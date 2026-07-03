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Si buscas más información sobre cómo usar TTL para gestionar datos antiguos, consulta la guía de usuario Gestionar datos con TTL. La documentación a continuación muestra cómo modificar o eliminar una regla de TTL existente.

MODIFICAR TTL

Puede cambiar el TTL de la tabla mediante una solicitud con el siguiente formato:

ELIMINAR TTL

La propiedad TTL se puede eliminar de la tabla con la siguiente consulta:
Ejemplo Considere la tabla con TTL de la tabla:
Ejecute OPTIMIZE para forzar la limpieza del TTL:
Se eliminó la segunda fila de la tabla.
Ahora, elimine el TTL de la tabla con la siguiente consulta:
Vuelve a insertar la fila eliminada y fuerza nuevamente la limpieza de TTL con OPTIMIZE:
El TTL ya no está, por lo que no se elimina la segunda fila:
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026