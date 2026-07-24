Referencia de SQL Sentencias ALTER APPLY PATCHES para actualizaciones ligeras Documentación de APPLY PATCHES para actualizaciones ligeras

ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] APPLY PATCHES [IN PARTITION partition_id] Este comando desencadena manualmente la materialización física de las partes de parche creadas por las sentencias de actualización ligera . Aplica por la fuerza los parches pendientes a las partes de datos reescribiendo únicamente las columnas afectadas. Solo funciona con tablas de la familia MergeTree (incluidas las tablas replicadas).

(incluidas las tablas replicadas). Se trata de una operación de mutación y se ejecuta de forma asíncrona en segundo plano. ​ Cuándo usar APPLY PATCHES En general, no deberías necesitar usar APPLY PATCHES Las partes de parche normalmente se aplican automáticamente durante las fusiones cuando la configuración apply_patches_on_merge está habilitada (de forma predeterminada). Sin embargo, puede que quieras desencadenar manualmente la aplicación de parches en estos casos: Para reducir la sobrecarga de aplicar parches durante las consultas SELECT

Para consolidar varias partes de parche antes de que se acumulen

Para preparar los datos para copias de seguridad o exportaciones con los parches ya materializados

Cuando apply_patches_on_merge está deshabilitada y quieres controlar cuándo se aplican los parches ​ Ejemplos Aplicar todos los parches pendientes de una tabla: ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES; Aplique parches solo a una partición específica: ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES IN PARTITION '2024-01' ; Combínelo con otras operaciones: ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES, UPDATE column = value WHERE condition; ​ Seguimiento de la aplicación de parches Puede seguir el progreso de la aplicación de parches usando la tabla system.mutations SELECT * FROM system . mutations WHERE table = 'my_table' AND command LIKE '%APPLY PATCHES%' ; ​ Véase también actualización ligera - Crear partes de parche mediante actualizaciones ligeras

configuración apply_patches_on_merge - Controlar la aplicación automática de parches durante las fusiones

Última modificación el 24 de julio de 2026

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