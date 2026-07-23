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Modifica las cuentas de usuario de ClickHouse. Sintaxis:
Para usar ALTER USER, debe contar con el privilegio ALTER USER. SET variable = value es un alias de MODIFY SETTING variable = value: modifica una sola configuración sin afectar el resto. Se prefiere (o MODIFY SETTING) a la cláusula SETTINGS simple, que reemplaza toda la lista de settings y además elimina todos los perfiles heredados (padre).

Cláusula GRANTEES

Especifica los usuarios o roles que pueden recibir privilegios de este usuario, siempre que este usuario también tenga todos los privilegios de acceso necesarios concedidos con GRANT OPTION. Opciones de la cláusula GRANTEES:
  • user — Especifica un usuario al que este usuario puede conceder privilegios.
  • role — Especifica un rol al que este usuario puede conceder privilegios.
  • ANY — Este usuario puede conceder privilegios a cualquier usuario o rol. Es la configuración predeterminada.
  • NONE — Este usuario no puede conceder privilegios a ningún usuario ni rol.
Puede excluir cualquier usuario o rol mediante la expresión EXCEPT. Por ejemplo, ALTER USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2. Esto significa que, si a user1 se le han concedido algunos privilegios con GRANT OPTION, podrá conceder esos privilegios a cualquiera excepto a user2.

Ejemplos

Establece los roles asignados como predeterminados:
Si no se han asignado roles previamente a un usuario, ClickHouse lanza una excepción. Establezca como predeterminados todos los roles asignados:
Si en el futuro se asigna un rol a un usuario, pasará a ser el predeterminado automáticamente. Establezca como predeterminados todos los roles asignados, excepto role1 y role2:
Permite que el usuario john conceda sus privilegios al usuario jack:
Añade nuevos métodos de autenticación al usuario, conservando los existentes:
Notas:
  1. Es posible que las versiones anteriores de ClickHouse no admitan la sintaxis de múltiples métodos de autenticación. Por lo tanto, si el servidor de ClickHouse contiene este tipo de usuarios y se degrada a una versión que no los admite, dichos usuarios quedarán inutilizables y algunas operaciones relacionadas con los usuarios dejarán de funcionar. Para llevar a cabo la degradación sin problemas, es necesario configurar todos los usuarios para que tengan un único método de autenticación antes de hacerlo. Como alternativa, si el servidor se degradó sin seguir el procedimiento adecuado, se deben eliminar los usuarios defectuosos.
  2. no_password no puede coexistir con otros métodos de autenticación por motivos de seguridad. Por ello, no es posible ADD un método de autenticación no_password. La consulta siguiente generará un error:
Si quiere eliminar los métodos de autenticación de un usuario y utilizar no_password, debe especificarlo en la siguiente forma de sustitución. Restablece los métodos de autenticación y añade los especificados en la consulta (efecto de un IDENTIFIED inicial sin la palabra clave ADD):
Restablece los métodos de autenticación y conserva el último añadido:

Cláusula VALID UNTIL

Permite especificar la fecha de expiración y, opcionalmente, la hora de un método de autenticación. Acepta una cadena como parámetro. Se recomienda usar el formato YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [timezone] para valores de fecha y hora. De forma predeterminada, este parámetro es igual a 'infinity'. La cláusula VALID UNTIL solo puede especificarse junto con un método de autenticación, excepto cuando no se haya especificado ningún método de autenticación en la consulta. En este caso, la cláusula VALID UNTIL se aplicará a todos los métodos de autenticación existentes. Ejemplos:
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01'
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 UTC'
  • ALTER USER name1 VALID UNTIL 'infinity'
  • ALTER USER name1 IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'no_expiration', bcrypt_password BY 'expiration_set' VALID UNTIL'2025-01-01''
Última modificación el 23 de julio de 2026