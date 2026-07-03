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Las siguientes operaciones están disponibles:

MODIFICAR

El comando cambia la clave de muestreo de la tabla por new_expression (una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria debe contener la nueva clave de muestreo.

ELIMINAR

El comando elimina la clave de muestreo de la tabla. Los comandos MODIFY y REMOVE son operaciones ligeras, en el sentido de que solo modifican metadatos o eliminan archivos.
Solo funciona con tablas de la familia MergeTree (incluidas las tablas replicadas).
Última modificación el 3 de julio de 2026