتكرار، فإن عبارة DDL:
- تحدد مفتاح فرز مركبًا للجدول عبر عبارة
ORDER BY.
- تتحكم بشكل صريح في عدد إدخالات الفهرس التي سيحتوي عليها الفهرس الأساسي من خلال الإعدادات التالية:
index_granularity: يُضبط صراحةً على قيمته الافتراضية 8192. وهذا يعني أنه لكل مجموعة من 8192 صفًا، سيحتوي الفهرس الأساسي على إدخال فهرس واحد. على سبيل المثال، إذا كان الجدول يحتوي على 16384 صفًا، فسيحتوي الفهرس على إدخالَي فهرس.
index_granularity_bytes: يُضبط على 0 من أجل تعطيل حبيبية الفهرس التكيفية. وتعني حبيبية الفهرس التكيفية أن ClickHouse ينشئ تلقائيًا إدخال فهرس واحدًا لمجموعة تضم
nصفًا إذا تحقق أيٌّ مما يلي:
- إذا كانت
nأقل من 8192 وكان الحجم الإجمالي لبيانات الصفوف لتلك الصفوف وعددها
nأكبر من أو يساوي 10 ميغابايت (القيمة الافتراضية لـ
index_granularity_bytes).
- إذا كان الحجم الإجمالي لبيانات الصفوف لعدد
nمن الصفوف أقل من 10 ميغابايت، لكن
nيساوي 8192.
- إذا كانت
compress_primary_key: يُضبط على 0 لتعطيل ضغط الفهرس الأساسي. سيسمح لنا هذا بفحص محتوياته لاحقًا عند الحاجة.
بعد ذلك، أدرِج البيانات:
INSERT INTO hits_UserID_URL SELECT
intHash32(UserID) AS UserID,
URL,
EventTime
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_v1.tsv.xz', 'TSV', 'WatchID UInt64, JavaEnable UInt8, Title String, GoodEvent Int16, EventTime DateTime, EventDate Date, CounterID UInt32, ClientIP UInt32, ClientIP6 FixedString(16), RegionID UInt32, UserID UInt64, CounterClass Int8, OS UInt8, UserAgent UInt8, URL String, Referer String, URLDomain String, RefererDomain String, Refresh UInt8, IsRobot UInt8, RefererCategories Array(UInt16), URLCategories Array(UInt16), URLRegions Array(UInt32), RefererRegions Array(UInt32), ResolutionWidth UInt16, ResolutionHeight UInt16, ResolutionDepth UInt8, FlashMajor UInt8, FlashMinor UInt8, FlashMinor2 String, NetMajor UInt8, NetMinor UInt8, UserAgentMajor UInt16, UserAgentMinor FixedString(2), CookieEnable UInt8, JavascriptEnable UInt8, IsMobile UInt8, MobilePhone UInt8, MobilePhoneModel String, Params String, IPNetworkID UInt32, TraficSourceID Int8, SearchEngineID UInt16, SearchPhrase String, AdvEngineID UInt8, IsArtifical UInt8, WindowClientWidth UInt16, WindowClientHeight UInt16, ClientTimeZone Int16, ClientEventTime DateTime, SilverlightVersion1 UInt8, SilverlightVersion2 UInt8, SilverlightVersion3 UInt32, SilverlightVersion4 UInt16, PageCharset String, CodeVersion UInt32, IsLink UInt8, IsDownload UInt8, IsNotBounce UInt8, FUniqID UInt64, HID UInt32, IsOldCounter UInt8, IsEvent UInt8, IsParameter UInt8, DontCountHits UInt8, WithHash UInt8, HitColor FixedString(1), UTCEventTime DateTime, Age UInt8, Sex UInt8, Income UInt8, Interests UInt16, Robotness UInt8, GeneralInterests Array(UInt16), RemoteIP UInt32, RemoteIP6 FixedString(16), WindowName Int32, OpenerName Int32, HistoryLength Int16, BrowserLanguage FixedString(2), BrowserCountry FixedString(2), SocialNetwork String, SocialAction String, HTTPError UInt16, SendTiming Int32, DNSTiming Int32, ConnectTiming Int32, ResponseStartTiming Int32, ResponseEndTiming Int32, FetchTiming Int32, RedirectTiming Int32, DOMInteractiveTiming Int32, DOMContentLoadedTiming Int32, DOMCompleteTiming Int32, LoadEventStartTiming Int32, LoadEventEndTiming Int32, NSToDOMContentLoadedTiming Int32, FirstPaintTiming Int32, RedirectCount Int8, SocialSourceNetworkID UInt8, SocialSourcePage String, ParamPrice Int64, ParamOrderID String, ParamCurrency FixedString(3), ParamCurrencyID UInt16, GoalsReached Array(UInt32), OpenstatServiceName String, OpenstatCampaignID String, OpenstatAdID String, OpenstatSourceID String, UTMSource String, UTMMedium String, UTMCampaign String, UTMContent String, UTMTerm String, FromTag String, HasGCLID UInt8, RefererHash UInt64, URLHash UInt64, CLID UInt32, YCLID UInt64, ShareService String, ShareURL String, ShareTitle String, ParsedParams Nested(Key1 String, Key2 String, Key3 String, Key4 String, Key5 String, ValueDouble Float64), IslandID FixedString(16), RequestNum UInt32, RequestTry UInt8')
WHERE URL != '';
0 rows in set. Elapsed: 149.432 sec. Processed 8.87 million rows, 18.40 GB (59.38 thousand rows/s., 123.16 MB/s.)
وحسِّن الجدول:
OPTIMIZE TABLE hits_UserID_URL FINAL;
يمكننا استخدام الاستعلام التالي للحصول على بيانات وصفية عن جدولنا:
SELECT
part_type,
path,
formatReadableQuantity(rows) AS rows,
formatReadableSize(data_uncompressed_bytes) AS data_uncompressed_bytes,
formatReadableSize(data_compressed_bytes) AS data_compressed_bytes,
formatReadableSize(primary_key_bytes_in_memory) AS primary_key_bytes_in_memory,
marks,
formatReadableSize(bytes_on_disk) AS bytes_on_disk
FROM system.parts
WHERE (table = 'hits_UserID_URL') AND (active = 1)
FORMAT Vertical;
part_type: Wide
path: ./store/d9f/d9f36a1a-d2e6-46d4-8fb5-ffe9ad0d5aed/all_1_9_2/
rows: 8.87 million
data_uncompressed_bytes: 733.28 MiB
data_compressed_bytes: 206.94 MiB
primary_key_bytes_in_memory: 96.93 KiB
marks: 1083
bytes_on_disk: 207.07 MiB
1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
- تُخزَّن بيانات الجدول بتنسيق التنسيق الواسع في دليل محدد على القرص، ما يعني أنه سيكون هناك ملف بيانات واحد (وملف علامة واحد) لكل عمود في الجدول داخل ذلك الدليل.
