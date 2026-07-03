Si buscas más información sobre cómo usar TTL para gestionar datos antiguos, consulta la guía de usuario Gestionar datos con TTL. La documentación a continuación muestra cómo modificar o eliminar una regla de TTL existente.
Puede cambiar el TTL de la tabla mediante una solicitud con el siguiente formato:
MODIFICAR TTL
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MODIFY TTL ttl_expression;
La propiedad TTL se puede eliminar de la tabla con la siguiente consulta:
ELIMINAR TTL
Ejemplo Considere la tabla con
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] REMOVE TTL
TTL de la tabla:
Ejecute
CREATE TABLE table_with_ttl
(
event_time DateTime,
UserID UInt64,
Comment String
)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY tuple()
TTL event_time + INTERVAL 3 MONTH
SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0;
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now(), 1, 'username1');
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now() - INTERVAL 4 MONTH, 2, 'username2');
OPTIMIZE para forzar la limpieza del
TTL:
Se eliminó la segunda fila de la tabla.
OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL;
SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;
Ahora, elimine el
┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐
│ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────┘
TTL de la tabla con la siguiente consulta:
Vuelve a insertar la fila eliminada y fuerza nuevamente la limpieza de
ALTER TABLE table_with_ttl REMOVE TTL;
TTL con
OPTIMIZE:
El
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now() - INTERVAL 4 MONTH, 2, 'username2');
OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL;
SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;
TTL ya no está, por lo que no se elimina la segunda fila:
Véase también
┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐
│ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │
│ 2020-08-11 12:44:57 │ 2 │ username2 │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────┘
- Más información sobre la expresión TTL.
- Modifique una columna con TTL.