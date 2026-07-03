ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY|RESET SETTING ...
Estas consultas solo pueden aplicarse a tablas MergeTree.
Modifica la configuración de la tabla. Sintaxis
MODIFY SETTING
Ejemplo
MODIFY SETTING setting_name=value [, ...]
CREATE TABLE example_table (id UInt32, data String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;
ALTER TABLE example_table MODIFY SETTING max_part_loading_threads=8, max_parts_in_total=50000;
Restablece la configuración de la tabla a sus valores por defecto. Si una configuración ya está en su estado predeterminado, no se realiza ninguna acción. Sintaxis
RESET SETTING
Ejemplo
RESET SETTING setting_name [, ...]
Ver también
CREATE TABLE example_table (id UInt32, data String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id
SETTINGS max_part_loading_threads=8;
ALTER TABLE example_table RESET SETTING max_part_loading_threads;