- يحتوي الجدول على 8.87 مليون صف.
- يبلغ حجم البيانات غير المضغوطة لجميع الصفوف معًا 733.28 MB.
- يبلغ الحجم المضغوط على القرص لجميع الصفوف معًا 206.94 MB.
- يحتوي الجدول على فهرس أساسي يضم 1083 إدخالًا (تُسمى ‘علامات’)، ويبلغ حجم هذا الفهرس 96.93 KB.
- إجمالًا، تشغل بيانات الجدول وملفات العلامات وملف الفهرس الأساسي معًا مساحة 207.07 MB على القرص.
تُخزَّن البيانات على القرص مرتبةً بحسب أعمدة المفتاح الأساسي
- مفتاح أساسي مركب
(UserID, URL)، و
- مفتاح فرز مركب
(UserID, URL, EventTime).
- لو كنا قد حدّدنا مفتاح الفرز فقط، لكان المفتاح الأساسي سيُعرَّف ضمنيًا على أنه يساوي مفتاح الفرز.
- لتحقيق كفاءة في استخدام الذاكرة، حدّدنا صراحةً مفتاحًا أساسيًا لا يتضمن إلا الأعمدة التي تُصفّي الاستعلامات بناءً عليها. ويُحمَّل الفهرس الأساسي المبني على المفتاح الأساسي بالكامل إلى الذاكرة الرئيسية.
- وللحفاظ على الاتساق في مخططات الدليل وتعظيم نسبة الضغط، عرّفنا مفتاح فرز منفصلًا يشمل جميع أعمدة الجدول (فإذا وُضعت البيانات المتشابهة في عمود ما بالقرب من بعضها، مثلًا عبر الفرز، فسيكون ضغط تلك البيانات أفضل).
- يجب أن يكون المفتاح الأساسي بادئةً لمفتاح الفرز إذا جرى تحديدهما معًا.
EventTime من مفتاح الفرز).
EventTime.
- في التمثيل على القرص، يوجد ملف بيانات واحد (*.bin) لكل عمود في الجدول، وتُخزَّن فيه جميع قيم ذلك العمود بتنسيق مضغوط، و
- تُخزَّن الصفوف البالغ عددها 8.87 مليون صف على القرص بترتيب معجمي تصاعدي بحسب أعمدة المفتاح الأساسي (وأعمدة مفتاح الفرز الإضافية)، أي في هذه الحالة:
- أولًا بحسب
UserID،
- ثم بحسب
URL،
- وأخيرًا بحسب
EventTime:
- أولًا بحسب
UserID.bin و
URL.bin و
EventTime.bin ملفات البيانات الموجودة على القرص والتي تُخزَّن فيها قيم الأعمدة
UserID و
URL و
EventTime.
- بما أن المفتاح الأساسي يحدد الترتيب المعجمي للصفوف على القرص، فلا يمكن أن يكون للجدول إلا مفتاح أساسي واحد.
- نرقّم الصفوف بدءًا من 0 ليتوافق ذلك مع مخطط ترقيم الصفوف الداخلي في ClickHouse، والذي يُستخدم أيضًا في رسائل التسجيل.
تُنظَّم البيانات في حبيبات لمعالجتها بالتوازي
index_granularity (المضبوط على قيمته الافتراضية البالغة 8192).
تنتمي منطقيًا أول 8192 صفًا (قيم أعمدتها) — استنادًا إلى الترتيب الفعلي على القرص — إلى الحبيبة 0، ثم تنتمي الـ 8192 صفًا التالية (قيم أعمدتها) إلى الحبيبة 1، وهكذا.
- الحبيبة الأخيرة (الحبيبة 1082) “تحتوي” على أقل من 8192 صفًا.
- ذكرنا في بداية هذا الدليل، في قسم “تفاصيل تعليمة DDL”، أننا عطّلنا درجة تحبّب الفهرس التكيفية (لتبسيط النقاشات في هذا الدليل، وكذلك لجعل المخططات والنتائج قابلة لإعادة الإنتاج). لذلك، فإن جميع الحبيبات (باستثناء الأخيرة) في جدول المثال لدينا لها الحجم نفسه.
- بالنسبة إلى الجداول ذات درجة تحبّب الفهرس التكيفية (تكون درجة تحبّب الفهرس تكيفية بشكل افتراضي)، قد يكون حجم بعض الحبيبات أقل من 8192 صفًا بحسب أحجام بيانات الصفوف.
-
وضعنا علامة برتقالية على بعض قيم الأعمدة من أعمدة المفتاح الأساسي لدينا (
UserID,
URL). وتمثل قيم الأعمدة المعلَّمة بالبرتقالي هذه قيم أعمدة المفتاح الأساسي لأول صف في كل حبيبة. وكما سنرى أدناه، ستكون قيم الأعمدة المعلَّمة بالبرتقالي هذه هي الإدخالات في الفهرس الأساسي للجدول.
- نرقّم الحبيبات بدءًا من 0 ليتوافق ذلك مع مخطط الترقيم الداخلي في ClickHouse، والذي يُستخدم أيضًا في رسائل التسجيل.
يحتوي الفهرس الأساسي على إدخال واحد لكل حبيبة
primary.idx) يحتوي على ما يُعرف بعلامات الفهرس الرقمية، بدءًا من 0.
يوضح المخطط أدناه أن الفهرس يخزّن قيم أعمدة المفتاح الأساسي (القيم المميزة باللون البرتقالي في المخطط أعلاه) للصف الأول في كل حبيبة.
وبعبارة أخرى: يخزّن الفهرس الأساسي قيم أعمدة المفتاح الأساسي من كل صف رقم 8192 في الجدول (استنادًا إلى الترتيب المادي للصفوف الذي تحدده أعمدة المفتاح الأساسي).
