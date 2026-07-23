Página que describe qué son las proyecciones, cómo pueden usarse para mejorar el rendimiento de las consultas y en qué se diferencian de las vistas materializadas.

ClickHouse ofrece varios mecanismos para acelerar las consultas analíticas sobre grandes volúmenes de datos en escenarios en tiempo real. Uno de esos mecanismos para acelerar las consultas es el uso de proyecciones. Las proyecciones ayudan a optimizar las consultas creando una reordenación de los datos según los atributos de interés. Esto puede ser:

Una reordenación completa Un subconjunto de la tabla original con un orden diferente Una agregación precalculada (similar a una vista materializada), pero con un orden alineado con la agregación.

​ ¿Cómo funcionan las Proyecciones?

En la práctica, una Proyección puede entenderse como una tabla adicional oculta de la tabla original. La proyección puede tener un orden de filas distinto y, por tanto, un índice primario diferente al de la tabla original, y puede precomputar valores agregados de forma automática e incremental. Como resultado, el uso de Proyecciones ofrece dos “palancas de ajuste” para acelerar la ejecución de consultas:

Uso correcto de índices primarios

Precomputación de agregados

Las Proyecciones son, en cierto modo, similares a las vistas materializadas , que también permiten tener varios órdenes de filas y precomputar agregaciones en el momento de la inserción. Las Proyecciones se actualizan automáticamente y se mantienen sincronizadas con la tabla original, a diferencia de las vistas materializadas, que se actualizan de forma explícita. Cuando una consulta se dirige a la tabla original, ClickHouse muestrea automáticamente las claves primarias y elige la tabla que puede generar el mismo resultado correcto, pero requiere leer la menor cantidad posible de datos, como se muestra en la figura siguiente:

​ Almacenamiento más inteligente con _part_offset

Desde la versión 25.5, ClickHouse admite la columna virtual _part_offset en las proyecciones, lo que ofrece una nueva forma de definir una proyección.

Ahora hay dos formas de definir una proyección:

Almacenar columnas completas (el comportamiento original) : La proyección contiene datos completos y puede leerse directamente, lo que ofrece un mejor rendimiento cuando los filtros coinciden con el orden de ordenación de la proyección.

Almacenar solo la clave de ordenación + _part_offset : La proyección funciona como un índice. ClickHouse utiliza el índice primario de la proyección para localizar las filas coincidentes, pero lee los datos reales de la tabla base. Esto reduce la sobrecarga de almacenamiento a costa de un poco más de E/S en el momento de la consulta.

Los enfoques anteriores también pueden combinarse, almacenando algunas columnas en la proyección y otras indirectamente mediante _part_offset .

Las proyecciones son una funcionalidad atractiva para los usuarios nuevos, ya que se mantienen automáticamente a medida que se insertan los datos. Además, las consultas pueden enviarse simplemente a una única tabla, donde las proyecciones se aprovechan siempre que sea posible para reducir el tiempo de respuesta.

Esto contrasta con las vistas materializadas, donde el usuario tiene que seleccionar la tabla de destino optimizada adecuada o reescribir su consulta, según los filtros. Esto traslada más responsabilidad a las aplicaciones del usuario y aumenta la complejidad del lado del cliente.

A pesar de estas ventajas, las proyecciones tienen algunas limitaciones inherentes que debe conocer y, por lo tanto, deben implementarse con moderación.

Las proyecciones no permiten usar distintos TTL para la tabla de origen y la tabla de destino (oculta); las vistas materializadas sí permiten distintos TTL.

Las actualizaciones ligeras y las eliminaciones no son compatibles con tablas con proyecciones.

Las vistas materializadas pueden encadenarse: la tabla de destino de una vista materializada puede ser la tabla de origen de otra vista materializada, y así sucesivamente. Esto no es posible con las proyecciones.

Las definiciones de proyecciones no admiten joins, pero las vistas materializadas sí. Sin embargo, las consultas sobre tablas con proyecciones pueden usar joins libremente.

Las definiciones de proyecciones no admiten filtros (cláusula WHERE ), pero las vistas materializadas sí. Sin embargo, las consultas sobre tablas con proyecciones pueden filtrar libremente.

Recomendamos usar proyecciones cuando:

Se requiere una reordenación completa de los datos. Aunque la expresión de la proyección puede, en teoría, usar un GROUP BY, las vistas materializadas son más eficaces para mantener agregaciones. También es más probable que el optimizador de consultas aproveche proyecciones que usan una reordenación simple, es decir, SELECT * ORDER BY x . Puede seleccionar un subconjunto de columnas en esta expresión para reducir la huella de almacenamiento.

las vistas materializadas son más eficaces para mantener agregaciones. También es más probable que el optimizador de consultas aproveche proyecciones que usan una reordenación simple, es decir, . Puede seleccionar un subconjunto de columnas en esta expresión para reducir la huella de almacenamiento. Los usuarios se sienten cómodos con el posible aumento de la huella de almacenamiento y la sobrecarga asociada de escribir los datos dos veces. Pruebe el impacto en la velocidad de inserción y evalúe la sobrecarga de almacenamiento.

