system.tables
como en la consulta
SHOW CREATE TABLE.
Sintaxis
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY COMMENT 'Comment'
Para crear una tabla con un comentario:
Ejemplos
Para modificar el comentario de la tabla:
Query
CREATE TABLE table_with_comment
(
`k` UInt64,
`s` String
)
ENGINE = Memory()
COMMENT 'The temporary table';
Para ver el comentario modificado:
Query
ALTER TABLE table_with_comment
MODIFY COMMENT 'new comment on a table';
Query
SELECT comment
FROM system.tables
WHERE database = currentDatabase() AND name = 'table_with_comment';
Para eliminar el comentario de la tabla:
Response
┌─comment────────────────┐
│ new comment on a table │
└────────────────────────┘
Para verificar que se eliminó el comentario:
Query
ALTER TABLE table_with_comment MODIFY COMMENT '';
Query
SELECT comment
FROM system.tables
WHERE database = currentDatabase() AND name = 'table_with_comment';
Response
┌─comment─┐
│ │
└─────────┘
Para las tablas Replicated, el comentario puede ser diferente en distintas réplicas. Al modificar el comentario, el cambio solo se aplica a una única réplica. La funcionalidad está disponible desde la versión 23.9. No funciona en versiones anteriores de ClickHouse.
Consideraciones
- cláusula
COMMENT
ALTER DATABASE ... MODIFY COMMENT