على سبيل المثال
- يخزّن إدخال الفهرس الأول (‘العلامة 0’ في المخطط أدناه) قيم أعمدة المفتاح للصف الأول من الحبيبة 0 في المخطط أعلاه،
- ويخزّن إدخال الفهرس الثاني (‘العلامة 1’ في المخطط أدناه) قيم أعمدة المفتاح للصف الأول من الحبيبة 1 في المخطط أعلاه، وهكذا.
- بالنسبة إلى الجداول التي تستخدم درجة تحبّب الفهرس التكيفية، تُخزَّن أيضًا علامة إضافية “نهائية” في الفهرس الأساسي تسجّل قيم أعمدة المفتاح الأساسي لآخر صف في الجدول. ولكن لأننا عطّلنا درجة تحبّب الفهرس التكيفية (لتبسيط الشرح في هذا الدليل، وكذلك لجعل المخططات والنتائج قابلة لإعادة الإنتاج)، فإن فهرس جدول المثال لدينا لا يتضمن هذه العلامة النهائية.
- يُحمَّل ملف الفهرس الأساسي بالكامل إلى الذاكرة الرئيسية. وإذا كان الملف أكبر من مساحة الذاكرة الحرة المتاحة، فسيُصدر ClickHouse خطأً.
فحص محتوى الفهرس الأساسي
فحص محتوى الفهرس الأساسي
SELECT path FROM system.parts WHERE table = 'hits_UserID_URL' AND active = 1
/Users/tomschreiber/Clickhouse/store/85f/85f4ee68-6e28-4f08-98b1-7d8affa1d88c/all_1_9_4 على جهاز الاختبار.الخطوة 2: الحصول على user_files_pathالقيمة الافتراضية لـ user_files_path على Linux هي
/var/lib/clickhouse/user_files/وعلى Linux يمكنك التحقق مما إذا كانت قد تغيّرت:
$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xmlعلى جهاز الاختبار، المسار هو
/Users/tomschreiber/Clickhouse/user_files/الخطوة 3: نسخ ملف الفهرس الأساسي إلى user_files_path
cp /Users/tomschreiber/Clickhouse/store/85f/85f4ee68-6e28-4f08-98b1-7d8affa1d88c/all_1_9_4/primary.idx /Users/tomschreiber/Clickhouse/user_files/primary-hits_UserID_URL.idx
SELECT count()
FROM file('primary-hits_UserID_URL.idx', 'RowBinary', 'UserID UInt32, URL String');
1083الحصول على أول علامتَي فهرس
SELECT UserID, URL
FROM file('primary-hits_UserID_URL.idx', 'RowBinary', 'UserID UInt32, URL String')
LIMIT 0, 2;
240923, http://showtopics.html%3...
4073710, http://mk.ru&pos=3_0
SELECT UserID, URL FROM file('primary-hits_UserID_URL.idx', 'RowBinary', 'UserID UInt32, URL String')
LIMIT 1082, 1;
4292714039 │ http://sosyal-mansetleri...
-
علامات فهرس UserID:
إن قيم
UserIDالمخزّنة في الفهرس الأساسي مرتبة ترتيبًا تصاعديًا.
وبالتالي فإن ‘العلامة 1’ في المخطط أعلاه تشير إلى أن قيم
UserIDلجميع صفوف الجدول في الحبيبة 1، وفي جميع الحبيبات اللاحقة، مضمونة أن تكون أكبر من أو تساوي 4.073.710.
-
علامات فهرس URL:
إن التقارب الكبير في cardinality لعمودَي المفتاح الأساسي
UserIDو
URLيعني أن علامات الفهرس لجميع أعمدة المفتاح بعد العمود الأول، بوجه عام، لا تحدد نطاق بيانات إلا ما دام مقدار عمود المفتاح السابق يظل ثابتًا لجميع صفوف الجدول ضمن الحبيبة الحالية على الأقل.
على سبيل المثال، لأن قيم UserID للعلامة 0 والعلامة 1 مختلفة في المخطط أعلاه، لا يمكن لـ ClickHouse أن يفترض أن جميع قيم URL لكل صفوف الجدول في الحبيبة 0 أكبر من أو تساوي
'http://showtopics.html%3...'. ومع ذلك، إذا كانت قيم UserID للعلامة 0 والعلامة 1 متطابقة في المخطط أعلاه (أي إن قيمة UserID تظل ثابتة لجميع صفوف الجدول داخل الحبيبة 0)، فسيكون بإمكان ClickHouse أن يفترض أن جميع قيم URL لكل صفوف الجدول في الحبيبة 0 أكبر من أو تساوي
'http://showtopics.html%3...'. سنناقش لاحقًا بمزيد من التفصيل ما يترتب على ذلك من حيث أداء تنفيذ الاستعلام.
يُستخدم الفهرس الأساسي لاختيار الحبيبات
SELECT URL, count(URL) AS Count
FROM hits_UserID_URL
WHERE UserID = 749927693
GROUP BY URL
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─URL────────────────────────────┬─Count─┐
│ http://auto.ru/chatay-barana.. │ 170 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 52 │
│ http://public_search │ 45 │
│ http://kovrik-medvedevushku-...│ 36 │
│ http://forumal │ 33 │
│ http://korablitz.ru/L_1OFFER...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 13 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 10 │
