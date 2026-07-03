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Modifica las cuotas. Sintaxis:
Las claves user_name, ip_address, forwarded_ip_address, client_key, client_key, user_name, client_key, ip_address y normalized_query_hash corresponden a los campos de la tabla system.quotas. Las opciones IPV4_PREFIX_BITS y IPV6_PREFIX_BITS solo se pueden usar cuando KEYED BY es ip_address o forwarded_ip_address. Corresponden al campo de la tabla system.quotas. Los parámetros queries, query_selects, query_inserts, errors, result_rows, result_bytes, read_rows, read_bytes, execution_time, queries_per_normalized_hash corresponden a los campos de la tabla system.quotas_usage. La cláusula ON CLUSTER permite crear quotas en un clúster; consulte Distributed DDL. Ejemplos Limite el número máximo de consultas del usuario actual a 123 consultas en un período de 15 meses:
Para el usuario predeterminado, limite el tiempo máximo de ejecución a medio segundo en un intervalo de 30 minutos, y limite el número máximo de consultas a 321 y el número máximo de errores a 10 en 5 cuartos de hora:
Última modificación el 3 de julio de 2026