​ Filtrado por columnas que no están en la clave primaria

En este ejemplo, mostraremos cómo agregar una proyección a una tabla. También veremos cómo puede usarse la proyección para acelerar consultas que filtran por columnas que no están en la clave primaria de una tabla.

pickup_datetime . Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datos New York Taxi Data, disponible en sql.clickhouse.com , que está ordenado por

Escribamos una consulta sencilla para encontrar todos los ID de viaje en los que los pasajeros dejaron a su conductor una propina superior a $200:

Observa que, como estamos filtrando por tip_amount , que no está en el ORDER BY , ClickHouse tuvo que hacer un escaneo completo de la tabla. Aceleremos esta consulta.

Para conservar la tabla original y los resultados, crearemos una tabla nueva y copiaremos los datos mediante un INSERT INTO SELECT :

CREATE TABLE nyc_taxi .trips_with_projection AS nyc_taxi . trips ; INSERT INTO nyc_taxi . trips_with_projection SELECT * FROM nyc_taxi . trips ;

Para añadir una proyección, usamos la sentencia ALTER TABLE junto con la sentencia ADD PROJECTION :

ALTER TABLE nyc_taxi . trips_with_projection ADD PROJECTION prj_tip_amount ( SELECT * ORDER BY tip_amount, dateDiff ( 'minutes' , pickup_datetime, dropoff_datetime) )

Es necesario, después de agregar una proyección, usar la sentencia MATERIALIZE PROJECTION para que los datos que contiene se ordenen físicamente y se reescriban de acuerdo con la consulta especificada anteriormente:

ALTER TABLE nyc . trips_with_projection MATERIALIZE PROJECTION prj_tip_amount

Volvamos a ejecutar la consulta ahora que hemos añadido la proyección:

Observa cómo pudimos reducir considerablemente el tiempo de consulta y escanear menos filas.

Podemos confirmar que nuestra consulta anterior efectivamente utilizó la proyección que creamos consultando la tabla system.query_log :

SELECT query, projections FROM system . query_log WHERE query_id = '<query_id>'

┌─query─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─projections──────────────────────┐ │ SELECT ↴│ ['default.trips.prj_tip_amount'] │ │↳ tip_amount, ↴│ │ │↳ trip_id, ↴│ │ │↳ dateDiff('minutes', pickup_datetime, dropoff_datetime) AS trip_duration_min↴│ │ │↳FROM trips WHERE tip_amount > 200 AND trip_duration_min > 0 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

​ Uso de proyecciones para acelerar las consultas sobre UK Price Paid

Para demostrar cómo se pueden usar las proyecciones para mejorar el rendimiento de las consultas, veamos un ejemplo con un conjunto de datos real. Para este ejemplo, usaremos la tabla de nuestro tutorial UK Property Price Paid , con 30,03 millones de filas. Este conjunto de datos también está disponible en nuestro entorno de sql.clickhouse.com

Si quieres ver cómo se creó la tabla y cómo se insertaron los datos, puedes consultar la página “El conjunto de datos de precios de propiedades del Reino Unido”

Podemos ejecutar dos consultas sencillas sobre este conjunto de datos. La primera muestra los condados de Londres con los precios pagados más altos, y la segunda calcula el precio medio por condado:

Observa que, a pesar de ser muy rápidas, ambas consultas realizaron un escaneo completo de la tabla con sus 30,03 millones de filas, ya que ni town ni price estaban en nuestra cláusula ORDER BY cuando creamos la tabla:

CREATE TABLE uk .uk_price_paid ( ... ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);

Veamos si podemos acelerar esta consulta con proyecciones.

Para conservar la tabla original y los resultados, crearemos una nueva tabla y copiaremos los datos mediante un INSERT INTO SELECT :

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_with_projections AS uk_price_paid; INSERT INTO uk . uk_price_paid_with_projections SELECT * FROM uk . uk_price_paid ;

Creamos y poblamos la proyección prj_oby_town_price , que genera una tabla adicional (oculta) con un índice primario, ordenada por localidad y precio, para optimizar la consulta que enumera los condados de una localidad específica con los precios pagados más altos:

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections ( ADD PROJECTION prj_obj_town_price ( SELECT * ORDER BY town, price ))

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections (MATERIALIZE PROJECTION prj_obj_town_price) SETTINGS mutations_sync = 1

La configuración mutations_sync se utiliza para forzar la ejecución síncrona.