│ http://wot/html?page/23600_m...│ 9 │
└────────────────────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
Processed 8.19 thousand rows,
740.18 KB (1.53 million rows/s., 138.59 MB/s.)
749927693. ويتطلّب ذلك 19 خطوة بمتوسط تعقيد زمني قدره
O(log2 n):
...Executor): Key condition: (column 0 in [749927693, 749927693])
...Executor): Running binary search on index range for part all_1_9_2 (1083 marks)
...Executor): Found (LEFT) boundary mark: 176
...Executor): Found (RIGHT) boundary mark: 177
...Executor): Found continuous range in 19 steps
...Executor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key,
1/1083 marks by primary key, 1 marks to read from 1 ranges
...Reading ...approx. 8192 rows starting from 1441792
تفاصيل سجل التتبّع
تفاصيل سجل التتبّع
جرى تحديد العلامة 176 (إذ إن ‘علامة الحد الأيسر التي عُثر عليها’ شاملة، بينما ‘علامة الحد الأيمن التي عُثر عليها’ غير شاملة)، ولذلك تُمرَّر بعد ذلك جميع الصفوف الـ8192 من الحبيبة 176 (التي تبدأ عند الصف 1.441.792 — وسنرى ذلك لاحقًا في هذا الدليل) إلى ClickHouse من أجل العثور على الصفوف الفعلية التي تكون فيها قيمة العمود
UserID هي
749927693.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT URL, count(URL) AS Count
FROM hits_UserID_URL
WHERE UserID = 749927693
GROUP BY URL
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression (Projection) │
│ Limit (preliminary LIMIT (without OFFSET)) │
│ Sorting (Sorting for ORDER BY) │
│ Expression (Before ORDER BY) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter (WHERE) │
│ SettingQuotaAndLimits (Set limits and quota after reading from storage) │
│ ReadFromMergeTree │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ UserID │
│ Condition: (UserID in [749927693, 749927693]) │
│ Parts: 1/1 │
│ Granules: 1/1083 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
16 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
كما نوقش أعلاه، يستخدم ClickHouse فهرسه الأساسي المتناثر لاختيار الحبيبات بسرعة (عبر البحث الثنائي) التي قد تحتوي على صفوف تطابق الاستعلام. هذه هي المرحلة الأولى (اختيار الحبيبات) من تنفيذ استعلام ClickHouse. في المرحلة الثانية (قراءة البيانات)، يحدّد ClickHouse مواقع الحبيبات المختارة من أجل تمرير جميع صفوفها إلى محرك ClickHouse للعثور على الصفوف المطابقة فعليًا للاستعلام. نناقش هذه المرحلة الثانية بمزيد من التفصيل في القسم التالي.
تُستخدم ملفات العلامات لتحديد مواقع الحبيبات
تفاصيل اختيار الحبيبة
تفاصيل اختيار الحبيبة
يوضح المخطط أعلاه أن العلامة 176 هي أول إدخال في الفهرس تكون فيه القيمة الدنيا لـ UserID في الحبيبة 176 المرتبطة أصغر من 749.927.693، وفي الوقت نفسه تكون القيمة الدنيا لـ UserID في الحبيبة 177 الخاصة بالعلامة التالية (العلامة 177) أكبر من هذه القيمة. لذلك، فإن الحبيبة 176 المقابلة للعلامة 176 وحدها هي التي قد تحتوي على صفوف تكون قيمة عمود UserID فيها 749.927.693.
UserID.mrk و
URL.mrk و
EventTime.mrk التي تخزّن المواقع الفعلية للحبيبات الخاصة بأعمدة الجدول
UserID و
URL و
EventTime.
لقد ناقشنا أن الفهرس الأساسي عبارة عن ملف مصفوفة مسطّح غير مضغوط (primary.idx) يحتوي على علامات فهرس يبدأ ترقيمها من 0.
وبالمثل، فإن ملف العلامات هو أيضًا ملف مصفوفة مسطّح غير مضغوط (*.mrk) يحتوي على علامات يبدأ ترقيمها من 0.
وبمجرد أن يحدّد ClickHouse علامة الفهرس الخاصة بحبيبة قد تحتوي على صفوف مطابقة للاستعلام ويختارها، يمكن إجراء وصول موضعي داخل المصفوفة في ملفات العلامات للحصول على المواقع الفعلية للحبيبة.
يخزّن كل إدخال في ملف العلامات لعمود معيّن موقعين على شكل إزاحتين:
- الإزاحة الأولى (‘block_offset’ في المخطط أعلاه) تحدد موقع الكتلة في ملف بيانات العمود المضغوط التي تحتوي على النسخة المضغوطة من الحبيبة المحددة. وقد تحتوي هذه الكتلة المضغوطة على بضع حبيبات مضغوطة. وتُفكّ الكتلة المضغوطة المحددة إلى الذاكرة الرئيسية عند القراءة.
- الإزاحة الثانية (‘granule_offset’ في المخطط أعلاه) من ملف العلامات توفّر موقع الحبيبة داخل بيانات الكتلة غير المضغوطة.
- بالنسبة إلى الجداول ذات التنسيق الواسع ومن دون درجة تحبّب الفهرس التكيفية، يستخدم ClickHouse ملفات العلامات
.mrkكما هو موضح أعلاه، والتي تحتوي على إدخالات تضم عنوانين، طول كل منهما 8 بايت، لكل إدخال. وتمثل هذه الإدخالات المواقع الفعلية لحبيبات لها جميعًا الحجم نفسه.
-
بالنسبة إلى الجداول ذات التنسيق الواسع ومع درجة تحبّب الفهرس التكيفية، يستخدم ClickHouse ملفات العلامات
.mrk2، التي تحتوي على إدخالات مشابهة لملفات العلامات
.mrkولكن مع قيمة ثالثة إضافية لكل إدخال: عدد الصفوف في الحبيبة المرتبطة بالإدخال الحالي.
-
بالنسبة إلى الجداول ذات التنسيق المدمج، يستخدم ClickHouse ملفات العلامات
.mrk3.
EventTime.بالنسبة إلى استعلامنا النموذجي، يحتاج ClickHouse فقط إلى إزاحتي الموقع الفعلي للحبيبة 176 في ملف بيانات UserID (UserID.bin) وإزاحتي الموقع الفعلي للحبيبة 176 في ملف بيانات URL (URL.bin).ويؤدي المستوى الوسيط الذي توفره ملفات العلامات إلى تجنب تخزين إدخالات المواقع الفعلية لجميع الحبيبات البالغ عددها 1083 عبر الأعمدة الثلاثة كلها مباشرةً داخل الفهرس الأساسي، مما يتجنب وجود بيانات غير ضرورية (وقد لا تُستخدم) في الذاكرة الرئيسية.
استخدام فهارس أولية متعددة
قد تكون أعمدة المفتاح الثانوية غير فعّالة (أو لا)
نستخدم استعلامًا يحسب أفضل 10 مستخدمين نقروا على عنوان URL “http://public_search” بأعلى تكرار:
SELECT UserID, count(UserID) AS Count
FROM hits_UserID_URL
WHERE URL = 'http://public_search'
GROUP BY UserID
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─────UserID─┬─Count─┐
│ 2459550954 │ 3741 │
│ 1084649151 │ 2484 │
│ 723361875 │ 729 │
│ 3087145896 │ 695 │
│ 2754931092 │ 672 │
│ 1509037307 │ 582 │
│ 3085460200 │ 573 │
│ 2454360090 │ 556 │
│ 3884990840 │ 539 │
│ 765730816 │ 536 │
└────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.086 sec.
