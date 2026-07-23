ClickHouse ofrece varios mecanismos para acelerar las consultas analíticas sobre grandes volúmenes de datos en escenarios en tiempo real. Uno de esos mecanismos para acelerar las consultas es el uso de proyecciones. Las proyecciones ayudan a optimizar las consultas creando una reordenación de los datos según los atributos de interés. Esto puede ser:
Introducción
- Una reordenación completa
- Un subconjunto de la tabla original con un orden diferente
- Una agregación precalculada (similar a una vista materializada), pero con un orden alineado con la agregación.
En la práctica, una Proyección puede entenderse como una tabla adicional oculta de la tabla original. La proyección puede tener un orden de filas distinto y, por tanto, un índice primario diferente al de la tabla original, y puede precomputar valores agregados de forma automática e incremental. Como resultado, el uso de Proyecciones ofrece dos “palancas de ajuste” para acelerar la ejecución de consultas:
¿Cómo funcionan las Proyecciones?
- Uso correcto de índices primarios
- Precomputación de agregados
Desde la versión 25.5, ClickHouse admite la columna virtual
Almacenamiento más inteligente con
Almacenamiento más inteligente con
_part_offset
_part_offset en las
proyecciones, lo que ofrece una nueva forma de definir una proyección.
Ahora hay dos formas de definir una proyección:
- Almacenar columnas completas (el comportamiento original): La proyección contiene datos completos y puede leerse directamente, lo que ofrece un mejor rendimiento cuando los filtros coinciden con el orden de ordenación de la proyección.
-
Almacenar solo la clave de ordenación +
_part_offset: La proyección funciona como un índice. ClickHouse utiliza el índice primario de la proyección para localizar las filas coincidentes, pero lee los datos reales de la tabla base. Esto reduce la sobrecarga de almacenamiento a costa de un poco más de E/S en el momento de la consulta.
_part_offset.
Las proyecciones son una funcionalidad atractiva para los usuarios nuevos, ya que se mantienen automáticamente a medida que se insertan los datos. Además, las consultas pueden enviarse simplemente a una única tabla, donde las proyecciones se aprovechan siempre que sea posible para reducir el tiempo de respuesta. Esto contrasta con las vistas materializadas, donde el usuario tiene que seleccionar la tabla de destino optimizada adecuada o reescribir su consulta, según los filtros. Esto traslada más responsabilidad a las aplicaciones del usuario y aumenta la complejidad del lado del cliente. A pesar de estas ventajas, las proyecciones tienen algunas limitaciones inherentes que debe conocer y, por lo tanto, deben implementarse con moderación.
¿Cuándo usar proyecciones?
- Las proyecciones no permiten usar distintos TTL para la tabla de origen y la tabla de destino (oculta); las vistas materializadas sí permiten distintos TTL.
- Las actualizaciones ligeras y las eliminaciones no son compatibles con tablas con proyecciones.
- Las vistas materializadas pueden encadenarse: la tabla de destino de una vista materializada puede ser la tabla de origen de otra vista materializada, y así sucesivamente. Esto no es posible con las proyecciones.
- Las definiciones de proyecciones no admiten joins, pero las vistas materializadas sí. Sin embargo, las consultas sobre tablas con proyecciones pueden usar joins libremente.
- Las definiciones de proyecciones no admiten filtros (cláusula
WHERE), pero las vistas materializadas sí. Sin embargo, las consultas sobre tablas con proyecciones pueden filtrar libremente.
- Se requiere una reordenación completa de los datos. Aunque la expresión de la
proyección puede, en teoría, usar un
GROUP BY,las vistas materializadas son más eficaces para mantener agregaciones. También es más probable que el optimizador de consultas aproveche proyecciones que usan una reordenación simple, es decir,
SELECT * ORDER BY x. Puede seleccionar un subconjunto de columnas en esta expresión para reducir la huella de almacenamiento.
- Los usuarios se sienten cómodos con el posible aumento de la huella de almacenamiento y la sobrecarga asociada de escribir los datos dos veces. Pruebe el impacto en la velocidad de inserción y evalúe la sobrecarga de almacenamiento.
Ejemplos
En este ejemplo, mostraremos cómo agregar una proyección a una tabla. También veremos cómo puede usarse la proyección para acelerar consultas que filtran por columnas que no están en la clave primaria de una tabla. Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datos New York Taxi Data, disponible en sql.clickhouse.com, que está ordenado por
Filtrado por columnas que no están en la clave primaria
pickup_datetime.
