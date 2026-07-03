ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] UPDATE column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_id] WHERE filter_expr

Manipula los datos que coinciden con la expresión de filtrado especificada. Se implementa como una mutación

El prefijo ALTER TABLE hace que esta sintaxis sea distinta de la de la mayoría de los demás sistemas que admiten SQL. Su objetivo es indicar que, a diferencia de consultas similares en bases de datos OLTP, esta es una operación costosa que no está pensada para usarse con frecuencia.

filter_expr debe ser de tipo UInt8 . Esta consulta actualiza los valores de las columnas especificadas con los valores de las expresiones correspondientes en las filas para las que filter_expr toma un valor distinto de cero. Los valores se convierten al tipo de la columna mediante el operador CAST . No se admite actualizar columnas que se usan en el cálculo de la clave primaria o de la clave de partición.

Una consulta puede contener varios comandos separados por comas.

El carácter síncrono del procesamiento de la consulta se define mediante la configuración mutations_sync . De forma predeterminada, es asíncrona.

Véase también