Processed 8.81 million rows,
799.69 MB (102.11 million rows/s., 9.27 GB/s.)
...Executor): Key condition: (column 1 in ['http://public_search',
'http://public_search'])
...Executor): Used generic exclusion search over index for part all_1_9_2
with 1537 steps
...Executor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key,
1076/1083 marks by primary key, 1076 marks to read from 5 ranges
...Executor): Reading approx. 8814592 rows with 10 streams
خوارزمية البحث بالاستبعاد العامة
- استعلامًا يبحث عن الصفوف التي تكون فيها قيمة URL = “W3”.
- نسخة مجردة من جدول hits لدينا، مع قيم مبسطة لكل من UserID وURL.
- المفتاح الأساسي المركب نفسه (UserID, URL) للفهرس. وهذا يعني أن الصفوف تُرتَّب أولًا حسب قيم UserID، ثم تُرتَّب الصفوف التي لها قيمة UserID نفسها حسب URL.
- حجم حبيبة يساوي صفَّين، أي إن كل حبيبة تحتوي على صفَّين.
- يمكن استبعاد علامة الفهرسة 0 التي تكون فيها قيمة URL أصغر من W3 وتكون فيها أيضًا قيمة URL لعلامة الفهرسة التالية مباشرة أصغر من W3، لأن العلامتين 0 و1 لهما قيمة UserID نفسها. لاحظ أن هذا الشرط المسبق للاستبعاد يضمن أن الحبيبة 0 تتكون بالكامل من قيم UserID تساوي U1، بحيث يمكن لـ ClickHouse أن يفترض أيضًا أن القيمة العظمى لـ URL في الحبيبة 0 أصغر من W3، ومن ثم يستبعد الحبيبة.
- تُحدَّد علامة الفهرسة 1 التي تكون فيها قيمة URL أصغر من W3 (أو مساوية له) وتكون فيها قيمة URL لعلامة الفهرسة التالية مباشرة أكبر من W3 (أو مساوية له)، لأن ذلك يعني أن الحبيبة 1 قد تحتوي على صفوف تكون قيمة URL فيها W3.
- يمكن استبعاد علامتي الفهرسة 2 و3 اللتين تكون فيهما قيمة URL أكبر من W3، لأن علامات الفهرسة في الفهرس الأساسي تخزّن قيم أعمدة المفتاح لأول صف في الجدول لكل حبيبة، وبما أن صفوف الجدول مرتبة على القرص حسب قيم أعمدة المفتاح، فلا يمكن أن تحتوي الحبيبتان 2 و3 على قيمة URL تساوي W3.
ملاحظة حول فهرس تخطي البيانات
ALTER TABLE hits_UserID_URL ADD INDEX url_skipping_index URL TYPE minmax GRANULARITY 4;
ALTER TABLE hits_UserID_URL MATERIALIZE INDEX url_skipping_index;
GRANULARITY 4 في تعليمة
ALTER TABLE أعلاه) — الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة URL:
يخزّن إدخال الفهرس الأول (
mark 0 في المخطط أعلاه) الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم URL الخاصة بالصفوف التي تنتمي إلى أول 4 حبيبات في جدولنا.
ويخزّن إدخال الفهرس الثاني (
mark 1) الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم URL الخاصة بالصفوف التي تنتمي إلى الحبيبات الأربع التالية في جدولنا، وهكذا.
(أنشأ ClickHouse أيضًا ملف علامات خاصًا بفهرس تخطّي البيانات من أجل تحديد مواقع مجموعات الحبيبات المرتبطة بعلامات الفهرس.)
وبسبب الارتفاع المتشابه في الكاردينالية لكلٍّ من UserID وURL، لا يمكن لفهرس تخطّي البيانات الثانوي هذا أن يساعد في استبعاد الحبيبات من الاختيار عند تنفيذ الاستعلام الذي يرشّح بناءً على URL.
ومن المرجّح جدًا أن تكون قيمة URL المحددة التي يبحث عنها الاستعلام (أي
http://public_search) واقعة بين الحد الأدنى والحد الأقصى اللذين يخزنهما الفهرس لكل مجموعة من الحبيبات، مما يضطر ClickHouse إلى اختيار مجموعة الحبيبات (لأنها قد تحتوي على صفوف تطابق الاستعلام).
الحاجة إلى استخدام عدة فهارس أساسية
خيارات إنشاء فهارس أساسية إضافية
UserID معيّن، والاستعلام الذي يصفّي الصفوف ذات
URL معيّن — فعلينا استخدام عدة فهارس أساسية عبر أحد هذه الخيارات الثلاثة:
- إنشاء جدول ثانٍ بمفتاح أساسي مختلف.
- إنشاء عرض مادي على جدولنا الحالي.
- إضافة إسقاط إلى جدولنا الحالي.
الخيار 1: الجداول الثانوية
CREATE TABLE hits_URL_UserID
(
`UserID` UInt32,
`URL` String,
`EventTime` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (URL, UserID)
ORDER BY (URL, UserID, EventTime)
SETTINGS index_granularity_bytes = 0, compress_primary_key = 0;
INSERT INTO hits_URL_UserID
SELECT * FROM hits_UserID_URL;
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 2.898 sec. Processed 8.87 million rows, 838.84 MB (3.06 million rows/s., 289.46 MB/s.)
OPTIMIZE TABLE hits_URL_UserID FINAL;
SELECT UserID, count(UserID) AS Count
FROM hits_URL_UserID
WHERE URL = 'http://public_search'
GROUP BY UserID
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─────UserID─┬─Count─┐
│ 2459550954 │ 3741 │
│ 1084649151 │ 2484 │
│ 723361875 │ 729 │
│ 3087145896 │ 695 │
│ 2754931092 │ 672 │
│ 1509037307 │ 582 │
│ 3085460200 │ 573 │
│ 2454360090 │ 556 │
│ 3884990840 │ 539 │
│ 765730816 │ 536 │
└────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.017 sec.