Escribamos una consulta sencilla para encontrar todos los ID de viaje en los que los pasajeros
dejaron a su conductor una propina superior a $200:
Observa que, como estamos filtrando por
tip_amount, que no está en el
ORDER BY, ClickHouse
tuvo que hacer un escaneo completo de la tabla. Aceleremos esta consulta.
Para conservar la tabla original y los resultados, crearemos una tabla nueva y copiaremos los datos mediante un
INSERT INTO SELECT:
Para añadir una proyección, usamos la sentencia
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_with_projection AS nyc_taxi.trips;
INSERT INTO nyc_taxi.trips_with_projection SELECT * FROM nyc_taxi.trips;
ALTER TABLE junto con la sentencia
ADD PROJECTION:
Es necesario, después de agregar una proyección, usar la sentencia
ALTER TABLE nyc_taxi.trips_with_projection
ADD PROJECTION prj_tip_amount
(
SELECT *
ORDER BY tip_amount, dateDiff('minutes', pickup_datetime, dropoff_datetime)
)
MATERIALIZE PROJECTION
para que los datos que contiene se ordenen físicamente y se reescriban de acuerdo
con la consulta especificada anteriormente:
Volvamos a ejecutar la consulta ahora que hemos añadido la proyección: Observa cómo pudimos reducir considerablemente el tiempo de consulta y escanear menos filas. Podemos confirmar que nuestra consulta anterior efectivamente utilizó la proyección que creamos consultando la tabla
ALTER TABLE nyc.trips_with_projection MATERIALIZE PROJECTION prj_tip_amount
system.query_log:
SELECT query, projections
FROM system.query_log
WHERE query_id='<query_id>'
┌─query─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─projections──────────────────────┐
│ SELECT ↴│ ['default.trips.prj_tip_amount'] │
│↳ tip_amount, ↴│ │
│↳ trip_id, ↴│ │
│↳ dateDiff('minutes', pickup_datetime, dropoff_datetime) AS trip_duration_min↴│ │
│↳FROM trips WHERE tip_amount > 200 AND trip_duration_min > 0 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Para demostrar cómo se pueden usar las proyecciones para mejorar el rendimiento de las consultas, veamos un ejemplo con un conjunto de datos real. Para este ejemplo, usaremos la tabla de nuestro tutorial UK Property Price Paid, con 30,03 millones de filas. Este conjunto de datos también está disponible en nuestro entorno de sql.clickhouse.com. Si quieres ver cómo se creó la tabla y cómo se insertaron los datos, puedes consultar la página “El conjunto de datos de precios de propiedades del Reino Unido”. Podemos ejecutar dos consultas sencillas sobre este conjunto de datos. La primera muestra los condados de Londres con los precios pagados más altos, y la segunda calcula el precio medio por condado: Observa que, a pesar de ser muy rápidas, ambas consultas realizaron un escaneo completo de la tabla con sus 30,03 millones de filas, ya que ni
Uso de proyecciones para acelerar las consultas sobre UK Price Paid
town ni
price estaban en nuestra cláusula
ORDER BY cuando
creamos la tabla:
Veamos si podemos acelerar esta consulta con proyecciones. Para conservar la tabla original y los resultados, crearemos una nueva tabla y copiaremos los datos mediante un
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
...
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
INSERT INTO SELECT:
Creamos y poblamos la proyección
CREATE TABLE uk.uk_price_paid_with_projections AS uk_price_paid;
INSERT INTO uk.uk_price_paid_with_projections SELECT * FROM uk.uk_price_paid;
prj_oby_town_price, que genera una
tabla adicional (oculta) con un índice primario, ordenada por localidad y precio, para
optimizar la consulta que enumera los condados de una localidad específica con los precios
pagados más altos:
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections
(ADD PROJECTION prj_obj_town_price
(
SELECT *
ORDER BY
town,
price
))
La configuración
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections
(MATERIALIZE PROJECTION prj_obj_town_price)
SETTINGS mutations_sync = 1
mutations_sync se
utiliza para forzar la ejecución síncrona.
