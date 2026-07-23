يمكن إضافة القيود أو تعديلها أو حذفها باستخدام البنية التالية:

ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] ADD CONSTRAINT [IF NOT EXISTS] constraint_name { CHECK |ASSUME} expression; ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] MODIFY CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name { CHECK |ASSUME} expression; ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] DROP CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name;

CHECK (يُطبَّق عند INSERT ) أو باعتباره ASSUME (يثق به المُحسِّن من دون التحقق منه). اطّلع على كما هو الحال عند إنشاء الجدول، يمكن تعريف قيد إما باعتباره(يُطبَّق عند) أو باعتباره(يثق به المُحسِّن من دون التحقق منه). اطّلع على القيود لمعرفة الفرق بينهما.

يستبدل MODIFY CONSTRAINT تعريف قيد موجود مع الإبقاء على موضعه في تعريف الجدول. ويمكنه أيضًا تغيير نوع القيد (على سبيل المثال، من CHECK إلى ASSUME ). وهو مكافئ لحذف القيد ثم إضافته مجددًا بالتصريح الجديد. وإذا لم يكن القيد موجودًا، فسيُرجع الاستعلام خطأ ما لم يتم تحديد IF EXISTS .

اطّلع على مزيد من المعلومات حول القيود

تضيف الاستعلامات البيانات الوصفية الخاصة بالقيود إلى الجدول أو تغيّرها أو تزيلها، لذا تُعالَج فورًا.

لن يتم تنفيذ التحقق من القيد على البيانات الموجودة إذا تمت إضافته أو تعديله.

تُبث جميع التغييرات على الجداول المكررة إلى ZooKeeper، وتُطبَّق على النسخ المتماثلة الأخرى أيضًا.