Processed 319.49 thousand rows,
11.38 MB (18.41 million rows/s., 655.75 MB/s.)
...Executor): Key condition: (column 0 in ['http://public_search',
'http://public_search'])
...Executor): Running binary search on index range for part all_1_9_2 (1083 marks)
...Executor): Found (LEFT) boundary mark: 644
...Executor): Found (RIGHT) boundary mark: 683
...Executor): Found continuous range in 19 steps
...Executor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key,
39/1083 marks by primary key, 39 marks to read from 1 ranges
...Executor): Reading approx. 319488 rows with 2 streams
UserIDs لن يعمل بكفاءة كبيرة مع الجدول الإضافي الجديد، لأن UserID أصبح الآن عمود المفتاح الثاني في primary index لهذا الجدول، ولذلك سيستخدم ClickHouse خوارزمية البحث بالاستبعاد العامة لاختيار granules، وهو ليس فعّالًا كثيرًا مع الارتفاع المتشابه في الكاردينالية لكلٍّ من UserID وURL.
افتح مربع التفاصيل للاطلاع على مزيد من المعلومات.
الاستعلام الذي يطبّق تصفية على UserIDs أصبح أداؤه سيئًا الآن
الاستعلام الذي يطبّق تصفية على UserIDs أصبح أداؤه سيئًا الآن
SELECT URL, count(URL) AS Count
FROM hits_URL_UserID
WHERE UserID = 749927693
GROUP BY URL
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─URL────────────────────────────┬─Count─┐
│ http://auto.ru/chatay-barana.. │ 170 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 52 │
│ http://public_search │ 45 │
│ http://kovrik-medvedevushku-...│ 36 │
│ http://forumal │ 33 │
│ http://korablitz.ru/L_1OFFER...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-id=371...│ 14 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 13 │
│ http://auto.ru/chatay-john-D...│ 10 │
│ http://wot/html?page/23600_m...│ 9 │
└────────────────────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.024 sec.
Processed 8.02 million rows,
73.04 MB (340.26 million rows/s., 3.10 GB/s.)
...Executor): Key condition: (column 1 in [749927693, 749927693])
...Executor): Used generic exclusion search over index for part all_1_9_2
with 1453 steps
...Executor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key,
980/1083 marks by primary key, 980 marks to read from 23 ranges
...Executor): Reading approx. 8028160 rows with 10 streams
UserIDs، والآخر لتسريع الاستعلامات التي تطبّق تصفية على عناوين URL:
الخيار 2: العروض المادية
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_hits_URL_UserID
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY (URL, UserID)
ORDER BY (URL, UserID, EventTime)
POPULATE
AS SELECT * FROM hits_UserID_URL;
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 2.935 sec. Processed 8.87 million rows, 838.84 MB (3.02 million rows/s., 285.84 MB/s.)
- نبدّل ترتيب أعمدة المفتاح (مقارنةً بـ الجدول الأصلي) في المفتاح الأساسي للعرض
- يستند العرض المادي إلى جدول مُنشأ ضمنيًا يعتمد ترتيب صفوفه وفهرسه الأساسي على تعريف المفتاح الأساسي المعطى
- يظهر الجدول المُنشأ ضمنيًا في الاستعلام
SHOW TABLESويكون اسمه بادئًا بـ
.inner
- من الممكن أيضًا إنشاء الجدول الداعم للعرض المادي صراحةً أولًا، ثم يمكن للعرض أن يستهدف ذلك الجدول عبر العبارة
TO [db].[table]
- نستخدم الكلمة المفتاحية
POPULATEلملء الجدول المُنشأ ضمنيًا فورًا بجميع الصفوف البالغ عددها 8.87 مليون صف من جدول المصدر hits_UserID_URL
- إذا أُدرجت صفوف جديدة في جدول المصدر hits_UserID_URL، فستُدرج هذه الصفوف أيضًا تلقائيًا في الجدول المُنشأ ضمنيًا
- عمليًا، يكون للجدول المُنشأ ضمنيًا ترتيب الصفوف نفسه والفهرس الأساسي نفسه كما في الجدول الثانوي الذي أنشأناه صراحةً:
SELECT UserID, count(UserID) AS Count
FROM mv_hits_URL_UserID
WHERE URL = 'http://public_search'
GROUP BY UserID
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─────UserID─┬─Count─┐
│ 2459550954 │ 3741 │
│ 1084649151 │ 2484 │
│ 723361875 │ 729 │
│ 3087145896 │ 695 │
│ 2754931092 │ 672 │
│ 1509037307 │ 582 │
│ 3085460200 │ 573 │
│ 2454360090 │ 556 │
│ 3884990840 │ 539 │
│ 765730816 │ 536 │
└────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.026 sec.
Processed 335.87 thousand rows,
13.54 MB (12.91 million rows/s., 520.38 MB/s.)
...Executor): Key condition: (column 0 in ['http://public_search',
'http://public_search'])
...Executor): Running binary search on index range ...
...
...Executor): Selected 4/4 parts by partition key, 4 parts by primary key,
41/1083 marks by primary key, 41 marks to read from 4 ranges
...Executor): Reading approx. 335872 rows with 4 streams
الخيار 3: الإسقاطات
ALTER TABLE hits_UserID_URL
ADD PROJECTION prj_url_userid
(
SELECT *
ORDER BY (URL, UserID)
);
ALTER TABLE hits_UserID_URL
MATERIALIZE PROJECTION prj_url_userid;
- ينشئ الإسقاط جدولًا مخفيًا يعتمد ترتيب صفوفه وفهرسه الأساسي على عبارة
ORDER BYالمحددة له
- لا يظهر الجدول المخفي في استعلام
SHOW TABLES
- نستخدم الكلمة المفتاحية
MATERIALIZEلملء الجدول المخفي فورًا بجميع الصفوف البالغ عددها 8.87 مليون صف من جدول المصدر hits_UserID_URL
- إذا أُدرِجت صفوف جديدة في جدول المصدر hits_UserID_URL، فستُدرَج هذه الصفوف تلقائيًا أيضًا في الجدول المخفي
- يستهدف الاستعلام دائمًا، من ناحية الصياغة، جدول المصدر hits_UserID_URL، ولكن إذا كان ترتيب الصفوف والفهرس الأساسي للجدول المخفي يتيحان تنفيذ الاستعلام بكفاءة أكبر، فسيُستخدَم هذا الجدول المخفي بدلًا منه
- يُرجى ملاحظة أن الإسقاطات لا تجعل الاستعلامات التي تستخدم
ORDER BYأكثر كفاءة، حتى إذا كانت
ORDER BYمطابقة لعبارة
ORDER BYالخاصة بالإسقاط (راجع https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/47333)
- عمليًا، يمتلك الجدول المخفي المُنشأ ضمنيًا ترتيب الصفوف نفسه والفهرس الأساسي نفسه اللذين يمتلكهما الجدول الثانوي الذي أنشأناه صراحةً:
SELECT UserID, count(UserID) AS Count
FROM hits_UserID_URL
WHERE URL = 'http://public_search'
GROUP BY UserID
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;
┌─────UserID─┬─Count─┐
│ 2459550954 │ 3741 │
│ 1084649151 │ 2484 │
│ 723361875 │ 729 │
│ 3087145896 │ 695 │
│ 2754931092 │ 672 │
│ 1509037307 │ 582 │
│ 3085460200 │ 573 │
│ 2454360090 │ 556 │
│ 3884990840 │ 539 │
│ 765730816 │ 536 │
└────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.029 sec.