Creamos y poblamos la proyección prj_gby_county – una tabla adicional (oculta) que precomputa de forma incremental los valores agregados de avg(price) para los 130 condados del Reino Unido existentes:

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections ( ADD PROJECTION prj_gby_county ( SELECT county, avg (price) GROUP BY county ))

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections (MATERIALIZE PROJECTION prj_gby_county) SETTINGS mutations_sync = 1

Si se usa una cláusula GROUP BY en una proyección como la proyección prj_gby_county anterior, el motor de almacenamiento subyacente de la tabla (oculta) pasa a ser AggregatingMergeTree , y todas las funciones de agregación se convierten en AggregateFunction . Esto garantiza una correcta agregación incremental de los datos.

La figura siguiente muestra una visualización de la tabla principal uk_price_paid_with_projections y sus dos proyecciones:

Si ahora ejecutamos de nuevo la consulta que muestra los condados de Londres con los tres precios pagados más altos, veremos una mejora en el rendimiento de la consulta:

Del mismo modo, para la consulta que muestra los condados del Reino Unido con los tres precios medios pagados más altos:

Ten en cuenta que ambas consultas se dirigen a la tabla original y que ambas dieron como resultado un escaneo completo de la tabla (los 30,03 millones de filas se leyeron del disco) antes de que creáramos las dos proyecciones.

Además, ten en cuenta que la consulta que muestra los condados de Londres para los tres precios pagados más altos está procesando 2,17 millones de filas. Cuando usamos directamente una segunda tabla optimizada para esta consulta, solo se leyeron 81,92 mil filas del disco.

La razón de la diferencia es que actualmente la optimización optimize_read_in_order mencionada anteriormente no es compatible con las proyecciones.

Inspeccionamos la tabla system.query_log para ver que ClickHouse utilizó automáticamente las dos proyecciones para las dos consultas anteriores (consulta la columna projections a continuación):

SELECT tables, query, query_duration_ms::String || ' ms' AS query_duration, formatReadableQuantity(read_rows) AS read_rows, projections FROM clusterAllReplicas( default , system . query_log ) WHERE ( type = 'QueryFinish' ) AND (tables = ['default.uk_price_paid_with_projections']) ORDER BY initial_query_start_time DESC LIMIT 2 FORMAT Vertical

Row 1: ────── tables: ['uk.uk_price_paid_with_projections'] query: SELECT county, avg(price) FROM uk_price_paid_with_projections GROUP BY county ORDER BY avg(price) DESC LIMIT 3 query_duration: 5 ms read_rows: 132.00 projections: ['uk.uk_price_paid_with_projections.prj_gby_county'] Row 2: ────── tables: ['uk.uk_price_paid_with_projections'] query: SELECT county, price FROM uk_price_paid_with_projections WHERE town = 'LONDON' ORDER BY price DESC LIMIT 3 SETTINGS log_queries=1 query_duration: 11 ms read_rows: 2.29 million projections: ['uk.uk_price_paid_with_projections.prj_obj_town_price'] 2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.

​ Más ejemplos

Los siguientes ejemplos usan el mismo conjunto de datos de precios del Reino Unido y comparan consultas con y sin proyecciones.

Para conservar la tabla original (y el rendimiento), volvemos a crear una copia de la tabla con CREATE AS e INSERT INTO SELECT .

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_with_projections_v2 AS uk . uk_price_paid ; INSERT INTO uk . uk_price_paid_with_projections_v2 SELECT * FROM uk . uk_price_paid ;

​ Crear una proyección

Vamos a crear una proyección de agregación por las dimensiones toYear(date) , district y town :

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections_v2 ADD PROJECTION projection_by_year_district_town ( SELECT toYear( date ), district, town, avg (price), sum (price), count () GROUP BY toYear( date ), district, town )

Rellene la proyección para los datos existentes. (Si no se materializa, la proyección solo se creará para los datos que se inserten a partir de ese momento):

ALTER TABLE uk . uk_price_paid_with_projections_v2 MATERIALIZE PROJECTION projection_by_year_district_town SETTINGS mutations_sync = 1

Las siguientes consultas muestran el contraste de rendimiento con y sin proyecciones. Para desactivar el uso de proyecciones, usamos la configuración optimize_use_projections , que está habilitada de forma predeterminada.

​ Consulta 1. Precio medio por año

Los resultados deberían ser los mismos, pero el rendimiento será mejor en este último ejemplo.

​ Consulta 2. Precio promedio por año en Londres

​ Consulta 3. Los barrios más caros

La condición (date >= ‘2020-01-01’) debe modificarse para que coincida con la dimensión de la proyección ( toYear(date) >= 2020) ):

De nuevo, el resultado es el mismo, pero observa la mejora en el rendimiento de la consulta en la segunda consulta.

