SELECT especificada al crear una vista materializada con la sentencia
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY sin interrumpir el proceso de ingestión.
Este comando está pensado para modificar una vista materializada creada con la cláusula
TO [db.]name. No cambia la estructura de la tabla de almacenamiento subyacente ni la definición de las columnas de la vista materializada; por ello, el uso de este comando es muy limitado en las vistas materializadas creadas sin la cláusula
TO [db.]name.
Ejemplo con tabla TO
Ejemplo sin tabla TO La aplicación es muy limitada porque solo se puede cambiar la sección
CREATE TABLE events (ts DateTime, event_type String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_type, ts);
CREATE TABLE events_by_day (ts DateTime, event_type String, events_cnt UInt64)
ENGINE = SummingMergeTree ORDER BY (event_type, ts);
CREATE MATERIALIZED VIEW mv TO events_by_day AS
SELECT toStartOfDay(ts) ts, event_type, count() events_cnt
FROM events
GROUP BY ts, event_type;
INSERT INTO events
SELECT DATE '2020-01-01' + interval number * 900 second,
['imp', 'click'][number%2+1]
FROM numbers(100);
SELECT ts, event_type, sum(events_cnt)
FROM events_by_day
GROUP BY ts, event_type
ORDER BY ts, event_type;
┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─sum(events_cnt)─┐
│ 2020-01-01 00:00:00 │ click │ 48 │
│ 2020-01-01 00:00:00 │ imp │ 48 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ click │ 2 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ imp │ 2 │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────────┘
-- Agreguemos la nueva medición `cost`
-- y la nueva dimensión `browser`.
ALTER TABLE events
ADD COLUMN browser String,
ADD COLUMN cost Float64;
-- Las columnas no tienen que coincidir en una vista materializada y en TO
-- (tabla de destino), por lo que el siguiente alter no interrumpe la inserción.
ALTER TABLE events_by_day
ADD COLUMN cost Float64,
ADD COLUMN browser String after event_type,
MODIFY ORDER BY (event_type, ts, browser);
INSERT INTO events
SELECT Date '2020-01-02' + interval number * 900 second,
['imp', 'click'][number%2+1],
['firefox', 'safary', 'chrome'][number%3+1],
10/(number+1)%33
FROM numbers(100);
-- Las nuevas columnas `browser` y `cost` están vacías porque aún no hemos modificado la Vista Materializada.
SELECT ts, event_type, browser, sum(events_cnt) events_cnt, round(sum(cost),2) cost
FROM events_by_day
GROUP BY ts, event_type, browser
ORDER BY ts, event_type;
┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─browser─┬─events_cnt─┬─cost─┐
│ 2020-01-01 00:00:00 │ click │ │ 48 │ 0 │
│ 2020-01-01 00:00:00 │ imp │ │ 48 │ 0 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ click │ │ 50 │ 0 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ imp │ │ 50 │ 0 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ click │ │ 2 │ 0 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ imp │ │ 2 │ 0 │
└─────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────┘
ALTER TABLE mv MODIFY QUERY
SELECT toStartOfDay(ts) ts, event_type, browser,
count() events_cnt,
sum(cost) cost
FROM events
GROUP BY ts, event_type, browser;
INSERT INTO events
SELECT Date '2020-01-03' + interval number * 900 second,
['imp', 'click'][number%2+1],
['firefox', 'safary', 'chrome'][number%3+1],
10/(number+1)%33
FROM numbers(100);
SELECT ts, event_type, browser, sum(events_cnt) events_cnt, round(sum(cost),2) cost
FROM events_by_day
GROUP BY ts, event_type, browser
ORDER BY ts, event_type;
┌──────────────────ts─┬─event_type─┬─browser─┬─events_cnt─┬──cost─┐
│ 2020-01-01 00:00:00 │ click │ │ 48 │ 0 │
│ 2020-01-01 00:00:00 │ imp │ │ 48 │ 0 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ click │ │ 50 │ 0 │
│ 2020-01-02 00:00:00 │ imp │ │ 50 │ 0 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ click │ firefox │ 16 │ 6.84 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ click │ │ 2 │ 0 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ click │ safary │ 16 │ 9.82 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ click │ chrome │ 16 │ 5.63 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ imp │ │ 2 │ 0 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ imp │ firefox │ 16 │ 15.14 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ imp │ safary │ 16 │ 6.14 │
│ 2020-01-03 00:00:00 │ imp │ chrome │ 16 │ 7.89 │
│ 2020-01-04 00:00:00 │ click │ safary │ 1 │ 0.1 │
│ 2020-01-04 00:00:00 │ click │ firefox │ 1 │ 0.1 │
│ 2020-01-04 00:00:00 │ imp │ firefox │ 1 │ 0.1 │
│ 2020-01-04 00:00:00 │ imp │ chrome │ 1 │ 0.1 │
└─────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┘
-- !!! Durante `MODIFY ORDER BY` se introdujo implícitamente la PRIMARY KEY.
