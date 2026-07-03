system.databases
como en la consulta
SHOW CREATE DATABASE.
Sintaxis
ALTER DATABASE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY COMMENT 'Comment'
Para crear una
Ejemplos
DATABASE con un comentario:
Para modificar el comentario:
Query
CREATE DATABASE database_with_comment ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary database';
Para ver el comentario modificado:
Query
ALTER DATABASE database_with_comment
MODIFY COMMENT 'new comment on a database';
Query
SELECT comment
FROM system.databases
WHERE name = 'database_with_comment';
Para eliminar el comentario de la base de datos:
Response
┌─comment─────────────────┐
│ new comment on database │
└─────────────────────────┘
Para verificar que se ha eliminado el comentario:
Query
ALTER DATABASE database_with_comment
MODIFY COMMENT '';
Query
SELECT comment
FROM system.databases
WHERE name = 'database_with_comment';
Response
┌─comment─┐
│ │
└─────────┘
- cláusula
COMMENT
ALTER TABLE ... MODIFY COMMENT