ALTER USER [IF EXISTS] name1 [RENAME TO new_name |, name2 [,...]]

[ON CLUSTER cluster_name]

[NOT IDENTIFIED | RESET AUTHENTICATION METHODS TO NEW | {IDENTIFIED | ADD IDENTIFIED} {[WITH {plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash}] BY { 'password' | 'hash' }} | WITH NO_PASSWORD | { WITH ldap SERVER 'server_name' } | { WITH kerberos [REALM 'realm']} | { WITH ssl_certificate CN 'common_name' | SAN 'TYPE:subject_alt_name' } | { WITH ssh_key BY KEY 'public_key' TYPE 'ssh-rsa|...' } | { WITH http SERVER 'server_name' [SCHEME 'Basic']} [VALID UNTIL datetime]

[, {[{plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | ...}] BY { 'password' | 'hash' }} | {ldap SERVER 'server_name' } | {...} | ... [,...]]]

[[ADD | DROP] HOST { LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern' } [,...] | ANY | NONE ]

[VALID UNTIL datetime]

[DEFAULT ROLE role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...] ]

[GRANTEES {user | role | ANY | NONE} [,...] [EXCEPT {user | role} [,...]]]

[DROP ALL PROFILES]

[DROP ALL SETTINGS]

[DROP SETTINGS variable [,...] ]

[DROP PROFILES 'profile_name' [,...] ]

[ADD|MODIFY SETTINGS variable [=value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE|CONST|CHANGEABLE_IN_READONLY] [,...] ]

[SET variable [=value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE|CONST|CHANGEABLE_IN_READONLY] [,...] ]