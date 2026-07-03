ALTER TABLE [db]. name [ON CLUSTER cluster] MODIFY ORDER BY new_expression

new_expression (una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria permanece igual. El comando cambia la clave de ordenación de la tabla a(una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria permanece igual.

El comando es ligero en el sentido de que solo cambia los metadatos. Para conservar la propiedad de que las filas de las partes de datos estén ordenadas según la expresión de la clave de ordenación, no se pueden añadir a la clave de ordenación expresiones que contengan columnas existentes (solo columnas añadidas por el comando ADD COLUMN en la misma consulta ALTER , sin valor predeterminado para la columna).