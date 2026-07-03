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Puede modificar la consulta SELECT especificada al crear una vista materializada con la sentencia ALTER TABLE ... MODIFY QUERY sin interrumpir el proceso de ingestión. Este comando está pensado para modificar una vista materializada creada con la cláusula TO [db.]name. No cambia la estructura de la tabla de almacenamiento subyacente ni la definición de las columnas de la vista materializada; por ello, el uso de este comando es muy limitado en las vistas materializadas creadas sin la cláusula TO [db.]name. Ejemplo con tabla TO
Ejemplo sin tabla TO La aplicación es muy limitada porque solo se puede cambiar la sección SELECT sin añadir columnas nuevas.

Sentencia ALTER TABLE … MODIFY REFRESH

ALTER TABLE ... MODIFY REFRESH cambia los parámetros de actualización de una vista materializada actualizable, incluidos la programación, las dependencias, la aleatorización y la configuración de actualización.
La programación (EVERY o AFTER) es obligatoria: la sentencia reemplaza todos los parámetros de actualización de una vez. Cualquier cláusula no especificada — RANDOMIZE FOR, DEPENDS ON o SETTINGS — se elimina o se restablece a sus valores predeterminados. Para cambiar solo la configuración de actualización, repita la programación actual.
Limitaciones:
  • ALTER TABLE ... MODIFY SETTING no se admite en las vistas materializadas; la configuración de actualización solo puede modificarse mediante MODIFY REFRESH.
  • No se admite agregar ni quitar APPEND.
  • La configuración de actualización all_replicas no puede cambiarse después de crear la vista.
La lista completa de la configuración de actualización está documentada en Configuración de actualización. El estado de actualización, incluida la configuración aplicada actualmente, puede verse en system.view_refreshes.
Última modificación el 3 de julio de 2026