Processed 319.49 thousand rows, 1
1.38 MB (11.05 million rows/s., 393.58 MB/s.)
...Executor): Key condition: (column 0 in ['http://public_search',
'http://public_search'])
...Executor): Running binary search on index range for part prj_url_userid (1083 marks)
...Executor): ...
...Executor): Choose complete Normal projection prj_url_userid
...Executor): projection required columns: URL, UserID
...Executor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key,
39/1083 marks by primary key, 39 marks to read from 1 ranges
...Executor): Reading approx. 319488 rows with 2 streams
الملخص
ترتيب أعمدة المفتاح بكفاءة
- كفاءة التصفية على أعمدة المفتاح الثانوية في الاستعلامات، و
- نسبة الضغط لملفات بيانات الجدول.
UserID) إلى عنوان URL (العمود
URL) قد وُسِم على أنه حركة مرور بوت (العمود
IsRobot) أم لا.
سنستخدم مفتاحًا أساسيًا مركّبًا يضم الأعمدة الثلاثة المذكورة آنفًا، ويمكن استخدامه لتسريع استعلامات تحليلات الويب المعتادة التي تحسب:
- مقدار حركة المرور إلى عنوان URL معيّن القادمة من البوتات (كنسبة مئوية)، أو
- مدى ثقتنا في أن مستخدمًا معيّنًا بوت أو ليس بوتًا (أي ما النسبة المئوية من حركة المرور الصادرة عن ذلك المستخدم التي يُفترض أنها حركة مرور بوت أو ليست كذلك)
clickhouse client:
SELECT
formatReadableQuantity(uniq(URL)) AS cardinality_URL,
formatReadableQuantity(uniq(UserID)) AS cardinality_UserID,
formatReadableQuantity(uniq(IsRobot)) AS cardinality_IsRobot
FROM
(
SELECT
c11::UInt64 AS UserID,
c15::String AS URL,
c20::UInt8 AS IsRobot
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_v1.tsv.xz')
WHERE URL != ''
)
┌─cardinality_URL─┬─cardinality_UserID─┬─cardinality_IsRobot─┐
│ 2.39 million │ 119.08 thousand │ 4.00 │
└─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 118.334 sec. Processed 8.87 million rows, 15.88 GB (74.99 thousand rows/s., 134.21 MB/s.)
URL و
IsRobot، ولذلك فإن ترتيب هذه الأعمدة في مفتاح أساسي مركب مهمٌّ لكلٍّ من التسريع الفعّال للاستعلامات التي تُجري تصفيةً على تلك الأعمدة، وتحقيق نسب ضغط مثالية لملفات بيانات أعمدة الجدول.
ولتوضيح ذلك، سننشئ إصدارين من جدول لبيانات تحليل زيارات البوت لدينا:
- جدولًا باسم
hits_URL_UserID_IsRobotمع مفتاح أساسي مركب
(URL, UserID, IsRobot)، حيث نرتب أعمدة المفتاح حسب cardinality ترتيبًا تنازليًا
- جدولًا باسم
hits_IsRobot_UserID_URLمع مفتاح أساسي مركب
(IsRobot, UserID, URL)، حيث نرتب أعمدة المفتاح حسب cardinality ترتيبًا تصاعديًا
hits_URL_UserID_IsRobot بالمفتاح الأساسي المركب
(URL, UserID, IsRobot):
CREATE TABLE hits_URL_UserID_IsRobot
(
`UserID` UInt32,
`URL` String,
`IsRobot` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (URL, UserID, IsRobot);
INSERT INTO hits_URL_UserID_IsRobot SELECT
intHash32(c11::UInt64) AS UserID,
c15 AS URL,
c20 AS IsRobot
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_v1.tsv.xz')
WHERE URL != '';
0 rows in set. Elapsed: 104.729 sec. Processed 8.87 million rows, 15.88 GB (84.73 thousand rows/s., 151.64 MB/s.)
hits_IsRobot_UserID_URL بمفتاح أساسي مركب
(IsRobot, UserID, URL):
CREATE TABLE hits_IsRobot_UserID_URL
(
`UserID` UInt32,
`URL` String,
`IsRobot` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (IsRobot, UserID, URL);
INSERT INTO hits_IsRobot_UserID_URL SELECT
intHash32(c11::UInt64) AS UserID,
c15 AS URL,
c20 AS IsRobot
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_v1.tsv.xz')
WHERE URL != '';
0 rows in set. Elapsed: 95.959 sec. Processed 8.87 million rows, 15.88 GB (92.48 thousand rows/s., 165.50 MB/s.)
التصفية بكفاءة على أعمدة المفاتيح الثانوية
UserID في table رتّبنا فيه أعمدة المفتاح
(URL, UserID, IsRobot) حسب كاردينالية ترتيبًا تنازليًا:
SELECT count(*)
FROM hits_URL_UserID_IsRobot
WHERE UserID = 112304
┌─count()─┐
│ 73 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.026 sec.