Creamos y poblamos la proyección
prj_gby_county – una tabla adicional (oculta)
que precomputa de forma incremental los valores agregados de avg(price) para los 130
condados del Reino Unido existentes:
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections
(ADD PROJECTION prj_gby_county
(
SELECT
county,
avg(price)
GROUP BY county
))
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections
(MATERIALIZE PROJECTION prj_gby_county)
SETTINGS mutations_sync = 1
La figura siguiente muestra una visualización de la tabla principal
Si se usa una cláusula
GROUP BY en una proyección como la proyección
prj_gby_county
anterior, el motor de almacenamiento subyacente de la tabla (oculta)
pasa a ser
AggregatingMergeTree, y todas las funciones de agregación se convierten en
AggregateFunction. Esto garantiza una correcta agregación incremental de los datos.
uk_price_paid_with_projections
y sus dos proyecciones:
Si ahora ejecutamos de nuevo la consulta que muestra los condados de Londres con los tres precios
pagados más altos, veremos una mejora en el rendimiento de la consulta:
Del mismo modo, para la consulta que muestra los condados del Reino Unido con los tres precios
medios pagados más altos:
Ten en cuenta que ambas consultas se dirigen a la tabla original y que ambas dieron como resultado
un escaneo completo de la tabla (los 30,03 millones de filas se leyeron del disco) antes de que
creáramos las dos proyecciones.
Además, ten en cuenta que la consulta que muestra los condados de Londres para los tres precios
pagados más altos está procesando 2,17 millones de filas. Cuando usamos directamente una segunda tabla
optimizada para esta consulta, solo se leyeron 81,92 mil filas del disco.
La razón de la diferencia es que actualmente la optimización
optimize_read_in_order
mencionada anteriormente no es compatible con las proyecciones.
Inspeccionamos la tabla
system.query_log para ver que ClickHouse
utilizó automáticamente las dos proyecciones para las dos consultas anteriores (consulta la
columna
projections a continuación):
SELECT
tables,
query,
query_duration_ms::String || ' ms' AS query_duration,
formatReadableQuantity(read_rows) AS read_rows,
projections
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (type = 'QueryFinish') AND (tables = ['default.uk_price_paid_with_projections'])
ORDER BY initial_query_start_time DESC
LIMIT 2
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
tables: ['uk.uk_price_paid_with_projections']
query: SELECT
county,
avg(price)
FROM uk_price_paid_with_projections
GROUP BY county
ORDER BY avg(price) DESC
LIMIT 3
query_duration: 5 ms
read_rows: 132.00
projections: ['uk.uk_price_paid_with_projections.prj_gby_county']
Row 2:
──────
tables: ['uk.uk_price_paid_with_projections']
query: SELECT
county,
price
FROM uk_price_paid_with_projections
WHERE town = 'LONDON'
ORDER BY price DESC
LIMIT 3
SETTINGS log_queries=1
query_duration: 11 ms
read_rows: 2.29 million
projections: ['uk.uk_price_paid_with_projections.prj_obj_town_price']
2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
Los siguientes ejemplos usan el mismo conjunto de datos de precios del Reino Unido y comparan consultas con y sin proyecciones. Para conservar la tabla original (y el rendimiento), volvemos a crear una copia de la tabla con
Más ejemplos
CREATE AS e
INSERT INTO SELECT.
CREATE TABLE uk.uk_price_paid_with_projections_v2 AS uk.uk_price_paid;
INSERT INTO uk.uk_price_paid_with_projections_v2 SELECT * FROM uk.uk_price_paid;
Vamos a crear una proyección de agregación por las dimensiones
Crear una proyección
toYear(date),
district y
town:
Rellene la proyección para los datos existentes. (Si no se materializa, la proyección solo se creará para los datos que se inserten a partir de ese momento):
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections_v2
ADD PROJECTION projection_by_year_district_town
(
SELECT
toYear(date),
district,
town,
avg(price),
sum(price),
count()
GROUP BY
toYear(date),
district,
town
)
Las siguientes consultas muestran el contraste de rendimiento con y sin proyecciones. Para desactivar el uso de proyecciones, usamos la configuración
ALTER TABLE uk.uk_price_paid_with_projections_v2
MATERIALIZE PROJECTION projection_by_year_district_town
SETTINGS mutations_sync = 1
optimize_use_projections, que está habilitada de forma predeterminada.
Los resultados deberían ser los mismos, pero el rendimiento será mejor en este último ejemplo.
Consulta 1. Precio medio por año
Consulta 2. Precio promedio por año en Londres
La condición (date >= ‘2020-01-01’) debe modificarse para que coincida con la dimensión de la proyección (
Consulta 3. Los barrios más caros
toYear(date) >= 2020)):
De nuevo, el resultado es el mismo, pero observa la mejora en el rendimiento de la consulta en la segunda consulta.
