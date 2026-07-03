Documentación sobre la modificación del TTL de la tabla

Modificación del TTL de la tabla

Si buscas más información sobre cómo usar TTL para gestionar datos antiguos, consulta la guía de usuario Gestionar datos con TTL . La documentación a continuación muestra cómo modificar o eliminar una regla de TTL existente.

​ MODIFICAR TTL

Puede cambiar el TTL de la tabla mediante una solicitud con el siguiente formato:

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MODIFY TTL ttl_expression;

​ ELIMINAR TTL

La propiedad TTL se puede eliminar de la tabla con la siguiente consulta:

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] REMOVE TTL

Ejemplo

Considere la tabla con TTL de la tabla :

CREATE TABLE table_with_ttl ( event_time DateTime , UserID UInt64, Comment String ) ENGINE MergeTree() ORDER BY tuple() TTL event_time + INTERVAL 3 MONTH SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0 ; INSERT INTO table_with_ttl VALUES ( now (), 1 , 'username1' ); INSERT INTO table_with_ttl VALUES ( now () - INTERVAL 4 MONTH , 2 , 'username2' );

Ejecute OPTIMIZE para forzar la limpieza del TTL :

OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL; SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;

Se eliminó la segunda fila de la tabla.

┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐ │ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │ └───────────────────────┴─────────┴──────────────┘

Ahora, elimine el TTL de la tabla con la siguiente consulta:

ALTER TABLE table_with_ttl REMOVE TTL;

Vuelve a insertar la fila eliminada y fuerza nuevamente la limpieza de TTL con OPTIMIZE :

INSERT INTO table_with_ttl VALUES ( now () - INTERVAL 4 MONTH , 2 , 'username2' ); OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL; SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;

El TTL ya no está, por lo que no se elimina la segunda fila:

┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐ │ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │ │ 2020-08-11 12:44:57 │ 2 │ username2 │ └───────────────────────┴─────────┴──────────────┘

Véase también