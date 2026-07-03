Manipulación de expresiones de clave de muestreo

Las siguientes operaciones están disponibles:

ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] MODIFY SAMPLE BY new_expression

new_expression (una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria debe contener la nueva clave de muestreo. El comando cambia la clave de muestreo de la tabla por(una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria debe contener la nueva clave de muestreo.

ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] REMOVE SAMPLE BY

El comando elimina la clave de muestreo de la tabla.

Los comandos MODIFY y REMOVE son operaciones ligeras, en el sentido de que solo modifican metadatos o eliminan archivos.