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El diccionario polygon (POLYGON) está optimizado para consultas de punto en polígono, es decir, búsquedas de “geocodificación inversa”. Dada una coordenada (latitud/longitud), encuentra de forma eficiente qué polígono o región (de entre un conjunto de muchos polígonos, como fronteras de países o regiones) contiene ese punto. Es especialmente adecuado para asignar coordenadas geográficas a la región que las contiene.
Ejemplo de configuración de un diccionario de polígonos:
Si usa un diccionario con ClickHouse Cloud, utilice la opción de consulta DDL para crear sus diccionarios y cree el diccionario como el usuario default. Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la guía de compatibilidad de Cloud.

Al configurar el diccionario de polígonos, la clave debe tener uno de estos dos tipos:
  • Un polígono simple. Es un array de puntos.
  • MultiPolygon. Es un array de polígonos. Cada polígono es un array bidimensional de puntos. El primer elemento de este array es el límite exterior del polígono, y los elementos posteriores especifican las áreas que deben excluirse de él.
Los puntos pueden especificarse como un array o una tupla de coordenadas. En la implementación actual, solo se admiten puntos bidimensionales. El usuario puede cargar sus propios datos en cualquiera de los formatos compatibles con ClickHouse. Hay 3 tipos de almacenamiento en memoria disponibles: Las consultas al diccionario se realizan mediante las funciones estándar para trabajar con diccionarios. Una diferencia importante es que aquí las claves serán los puntos para los que se quiere encontrar el polígono que los contiene. Ejemplo Ejemplo de uso del diccionario definido anteriormente:
Como resultado de ejecutar el último comando para cada punto de la tabla ‘points’, se encontrará el polígono de área mínima que contiene ese punto y se mostrarán los atributos solicitados. Ejemplo Puede leer columnas de diccionarios de polígonos mediante una consulta SELECT; solo tiene que activar store_polygon_key_column = 1 en la configuración del diccionario o en la consulta DDL correspondiente.
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Última modificación el 3 de julio de 2026