Al igual que con la creación de tablas, una restricción puede declararse como
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] ADD CONSTRAINT [IF NOT EXISTS] constraint_name {CHECK|ASSUME} expression;
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name {CHECK|ASSUME} expression;
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] DROP CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name;
CHECK (aplicada en
INSERT) o como
ASSUME (en la que confía el optimizador sin comprobarla). Consulta restricciones para conocer la diferencia entre ambas.
MODIFY CONSTRAINT reemplaza la declaración de una restricción existente, conservando su posición en la definición de la tabla. También puede cambiar el tipo de restricción (por ejemplo, de
CHECK a
ASSUME). Equivale a eliminar la restricción y volver a añadirla con la nueva declaración. Si la restricción no existe, la consulta genera un error, a menos que se especifique
IF EXISTS.
Consulta más información sobre restricciones.
Las consultas agregan, modifican o eliminan metadatos sobre las restricciones de la tabla, por lo que se procesan de inmediato.
Todos los cambios en las tablas replicadas se difunden a ZooKeeper y también se aplicarán en las demás réplicas.