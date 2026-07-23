Las restricciones se pueden agregar, modificar o eliminar con la siguiente sintaxis:

ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] ADD CONSTRAINT [IF NOT EXISTS] constraint_name { CHECK |ASSUME} expression; ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] MODIFY CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name { CHECK |ASSUME} expression; ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] DROP CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name;

CHECK (aplicada en INSERT ) o como ASSUME (en la que confía el optimizador sin comprobarla). Consulta Al igual que con la creación de tablas, una restricción puede declararse como(aplicada en) o como(en la que confía el optimizador sin comprobarla). Consulta restricciones para conocer la diferencia entre ambas.

MODIFY CONSTRAINT reemplaza la declaración de una restricción existente, conservando su posición en la definición de la tabla. También puede cambiar el tipo de restricción (por ejemplo, de CHECK a ASSUME ). Equivale a eliminar la restricción y volver a añadirla con la nueva declaración. Si la restricción no existe, la consulta genera un error, a menos que se especifique IF EXISTS .

Consulta más información sobre restricciones

Las consultas agregan, modifican o eliminan metadatos sobre las restricciones de la tabla, por lo que se procesan de inmediato.

La comprobación de restricciones no se ejecutará sobre los datos ya existentes si la restricción se añadió o modificó.

Todos los cambios en las tablas replicadas se difunden a ZooKeeper y también se aplicarán en las demás réplicas.