SHOW CREATE TABLE events_by_day FORMAT TSVRaw
CREATE TABLE test.events_by_day
(
`ts` DateTime,
`event_type` String,
`browser` String,
`events_cnt` UInt64,
`cost` Float64
)
ENGINE = SummingMergeTree
PRIMARY KEY (event_type, ts)
ORDER BY (event_type, ts, browser)
-- !!! La definición de las columnas no ha cambiado, pero no importa, no estamos consultando
-- la MATERIALIZED VIEW, sino la tabla TO (almacenamiento).
-- La sección SELECT está actualizada.
SHOW CREATE TABLE mv FORMAT TSVRaw;
CREATE MATERIALIZED VIEW test.mv TO test.events_by_day
(
`ts` DateTime,
`event_type` String,
`events_cnt` UInt64
) AS
SELECT
toStartOfDay(ts) AS ts,
event_type,
browser,
count() AS events_cnt,
sum(cost) AS cost
FROM test.events
GROUP BY
ts,
event_type,
browser
SELECT sin añadir columnas nuevas.
CREATE TABLE src_table (`a` UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv (`a` UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a AS SELECT a FROM src_table;
INSERT INTO src_table (a) VALUES (1), (2);
SELECT * FROM mv;
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
ALTER TABLE mv MODIFY QUERY SELECT a * 2 as a FROM src_table;
INSERT INTO src_table (a) VALUES (3), (4);
SELECT * FROM mv;
┌─a─┐
│ 6 │
│ 8 │
└───┘
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
Sentencia ALTER TABLE … MODIFY REFRESH
ALTER TABLE ... MODIFY REFRESH cambia los parámetros de actualización de una vista materializada actualizable, incluidos la programación, las dependencias, la aleatorización y la configuración de actualización.
La programación (
ALTER TABLE [db.]name MODIFY REFRESH EVERY|AFTER ... [RANDOMIZE FOR ...] [DEPENDS ON ...] [SETTINGS ...]
EVERY o
AFTER) es obligatoria: la sentencia reemplaza todos los parámetros de actualización de una vez. Cualquier cláusula no especificada —
RANDOMIZE FOR,
DEPENDS ON o
SETTINGS — se elimina o se restablece a sus valores predeterminados. Para cambiar solo la configuración de actualización, repita la programación actual.
Limitaciones:
-- Cambiar la programación.
ALTER TABLE rmv MODIFY REFRESH EVERY 30 MINUTE;
-- Cambiar la configuración de reintentos (la programación debe repetirse).
ALTER TABLE rmv MODIFY REFRESH EVERY 1 HOUR
SETTINGS refresh_retries = 5,
refresh_retry_initial_backoff_ms = 500,
refresh_retry_max_backoff_ms = 60000;
-- Agregar o mantener una dependencia.
ALTER TABLE rmv MODIFY REFRESH EVERY 6 HOUR DEPENDS ON other_rmv;
-- Eliminar la dependencia omitiendo `DEPENDS ON`.
ALTER TABLE rmv MODIFY REFRESH EVERY 6 HOUR;
ALTER TABLE ... MODIFY SETTINGno se admite en las vistas materializadas; la configuración de actualización solo puede modificarse mediante
MODIFY REFRESH.
- No se admite agregar ni quitar
APPEND.
- La configuración de actualización
all_replicasno puede cambiarse después de crear la vista.
system.view_refreshes.