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Modifica los perfiles de ajuste. Sintaxis:
La cláusula ON CLUSTER permite modificar perfiles de ajuste en un clúster; véase DDL distribuido.

Reemplazar o modificar ajustes

ALTER SETTINGS PROFILE admite dos formas distintas de cambiar los ajustes y los perfiles padre (heredados) de un perfil. Su comportamiento es muy diferente, por lo que es importante elegir la correcta.

Forma de reemplazo: SETTINGS / INHERIT sin modificadores

Una cláusula SETTINGS sin modificadores (sin ADD, MODIFY ni DROP) reemplaza por completo la lista de ajustes y todos los perfiles padre del perfil por exactamente lo que enumeres. Todo lo que estuviera presente antes pero no figure en la lista se elimina silenciosamente; no hay ninguna advertencia.
Dado que la forma simple SETTINGS reemplaza todo por completo, usarla para “sobrescribir una configuración” sobre un perfil base ya poblado eliminará cualquier otra configuración (y cualquier perfil padre) de ese perfil. Si solo quieres cambiar una única configuración y conservar el resto, usa la forma incremental MODIFY/ADD/DROP que se describe a continuación.
Este es el mismo comportamiento que SETTINGS en CREATE SETTINGS PROFILE: la cláusula define la lista completa de configuraciones.

Forma incremental: ADD / MODIFY / DROP

Las palabras clave ADD, MODIFY y DROP cambian entradas individuales y dejan intacto todo lo demás del perfil:
  • ADD SETTINGS variable = value [constraints] — añade un ajuste que todavía no está presente.
  • MODIFY SETTINGS variable = value [constraints] — reemplaza la entrada de un solo ajuste. Se sobrescribe la entrada completa (valor y restricciones), así que vuelve a especificar MIN/MAX/READONLY/etc. si quieres conservarlos.
  • DROP SETTINGS variable [,...] — elimina los ajustes indicados.
  • ADD PROFILES 'profile_name' [,...] / DROP PROFILES 'profile_name' [,...] — añade o elimina perfiles padre (heredados).
  • DROP ALL SETTINGS / DROP ALL PROFILES — elimina todos los ajustes o todos los perfiles padre.
Varias de estas cláusulas pueden combinarse en una sola sentencia; por ejemplo, DROP SETTINGS a ADD SETTINGS b = 1. SET variable = value es un alias de MODIFY SETTINGS variable = value. Se ofrece porque SET resulta natural y porque escribir la cláusula SETTINGS de reemplazo cuando se pretendía hacer un cambio incremental es un error común.

Ejemplos

Sobrescribe una sola configuración mientras conservas el resto de un perfil poblado:
Añada un nuevo ajuste restringido y elimine otro:
Gestione los perfiles principales de forma incremental:
Compruebe siempre el resultado con SHOW CREATE SETTINGS PROFILE:

Incremental vs reemplazo completo

Una cláusula SETTINGS por sí sola elimina toda la configuración existente y todos los perfiles heredados (padre) del perfil antes de aplicar la nueva.
Para cambiar una sola configuración y mantener el resto, usa ADD SETTINGS o MODIFY SETTINGS (consulta los ejemplos a continuación).

ADD vs MODIFY

Tanto ADD SETTINGS como MODIFY SETTINGS conservan los demás ajustes del perfil, pero tratan de forma distinta una entrada existente para el mismo ajuste:
  • ADD SETTINGS variable = value ... primero elimina cualquier entrada existente para variable y luego inserta la nueva. Por lo tanto, reemplaza el valor junto con todas las restricciones de ese ajuste. Cualquier MIN, MAX o permiso de escritura (READONLY/WRITABLE/CONST/CHANGEABLE_IN_READONLY) definido previamente para variable que no se repita se descarta.
  • MODIFY SETTINGS variable = value ... fusiona campo por campo: sobrescribe solo los campos que realmente se especifican (el valor, MIN, MAX o el permiso de escritura) y mantiene los demás campos de ese ajuste tal como estaban.
En resumen, use MODIFY SETTINGS cuando solo quiera ajustar un aspecto de un ajuste (por ejemplo, solo el valor, manteniendo un MAX existente); use ADD SETTINGS cuando quiera redefinir un ajuste desde cero.

Ejemplos

Cree un perfil para usarlo en los ejemplos siguientes:

MODIFY SETTINGS

Agregue o cambie un solo ajuste sin modificar los demás:
Como MODIFY combina los campos uno por uno, cambiar solo el valor de una configuración conserva sus restricciones existentes:

ADD SETTINGS

Añade una configuración (manteniendo las demás) y vuelve a definirla por completo si ya existe:
A diferencia de MODIFY, si se vuelve a ejecutar ADD solo con un valor, se eliminan las restricciones definidas previamente para ese parámetro:

DROP SETTINGS

Elimina una o varias configuraciones con nombre:
Elimine todos los parámetros de configuración de una vez:

Trabajar con perfiles heredados

Agregue o elimine perfiles principales (heredados) sin afectar la configuración del propio perfil:
Última modificación el 23 de julio de 2026