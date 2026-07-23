ALTER ROLE [IF EXISTS] name1 [RENAME TO new_name |, name2 [,...]]
[ON CLUSTER cluster_name]
[DROP ALL PROFILES]
[DROP ALL SETTINGS]
[DROP PROFILES 'profile_name' [,...] ]
[DROP SETTINGS variable [,...] ]
[ADD|MODIFY SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
[SET variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] [,...] ]
[ADD PROFILES 'profile_name' [,...] ]
SET variable = value es un alias de
MODIFY SETTING variable = value: modifica una sola configuración manteniendo el resto, a diferencia de la cláusula
SETTINGS sin modificadores, que reemplaza toda la lista de configuraciones y también elimina todos los perfiles heredados (padre).