TTL (time-to-live) se refiere a la capacidad de mover, eliminar o consolidar filas o columnas una vez transcurrido un cierto intervalo de tiempo.

​ Descripción general del TTL

TTL (time-to-live) se refiere a la capacidad de mover, eliminar o consolidar filas o columnas una vez transcurrido un determinado intervalo de tiempo. Aunque la expresión “time-to-live” suena como si solo se aplicara a la eliminación de datos antiguos, TTL tiene varios casos de uso:

Eliminar datos antiguos: como era de esperar, puedes eliminar filas o columnas después de un intervalo de tiempo especificado

Mover datos entre discos: después de un cierto tiempo, puedes mover datos entre volúmenes de almacenamiento, lo que resulta útil para implementar una arquitectura hot/warm/cold

Consolidación de datos: consolida los datos más antiguos en varias agregaciones y cálculos útiles antes de eliminarlos

TTL se puede aplicar a tablas completas o a columnas específicas.

​ Sintaxis de TTL

La cláusula TTL puede aparecer después de la definición de una columna y/o al final de la definición de la tabla. Use la cláusula INTERVAL para definir un intervalo de tiempo (que debe ser de tipo de dato Date o DateTime ). Por ejemplo, la siguiente tabla tiene dos columnas con cláusulas TTL :

CREATE TABLE example1 ( timestamp DateTime , x UInt32 TTL timestamp + INTERVAL 1 MONTH , y String TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY , z String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()

La columna x tiene un TTL de 1 mes a partir de la columna timestamp

La columna y tiene un TTL de 1 día a partir de la columna timestamp

Cuando el intervalo vence, la columna expira. ClickHouse reemplaza el valor de la columna por el valor predeterminado de su tipo de datos. Si todos los valores de la columna en la parte de datos expiran, ClickHouse elimina esta columna de la parte de datos en el sistema de archivos.

Las reglas TTL pueden modificarse o eliminarse. Consulta la página Manipulación del TTL de la tabla para obtener más información.

Práctica recomendada Al usar TTL a nivel de tabla para eliminar filas antiguas, te recomendamos particionar la tabla por la fecha o el mes del mismo campo temporal usado en la expresión TTL. ClickHouse puede eliminar particiones completas con mucha más eficiencia que filas individuales. Cuando la clave de partición está alineada con la expresión TTL, ClickHouse puede eliminar particiones completas de una sola vez cuando expiran, en lugar de reescribir partes de datos para quitar las filas expiradas. Elige la granularidad de la partición en función del período de TTL: Para TTL de días/semanas: particiona por día usando toYYYYMMDD(date_field)

Para TTL de meses/años: particiona por mes usando toYYYYMM(date_field) o toStartOfMonth(date_field)

​ Activación de eventos TTL

La eliminación o agregación de filas expiradas no es inmediata; solo ocurre durante las fusiones de la tabla. Si tiene una tabla que no se está fusionando activamente (por cualquier motivo), hay dos ajustes que desencadenan eventos TTL:

merge_with_ttl_timeout : el retraso mínimo, en segundos, antes de repetir una fusión con TTL de eliminación. El valor predeterminado es 14400 segundos (4 horas).

: el retraso mínimo, en segundos, antes de repetir una fusión con TTL de eliminación. El valor predeterminado es 14400 segundos (4 horas). merge_with_recompression_ttl_timeout : el retraso mínimo, en segundos, antes de repetir una fusión con TTL de recompresión (reglas que consolidan los datos antes de eliminarlos). Valor predeterminado: 14400 segundos (4 horas).

Por lo tanto, de forma predeterminada, las reglas TTL se aplicarán a su tabla al menos una vez cada 4 horas. Solo tiene que modificar los ajustes anteriores si necesita que sus reglas TTL se apliquen con más frecuencia.

No es una gran solución (ni recomendamos usarla con frecuencia), pero también puede forzar una fusión con OPTIMIZE : OPTIMIZE TABLE example1 FINAL OPTIMIZE inicia una fusión no programada de las partes de la tabla, y FINAL fuerza una nueva optimización si la tabla ya consta de una sola parte.

​ Eliminación de filas

Para eliminar filas completas de una tabla después de cierto tiempo, defina la regla TTL a nivel de tabla:

CREATE TABLE customers ( timestamp DateTime , name String, balance Int32, address String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY timestamp TTL timestamp + INTERVAL 12 HOUR

Además, es posible definir una regla TTL basada en el valor del registro. Esto se implementa fácilmente especificando una condición where. Se permiten varias condiciones:

CREATE TABLE events ( `event` String, `time` DateTime , `value` UInt64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( event , time ) TTL time + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE event != 'error' , time + INTERVAL 6 MONTH DELETE WHERE event = 'error'

​ Eliminar columnas

En lugar de eliminar toda la fila, supongamos que quieres que solo caduquen las columnas balance y address . Modifiquemos la tabla customers y añadamos un TTL de 2 horas para ambas columnas:

ALTER TABLE customers MODIFY COLUMN balance Int32 TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR , MODIFY COLUMN address String TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR

​ Implementación de una consolidación

Supongamos que queremos eliminar filas después de un cierto tiempo, pero conservar parte de los datos con fines de informes. No queremos todos los detalles, sino solo algunos resultados agregados de los datos históricos. Esto se puede implementar añadiendo una cláusula GROUP BY a la expresión TTL , junto con algunas columnas en la tabla para almacenar los resultados agregados.