A partir de la versión 25.6, y sobre la base del soporte de
Combinar proyecciones en una sola consulta
_part_offset introducido en
la versión anterior, ClickHouse ahora puede usar varias proyecciones para acelerar
una única consulta con múltiples filtros.
Es importante destacar que ClickHouse sigue leyendo datos de una sola proyección (o de la tabla base),
pero puede usar los índices primarios de otras proyecciones para descartar partes innecesarias antes de leer.
Esto resulta especialmente útil para consultas que filtran por varias columnas, cada
una de las cuales puede coincidir con una proyección distinta.
Actualmente, este mecanismo solo descarta partes completas. La poda a nivel de gránulo aún no es compatible.Para demostrarlo, definimos la tabla (con proyecciones que usan columnas
_part_offset)
e insertamos cinco filas de ejemplo que coinciden con los diagramas anteriores.
A continuación, insertamos datos en la tabla:
CREATE TABLE page_views
(
id UInt64,
event_date Date,
user_id UInt32,
url String,
region String,
PROJECTION region_proj
(
SELECT _part_offset ORDER BY region
),
PROJECTION user_id_proj
(
SELECT _part_offset ORDER BY user_id
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event_date, id)
SETTINGS
index_granularity = 1, -- una fila por gránulo
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool = 1; -- desactivar la fusión
INSERT INTO page_views VALUES (
1, '2025-07-01', 101, 'https://example.com/page1', 'europe');
INSERT INTO page_views VALUES (
2, '2025-07-01', 102, 'https://example.com/page2', 'us_west');
INSERT INTO page_views VALUES (
3, '2025-07-02', 106, 'https://example.com/page3', 'us_west');
INSERT INTO page_views VALUES (
4, '2025-07-02', 107, 'https://example.com/page4', 'us_west');
INSERT INTO page_views VALUES (
5, '2025-07-03', 104, 'https://example.com/page5', 'asia');
Esta configuración produce:
Nota: La tabla usa ajustes personalizados con fines ilustrativos, como gránulos de una sola fila y fusiones de partes deshabilitadas, que no se recomiendan para entornos de producción.
- Cinco partes independientes (una por cada fila insertada)
- Una entrada del índice primario por fila (en la tabla base y en cada proyección)
- Cada parte contiene exactamente una fila
region y
user_id.
Como el índice primario de la tabla base se construye a partir de
event_date e
id,
no resulta útil en este caso, por lo que ClickHouse usa:
region_projpara descartar partes por región
user_id_projpara seguir descartando por
user_id
EXPLAIN projections = 1, que muestra cómo
ClickHouse selecciona y aplica las proyecciones.
EXPLAIN projections=1
SELECT * FROM page_views WHERE region = 'us_west' AND user_id = 107;
La salida de
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Project names + Projection)) │
2. │ Expression │
3. │ ReadFromMergeTree (default.page_views) │
4. │ Projections: │
5. │ Name: region_proj │
6. │ Description: Projection has been analyzed and is used for part-level filtering │
7. │ Condition: (region in ['us_west', 'us_west']) │
8. │ Search Algorithm: binary search │
9. │ Parts: 3 │
10. │ Marks: 3 │
11. │ Ranges: 3 │
12. │ Rows: 3 │
13. │ Filtered Parts: 2 │
14. │ Name: user_id_proj │
15. │ Description: Projection has been analyzed and is used for part-level filtering │
16. │ Condition: (user_id in [107, 107]) │
17. │ Search Algorithm: binary search │
18. │ Parts: 1 │
19. │ Marks: 1 │
20. │ Ranges: 1 │
21. │ Rows: 1 │
22. │ Filtered Parts: 2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
EXPLAIN (mostrada arriba) revela el plan lógico de la consulta, de arriba hacia abajo:
Al final, solo 1 de las 5 partes se lee desde la tabla base. Al combinar el análisis de índices de múltiples proyecciones, ClickHouse reduce significativamente la cantidad de datos analizados, mejorando el rendimiento y manteniendo baja la sobrecarga de almacenamiento.
|Número de fila
|Descripción
|3
|Planea leer desde la tabla base
page_views
|5-13
|Usa
region_proj para identificar 3 partes donde region = ‘us_west’, descartando 2 de las 5 partes
|14-22
|Usa user
_id_proj para identificar 1 parte donde
user_id = 107, descartando además 2 de las 3 partes restantes