​ Combinar proyecciones en una sola consulta

A partir de la versión 25.6, y sobre la base del soporte de _part_offset introducido en la versión anterior, ClickHouse ahora puede usar varias proyecciones para acelerar una única consulta con múltiples filtros.

Es importante destacar que ClickHouse sigue leyendo datos de una sola proyección (o de la tabla base), pero puede usar los índices primarios de otras proyecciones para descartar partes innecesarias antes de leer. Esto resulta especialmente útil para consultas que filtran por varias columnas, cada una de las cuales puede coincidir con una proyección distinta.

Actualmente, este mecanismo solo descarta partes completas. La poda a nivel de gránulo aún no es compatible.

Para demostrarlo, definimos la tabla (con proyecciones que usan columnas _part_offset ) e insertamos cinco filas de ejemplo que coinciden con los diagramas anteriores.

CREATE TABLE page_views ( id UInt64, event_date Date , user_id UInt32, url String, region String, PROJECTION region_proj ( SELECT _part_offset ORDER BY region ), PROJECTION user_id_proj ( SELECT _part_offset ORDER BY user_id ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_date, id) SETTINGS index_granularity = 1 , -- una fila por gránulo max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool = 1 ; -- desactivar la fusión

A continuación, insertamos datos en la tabla:

INSERT INTO page_views VALUES ( 1 , '2025-07-01' , 101 , 'https://example.com/page1' , 'europe' ); INSERT INTO page_views VALUES ( 2 , '2025-07-01' , 102 , 'https://example.com/page2' , 'us_west' ); INSERT INTO page_views VALUES ( 3 , '2025-07-02' , 106 , 'https://example.com/page3' , 'us_west' ); INSERT INTO page_views VALUES ( 4 , '2025-07-02' , 107 , 'https://example.com/page4' , 'us_west' ); INSERT INTO page_views VALUES ( 5 , '2025-07-03' , 104 , 'https://example.com/page5' , 'asia' );

Nota: La tabla usa ajustes personalizados con fines ilustrativos, como gránulos de una sola fila y fusiones de partes deshabilitadas, que no se recomiendan para entornos de producción.

Esta configuración produce:

Cinco partes independientes (una por cada fila insertada)

Una entrada del índice primario por fila (en la tabla base y en cada proyección)

Cada parte contiene exactamente una fila

Con esta configuración, ejecutamos una consulta que filtra por region y user_id . Como el índice primario de la tabla base se construye a partir de event_date e id , no resulta útil en este caso, por lo que ClickHouse usa:

region_proj para descartar partes por región

para descartar partes por región user_id_proj para seguir descartando por user_id

Este comportamiento puede verse con EXPLAIN projections = 1 , que muestra cómo ClickHouse selecciona y aplica las proyecciones.

EXPLAIN projections = 1 SELECT * FROM page_views WHERE region = 'us_west' AND user_id = 107 ;

┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Project names + Projection)) │ 2. │ Expression │ 3. │ ReadFromMergeTree (default.page_views) │ 4. │ Projections: │ 5. │ Name: region_proj │ 6. │ Description: Projection has been analyzed and is used for part-level filtering │ 7. │ Condition: (region in ['us_west', 'us_west']) │ 8. │ Search Algorithm: binary search │ 9. │ Parts: 3 │ 10. │ Marks: 3 │ 11. │ Ranges: 3 │ 12. │ Rows: 3 │ 13. │ Filtered Parts: 2 │ 14. │ Name: user_id_proj │ 15. │ Description: Projection has been analyzed and is used for part-level filtering │ 16. │ Condition: (user_id in [107, 107]) │ 17. │ Search Algorithm: binary search │ 18. │ Parts: 1 │ 19. │ Marks: 1 │ 20. │ Ranges: 1 │ 21. │ Rows: 1 │ 22. │ Filtered Parts: 2 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La salida de EXPLAIN (mostrada arriba) revela el plan lógico de la consulta, de arriba hacia abajo:

Número de fila Descripción 3 Planea leer desde la tabla base page_views 5-13 Usa region_proj para identificar 3 partes donde region = ‘us_west’, descartando 2 de las 5 partes 14-22 Usa user _id_proj para identificar 1 parte donde user_id = 107 , descartando además 2 de las 3 partes restantes

Al final, solo 1 de las 5 partes se lee desde la tabla base. Al combinar el análisis de índices de múltiples proyecciones, ClickHouse reduce significativamente la cantidad de datos analizados, mejorando el rendimiento y manteniendo baja la sobrecarga de almacenamiento.