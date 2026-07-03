En la consulta, especifique una lista de una o más acciones separadas por comas. Cada acción es una operación sobre una columna. Se admiten las siguientes acciones:
ALTER [TEMPORARY] TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] ADD|DROP|RENAME|CLEAR|COMMENT|{MODIFY|ALTER}|MATERIALIZE COLUMN ...
- ADD COLUMN — Agrega una nueva columna a la tabla.
- DROP COLUMN — Elimina la columna.
- RENAME COLUMN — Cambia el nombre de una columna existente.
- CLEAR COLUMN — Restablece los valores de la columna.
- COMMENT COLUMN — Agrega un comentario de texto a la columna.
- MODIFY COLUMN — Cambia el tipo de la columna, la expresión predeterminada, el TTL y la configuración de la columna.
- MODIFY COLUMN REMOVE — Elimina una de las propiedades de la columna.
- MODIFY COLUMN MODIFY SETTING - Cambia la configuración de la columna.
- MODIFY COLUMN RESET SETTING - Restablece la configuración de la columna.
- MODIFY COLUMN ADD ENUM VALUES - Agrega nuevos valores a Enum.
- MATERIALIZE COLUMN — Materializa la columna en las partes donde no existe. Estas acciones se describen en detalle a continuación.
ADD COLUMN
Agrega una nueva columna a la tabla con los
ADD COLUMN [IF NOT EXISTS] name [type] [default_expr] [codec] [AFTER name_after | FIRST]
name,
type,
codec y
default_expr especificados (consulte la sección Expresiones predeterminadas).
Si se incluye la cláusula
IF NOT EXISTS, la consulta no devolverá ningún error si la columna ya existe. Si especifica
AFTER name_after (el nombre de otra columna), la columna se agrega después de la indicada en la lista de columnas de la tabla. Si quiere agregar una columna al principio de la tabla, use la cláusula
FIRST. De lo contrario, la columna se agrega al final de la tabla. En una cadena de acciones,
name_after puede ser el nombre de una columna que se agrega en una de las acciones anteriores.
Agregar una columna solo cambia la estructura de la tabla, sin realizar ninguna acción sobre los datos. Los datos no se guardan en disco después de
ALTER. Si faltan datos para una columna al leer la tabla, se completan con valores predeterminados (ejecutando la expresión predeterminada si existe, o usando ceros o cadenas vacías). La columna aparece en disco después de fusionar las partes de datos (consulte MergeTree).
Este enfoque permite completar la consulta
ALTER al instante, sin aumentar el volumen de los datos antiguos.
Ejemplo:
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added1 UInt32 FIRST;
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added2 UInt32 AFTER NestedColumn;
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added3 UInt32 AFTER ToDrop;
DESC alter_test FORMAT TSV;
Added1 UInt32
CounterID UInt32
StartDate Date
UserID UInt32
VisitID UInt32
NestedColumn.A Array(UInt8)
NestedColumn.S Array(String)
Added2 UInt32
ToDrop UInt32
Added3 UInt32
DROP COLUMN
Elimina la columna con el nombre
DROP COLUMN [IF EXISTS] name
name. Si se especifica la cláusula
IF EXISTS, la consulta no devolverá ningún error si la columna no existe.
Elimina datos del sistema de archivos. Como esto elimina archivos completos, la consulta se completa casi al instante.
Ejemplo:
ALTER TABLE visits DROP COLUMN browser
RENAME COLUMN
Cambia el nombre de la columna
RENAME COLUMN [IF EXISTS] name to new_name
name a
new_name. Si se especifica la cláusula
IF EXISTS, la consulta no devolverá un error si la columna no existe. Como el cambio de nombre no afecta a los datos subyacentes, la consulta se completa casi al instante.
NOTA: Las columnas especificadas en la expresión de clave de la tabla (ya sea con
ORDER BY o
PRIMARY KEY) no se pueden renombrar. Si se intenta cambiar estas columnas, se producirá
SQL Error [524].
Ejemplo:
ALTER TABLE visits RENAME COLUMN webBrowser TO browser
CLEAR COLUMN
Restablece todos los datos de una columna en una partición especificada. Lea más sobre cómo establecer el nombre de la partición en la sección Cómo establecer la expresión de partición. Si se especifica la cláusula
CLEAR COLUMN [IF EXISTS] name IN PARTITION partition_name
IF EXISTS, la consulta no devolverá ningún error si la columna no existe.
Ejemplo:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN browser IN PARTITION tuple()
COMMENT COLUMN
Agrega un comentario a la columna. Si se especifica la cláusula
COMMENT COLUMN [IF EXISTS] name 'Text comment'
IF EXISTS, la consulta no devolverá ningún error si la columna no existe.
