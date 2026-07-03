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Hay varias consultas para cambiar la configuración de tabla. Puede modificar la configuración o restablecerla a sus valores predeterminados. Una sola consulta puede cambiar varias configuraciones a la vez. Si no existe ninguna configuración con el nombre especificado, la consulta genera una excepción. Sintaxis
Estas consultas solo pueden aplicarse a tablas MergeTree.

MODIFY SETTING

Modifica la configuración de la tabla. Sintaxis
Ejemplo

RESET SETTING

Restablece la configuración de la tabla a sus valores por defecto. Si una configuración ya está en su estado predeterminado, no se realiza ninguna acción. Sintaxis
Ejemplo
Ver también
Última modificación el 3 de julio de 2026