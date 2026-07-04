ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] DELETE WHERE filter_expr

Elimina los datos que coinciden con la expresión de filtrado especificada. Se implementa como una mutación

ALTER TABLE hace que esta sintaxis sea diferente de la de la mayoría de los demás sistemas compatibles con SQL. Su objetivo es indicar que, a diferencia de consultas similares en bases de datos OLTP, esta es una operación costosa que no está pensada para un uso frecuente. ALTER TABLE se considera una operación pesada que requiere que los datos subyacentes se fusionen antes de eliminarse. Para las tablas MergeTree, considere usar la El prefijohace que esta sintaxis sea diferente de la de la mayoría de los demás sistemas compatibles con SQL. Su objetivo es indicar que, a diferencia de consultas similares en bases de datos OLTP, esta es una operación costosa que no está pensada para un uso frecuente.se considera una operación pesada que requiere que los datos subyacentes se fusionen antes de eliminarse. Para las tablas MergeTree, considere usar la consulta DELETE FROM , que realiza una eliminación ligera y puede ser considerablemente más rápida.

filter_expr debe ser de tipo UInt8 . La consulta elimina las filas de la tabla para las que esta expresión toma un valor distinto de cero.

Una consulta puede contener varios comandos separados por comas.

La sincronía del procesamiento de la consulta se define mediante la configuración mutations_sync . De forma predeterminada, es asíncrona.

Véase también