Cada columna puede tener un solo comentario. Si la columna ya tiene un comentario, el nuevo comentario sobrescribe el anterior.
Los comentarios se almacenan en la columna
comment_expression que devuelve la consulta DESCRIBE TABLE.
Ejemplo:
ALTER TABLE visits COMMENT COLUMN browser 'This column shows the browser used for accessing the site.'
MODIFY COLUMN
Esta consulta cambia las propiedades de la columna
MODIFY COLUMN [IF EXISTS] name
[type] [default_expr] [codec] [TTL] [settings] [AFTER name_after | FIRST]
| ADD ENUM VALUES ( 'name' [= number] [, ...] )
ALTER COLUMN [IF EXISTS] name
TYPE [type] [default_expr] [codec] [TTL] [settings] [AFTER name_after | FIRST]
| ADD ENUM VALUES ( 'name' [= number] [, ...] )
name:
- Tipo
- Expresión predeterminada
- Códec de compresión
- TTL
- Configuración a nivel de columna
- Valores de enum para los tipos Enum/Enum8/Enum16
IF EXISTS, la consulta no devolverá un error si la columna no existe.
Al cambiar el tipo, los valores se convierten como si se les hubieran aplicado las funciones toType. Si solo se cambia la expresión predeterminada, la consulta no realiza ninguna operación compleja y se completa casi al instante.
Ejemplo:
Cambiar el tipo de una columna es la única operación compleja, ya que modifica el contenido de los archivos de datos. En tablas grandes, esto puede llevar mucho tiempo. La consulta también puede cambiar el orden de las columnas mediante la cláusula
ALTER TABLE visits MODIFY COLUMN browser Array(String)
FIRST | AFTER; consulta la descripción de ADD COLUMN, aunque en este caso el tipo de columna es obligatorio.
Ejemplo:
La consulta
CREATE TABLE users (
c1 Int16,
c2 String
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY c1;
DESCRIBE users;
┌─name─┬─type───┬
│ c1 │ Int16 │
│ c2 │ String │
└──────┴────────┴
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN c2 String FIRST;
DESCRIBE users;
┌─name─┬─type───┬
│ c2 │ String │
│ c1 │ Int16 │
└──────┴────────┴
ALTER TABLE users ALTER COLUMN c2 TYPE String AFTER c1;
DESCRIBE users;
┌─name─┬─type───┬
│ c1 │ Int16 │
│ c2 │ String │
└──────┴────────┴
ALTER es atómica. En las tablas MergeTree, tampoco requiere bloqueos.
La consulta
ALTER para cambiar columnas se replica. Las instrucciones se guardan en ZooKeeper y luego cada réplica las aplica. Todas las consultas
ALTER se ejecutan en el mismo orden. La consulta espera a que se completen las acciones correspondientes en las otras réplicas. Sin embargo, una consulta para cambiar columnas en una tabla replicada puede interrumpirse, y todas las acciones se realizarán de forma asíncrona.
Tenga mucho cuidado al cambiar una columna Nullable a Non-Nullable. Asegúrese de que no tenga ningún valor NULL; de lo contrario, causará problemas al leerla. En ese caso, la solución alternativa sería ejecutar Kill sobre la mutación y revertir la columna al tipo Nullable.
Elimina una de las propiedades de una columna:
MODIFY COLUMN REMOVE
DEFAULT,
ALIAS,
MATERIALIZED,
CODEC,
COMMENT,
TTL,
SETTINGS.
Sintaxis:
Ejemplo Eliminar TTL:
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name REMOVE property;
Véase también
ALTER TABLE table_with_ttl MODIFY COLUMN column_ttl REMOVE TTL;
Modifica una configuración de columna. Sintaxis:
MODIFY COLUMN MODIFY SETTING
Ejemplo Modifique el valor de
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name MODIFY SETTING name=value,...;
max_compress_block_size de la columna a
1MB:
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name MODIFY SETTING max_compress_block_size = 1048576;
Restablece la configuración de una columna; además, elimina la declaración de esa configuración en la expresión de columna de la consulta CREATE de la tabla. Sintaxis:
MODIFY COLUMN RESET SETTING
Ejemplo Restablecer la configuración de la columna
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name RESET SETTING name,...;
max_compress_block_size a su valor por defecto:
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name RESET SETTING max_compress_block_size;
Añade nuevos valores a una columna de tipo
MODIFY COLUMN ADD ENUM VALUES
Enum,
Enum8,
Enum16,
Nullable(Enum),
Nullable(Enum8) o
Nullable(Enum16)
Sintaxis:
Ejemplo Agregue dos valores a la columna
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN enum_column_name ADD ENUM VALUES ('EnumName' [= number], ...);
enum_column_name:
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN enum_column_name ADD ENUM VALUES ('Hundred' = 100, 'HundredOne');
Materializa una columna con una expresión de valor
MATERIALIZE COLUMN
DEFAULT o
MATERIALIZED. Al añadir una columna materializada mediante
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name MATERIALIZED, las filas existentes sin valores materializados no se rellenan automáticamente. La sentencia
MATERIALIZE COLUMN puede usarse para reescribir los datos existentes de la columna después de añadir o actualizar una expresión
DEFAULT o
MATERIALIZED (lo que solo actualiza los metadatos, pero no modifica los datos existentes). Tenga en cuenta que materializar una columna en la clave de ordenación es una operación no válida porque podría alterar el orden de clasificación.
