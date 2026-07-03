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Agrega, modifica o elimina un comentario de la base de datos, independientemente de si se había establecido previamente o no. El cambio en el comentario se refleja tanto en system.databases como en la consulta SHOW CREATE DATABASE.

Sintaxis

Ejemplos

Para crear una DATABASE con un comentario:
Query
Para modificar el comentario:
Query
Para ver el comentario modificado:
Query
Response
Para eliminar el comentario de la base de datos:
Query
Para verificar que se ha eliminado el comentario:
Query
Response

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Última modificación el 3 de julio de 2026