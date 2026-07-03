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Añade, modifica o elimina el comentario de una tabla, independientemente de si se había establecido antes o no. El cambio en el comentario se refleja tanto en system.tables como en la consulta SHOW CREATE TABLE.

Sintaxis

Ejemplos

Para crear una tabla con un comentario:
Query
Para modificar el comentario de la tabla:
Query
Para ver el comentario modificado:
Query
Response
Para eliminar el comentario de la tabla:
Query
Para verificar que se eliminó el comentario:
Query
Response

Consideraciones

Para las tablas Replicated, el comentario puede ser diferente en distintas réplicas. Al modificar el comentario, el cambio solo se aplica a una única réplica. La funcionalidad está disponible desde la versión 23.9. No funciona en versiones anteriores de ClickHouse.

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Última modificación el 3 de julio de 2026