Se implementa como una mutación.
En las columnas con una expresión de valor
MATERIALIZED nueva o actualizada, se reescriben todas las filas existentes.
En las columnas con una expresión de valor
DEFAULT nueva o actualizada, el comportamiento depende de la versión de ClickHouse:
- En ClickHouse < v24.2, se reescriben todas las filas existentes.
- ClickHouse >= v24.2 distingue si el valor de una fila en una columna con una expresión de valor
DEFAULTse especificó explícitamente al insertarla o no; es decir, si se calculó a partir de la expresión de valor
DEFAULT. Si el valor se especificó explícitamente, ClickHouse lo mantiene tal cual. Si el valor se calculó, ClickHouse lo cambia por la expresión de valor
MATERIALIZEDnueva o actualizada.
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE COLUMN col [IN PARTITION partition | IN PARTITION ID 'partition_id'];
- Si especifica una PARTITION, solo se materializará una columna con la partición especificada.
Véase también
DROP TABLE IF EXISTS tmp;
SET mutations_sync = 2;
CREATE TABLE tmp (x Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() PARTITION BY tuple();
INSERT INTO tmp SELECT * FROM system.numbers LIMIT 5;
ALTER TABLE tmp ADD COLUMN s String MATERIALIZED toString(x);
ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM (select x,s from tmp order by x);
┌─groupArray(x)─┬─groupArray(s)─────────┐
│ [0,1,2,3,4] │ ['0','1','2','3','4'] │
└───────────────┴───────────────────────┘
ALTER TABLE tmp MODIFY COLUMN s String MATERIALIZED toString(round(100/x));
INSERT INTO tmp SELECT * FROM system.numbers LIMIT 5,5;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM tmp;
┌─groupArray(x)─────────┬─groupArray(s)──────────────────────────────────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │ ['0','1','2','3','4','20','17','14','12','11'] │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM tmp;
┌─groupArray(x)─────────┬─groupArray(s)─────────────────────────────────────────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │ ['inf','100','50','33','25','20','17','14','12','11'] │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
La consulta
Limitaciones
ALTER permite crear y eliminar elementos individuales (columnas) en estructuras de datos anidadas, pero no estructuras de datos anidadas completas. Para añadir una estructura de datos anidada, puede añadir columnas con un nombre como
name.nested_name y el tipo
Array(T). Una estructura de datos anidada equivale a varias columnas de array cuyo nombre comparte el mismo prefijo antes del punto.
El cambio de nombre de columnas con puntos en sus nombres tiene compatibilidad parcial. Los puntos están reservados para el acceso a sub-columnas Nested, por lo que el prefijo (nombre padre) debe permanecer igual. Solo se puede cambiar el sufijo (nombre de la sub-columna). Por ejemplo,
a.b puede renombrarse a
a.c, pero no se permite renombrar
a.b a
b.d porque cambia el prefijo padre de Nested.
No se admite la eliminación de columnas de la clave primaria o de la clave de muestreo (columnas que se usan en la expresión
ENGINE). Cambiar el tipo de las columnas incluidas en la clave primaria solo es posible si este cambio no modifica los datos (por ejemplo, se permite añadir valores a un Enum o cambiar un tipo de
DateTime a
UInt32).
Si la consulta
ALTER no es suficiente para realizar los cambios de tabla que necesita, puede crear una tabla nueva, copiar los datos en ella mediante la consulta INSERT SELECT, luego intercambiar las tablas con la consulta RENAME y eliminar la tabla antigua.
La consulta
ALTER bloquea todas las lecturas y escrituras de la tabla. En otras palabras, si se está ejecutando un
SELECT largo en el momento de la consulta
ALTER, la consulta
ALTER esperará a que finalice. Al mismo tiempo, todas las consultas nuevas a la misma tabla quedarán en espera mientras este
ALTER se esté ejecutando.
En las tablas que no almacenan datos por sí mismas (como Merge y Distributed),
ALTER solo cambia la estructura de la tabla y no la estructura de las tablas subordinadas. Por ejemplo, al ejecutar ALTER para una tabla
Distributed, también tendrá que ejecutar
ALTER para las tablas en todos los servidores remotos.