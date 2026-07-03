El comando cambia la clave de ordenación de la tabla a
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY ORDER BY new_expression
new_expression (una expresión o una tupla de expresiones). La clave primaria permanece igual.
El comando es ligero en el sentido de que solo cambia los metadatos. Para conservar la propiedad de que las filas de las partes de datos estén ordenadas según la expresión de la clave de ordenación, no se pueden añadir a la clave de ordenación expresiones que contengan columnas existentes (solo columnas añadidas por el comando
ADD COLUMN en la misma consulta
ALTER, sin valor predeterminado para la columna).
Solo funciona para tablas de la familia
MergeTree (incluidas las tablas replicadas).