Processed 7.92 million rows,
31.67 MB (306.90 million rows/s., 1.23 GB/s.)
(IsRobot, UserID, URL) حسب الكاردينالية بترتيب تصاعدي:
SELECT count(*)
FROM hits_IsRobot_UserID_URL
WHERE UserID = 112304
┌─count()─┐
│ 73 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
Processed 20.32 thousand rows,
81.28 KB (6.61 million rows/s., 26.44 MB/s.)
أفضل نسبة ضغط لملفات البيانات
UserID بين الجدولين اللذين أنشأناهما أعلاه:
SELECT
table AS Table,
name AS Column,
formatReadableSize(data_uncompressed_bytes) AS Uncompressed,
formatReadableSize(data_compressed_bytes) AS Compressed,
round(data_uncompressed_bytes / data_compressed_bytes, 0) AS Ratio
FROM system.columns
WHERE (table = 'hits_URL_UserID_IsRobot' OR table = 'hits_IsRobot_UserID_URL') AND (name = 'UserID')
ORDER BY Ratio ASC
┌─Table───────────────────┬─Column─┬─Uncompressed─┬─Compressed─┬─Ratio─┐
│ hits_URL_UserID_IsRobot │ UserID │ 33.83 MiB │ 11.24 MiB │ 3 │
│ hits_IsRobot_UserID_URL │ UserID │ 33.83 MiB │ 877.47 KiB │ 39 │
└─────────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────┴───────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
UserID أعلى بكثير في الجدول الذي رتّبنا فيه أعمدة المفتاح
(IsRobot, UserID, URL) حسب الكاردينالية بترتيب تصاعدي.
مع أن البيانات نفسها تمامًا مخزَّنة في كلا الجدولين (أدرجنا 8.87 مليون صف نفسها في كلا الجدولين)، فإن ترتيب أعمدة المفتاح في المفتاح الأساسي المركّب يؤثر بدرجة كبيرة في مقدار مساحة القرص التي تتطلبها البيانات المضغوطة في ملفات بيانات الأعمدة الخاصة بالجدول:
- في الجدول
hits_URL_UserID_IsRobotذي المفتاح الأساسي المركّب
(URL, UserID, IsRobot)، حيث نرتّب أعمدة المفتاح حسب الكاردينالية بترتيب تنازلي، يشغل ملف البيانات
UserID.binمساحة 11.24 MiB على القرص
- في الجدول
hits_IsRobot_UserID_URLذي المفتاح الأساسي المركّب
(IsRobot, UserID, URL)، حيث نرتّب أعمدة المفتاح حسب الكاردينالية بترتيب تصاعدي، لا يشغل ملف البيانات
UserID.binسوى 877.47 KiB من مساحة القرص
cl، ثم تُرتَّب الصفوف التي لها قيمة
cl نفسها حسب قيمة
ch. وبما أن عمود المفتاح الأول
cl منخفض الكاردينالية، فمن المرجّح وجود صفوف تحمل قيمة
cl نفسها. ونتيجة لذلك، فمن المرجّح أيضًا أن تكون قيم
ch مرتبة محليًا، أي ضمن الصفوف التي لها قيمة
cl نفسها.
إذا وُضعت البيانات المتشابهة في عمود ما متقاربة من بعضها بعضًا، على سبيل المثال عن طريق الفرز، فإن ضغط هذه البيانات سيكون أفضل.
وبوجه عام، تستفيد خوارزمية الضغط من طول التتابعات في البيانات (فكلما زادت كمية البيانات التي تراها، كان ذلك أفضل للضغط)
ومن المحلية (فكلما كانت البيانات أكثر تشابهًا، كانت نسبة الضغط أفضل).
وعلى النقيض من المخطط أعلاه، يوضح المخطط أدناه ترتيب الصفوف على القرص لمفتاح أساسي تكون فيه أعمدة المفتاح مرتبة حسب الكاردينالية بترتيب تنازلي:
تُرتَّب صفوف الجدول الآن أولًا حسب قيمة
ch، وتُرتَّب الصفوف التي لها قيمة
ch نفسها حسب قيمة
cl.
لكن بما أن عمود المفتاح الأول
ch ذو كاردينالية عالية، فمن غير المرجّح أن توجد صفوف لها قيمة
ch نفسها. ونتيجةً لذلك، فمن غير المرجّح أيضًا أن تكون قيم
cl مرتبة (محليًا، أي ضمن الصفوف التي لها قيمة
ch نفسها).
لذلك، فعلى الأرجح أن تكون قيم
cl بترتيب عشوائي، وبالتالي تكون خاصية التجاور الموضعي لديها ونسبة الضغط ضعيفتين.
الملخص
تحديد الصفوف الفردية بكفاءة
مثال ملموس
- ترتيب insert للصفوف عند تغيّر المحتوى (على سبيل المثال بسبب ضغطات المفاتيح أثناء كتابة النص في منطقة النص) و
- الترتيب على القرص لبيانات الصفوف المُدرجة عند استخدام
PRIMARY KEY (hash):
hash يُستخدم بوصفه عمود المفتاح الأساسي
- يمكن استرجاع صفوف معيّنة بسرعة كبيرة، لكن
- تُخزَّن صفوف الجدول (أي بيانات أعمدتها) على القرص بترتيب تصاعدي حسب قيم
hash(الفريدة والعشوائية). لذلك تُخزَّن أيضًا قيم عمود المحتوى بترتيب عشوائي ومن دون تقارب في البيانات، مما يؤدي إلى نسبة ضغط دون المستوى الأمثل لملف بيانات عمود المحتوى.
- تجزئة للمحتوى، كما نوقش أعلاه، تختلف باختلاف البيانات، و
- تجزئة حساسة للتقارب (بصمة) لا تتغير عند حدوث تغييرات صغيرة في البيانات.
- ترتيب insert للصفوف عند تغيّر المحتوى (على سبيل المثال بسبب ضغطات المفاتيح أثناء كتابة النص في منطقة النص) و
- الترتيب على القرص لبيانات الصفوف المُدرجة عند استخدام
PRIMARY KEY (fingerprint, hash)المركب:
fingerprint، وبالنسبة إلى الصفوف التي لها قيمة
fingerprint نفسها، تحدد قيمة
hash الترتيب النهائي.
وبما أن البيانات التي تختلف فقط باختلافات صغيرة تحصل على قيمة
fingerprint نفسها، فإن البيانات المتشابهة تُخزَّن الآن متقاربة على القرص داخل عمود المحتوى. وهذا مفيد جدًا لنسبة ضغط عمود المحتوى، لأن خوارزميات الضغط تستفيد عمومًا من تقارب البيانات (فكلما كانت البيانات أكثر تشابهًا، كانت نسبة الضغط أفضل).
أما المقايضة هنا فهي أن استرجاع صف معيّن يتطلب حقلين (
fingerprint و
hash) لتحقيق الاستفادة المثلى من المفتاح الأساسي الناتج عن
PRIMARY KEY (fingerprint, hash) المركب.