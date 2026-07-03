MODIFICAR
El comando cambia la clave de muestreo de la tabla por
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY SAMPLE BY new_expression
new_expression (una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria debe contener la nueva clave de muestreo.
ELIMINAR
El comando elimina la clave de muestreo de la tabla. Los comandos
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] REMOVE SAMPLE BY
MODIFY y
REMOVE son operaciones ligeras, en el sentido de que solo modifican metadatos o eliminan archivos.
Solo funciona con tablas de la familia MergeTree (incluidas las tablas replicadas).