Supongamos que, en la siguiente tabla hits , queremos eliminar las filas antiguas, pero conservar la suma y el valor máximo de las columnas hits antes de eliminarlas. Para ello, necesitaremos un campo donde almacenar esos valores y añadir una cláusula GROUP BY a la cláusula TTL que haga la consolidación de la suma y el máximo:

CREATE TABLE hits ( timestamp DateTime , id String, hits Int32, max_hits Int32 DEFAULT hits, sum_hits Int64 DEFAULT hits ) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (id, toStartOfDay( timestamp ), timestamp ) TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY GROUP BY id, toStartOfDay( timestamp ) SET max_hits = max (max_hits), sum_hits = sum (sum_hits);

Algunas notas sobre la tabla hits :

Las columnas de GROUP BY de la cláusula TTL deben ser un prefijo de la PRIMARY KEY , y queremos agrupar los resultados por el inicio del día. Por eso, se añadió toStartOfDay(timestamp) a la clave primaria

de la cláusula deben ser un prefijo de la , y queremos agrupar los resultados por el inicio del día. Por eso, se añadió a la clave primaria Añadimos dos campos para almacenar los resultados agregados: max_hits y sum_hits

y Establecer el valor por defecto de max_hits y sum_hits en hits es necesario para que esta lógica funcione, según cómo está definida la cláusula SET

​ Implementación de una arquitectura hot/warm/cold

Si usas ClickHouse Cloud, los pasos de esta lección no se aplican. No necesitas preocuparte por mover datos antiguos en ClickHouse Cloud.

Una práctica habitual al trabajar con grandes volúmenes de datos es ir moviéndolos a medida que envejecen. Estos son los pasos para implementar una arquitectura hot/warm/cold en ClickHouse usando las cláusulas TO DISK y TO VOLUME del comando TTL . (Por cierto, no tiene por qué limitarse a un esquema hot/cold: puedes usar TTL para mover datos según cualquier caso de uso que tengas).

Las opciones TO DISK y TO VOLUME hacen referencia a los nombres de discos o volúmenes definidos en tus archivos de configuración de ClickHouse. Crea un archivo nuevo llamado my_system.xml (o cualquier otro nombre) que defina tus discos y, después, define volúmenes que los usen. Coloca el archivo XML en /etc/clickhouse-server/config.d/ para que la configuración se aplique a tu sistema:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < default > </ default > < hot_disk > < path > ./hot/ </ path > </ hot_disk > < warm_disk > < path > ./warm/ </ path > </ warm_disk > < cold_disk > < path > ./cold/ </ path > </ cold_disk > </ disks > < policies > < default > < volumes > < default > < disk > default </ disk > </ default > < hot_volume > < disk > hot_disk </ disk > </ hot_volume > < warm_volume > < disk > warm_disk </ disk > </ warm_volume > < cold_volume > < disk > cold_disk </ disk > </ cold_volume > </ volumes > </ default > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

La configuración anterior hace referencia a tres discos que apuntan a directorios desde los que ClickHouse puede leer y en los que puede escribir. Los volúmenes pueden contener uno o más discos; definimos un volumen para cada uno de los tres discos. Veamos los discos:

SELECT name , path , free_space, total_space FROM system . disks

┌─name────────┬─path───────────┬───free_space─┬──total_space─┐ │ cold_disk │ ./data/cold/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ default │ ./ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ hot_disk │ ./data/hot/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ warm_disk │ ./data/warm/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ └─────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘

Y… verifiquemos los volúmenes:

SELECT volume_name, disks FROM system . storage_policies

┌─volume_name─┬─disks─────────┐ │ default │ ['default'] │ │ hot_volume │ ['hot_disk'] │ │ warm_volume │ ['warm_disk'] │ │ cold_volume │ ['cold_disk'] │ └─────────────┴───────────────┘

Ahora agregaremos una regla TTL que traslada los datos entre los volúmenes caliente, templado y frío:

ALTER TABLE my_table MODIFY TTL trade_date TO VOLUME 'hot_volume' , trade_date + INTERVAL 2 YEAR TO VOLUME 'warm_volume' , trade_date + INTERVAL 4 YEAR TO VOLUME 'cold_volume' ;

La nueva regla TTL debería materializarse, pero puedes forzarla para asegurarte:

ALTER TABLE my_table MATERIALIZE TTL

Verifique que sus datos se hayan movido a los discos previstos con la tabla system.parts :

Usando la tabla system . parts , consulte en qué discos se encuentran las partes de la tabla crypto_prices: SELECT name , disk_name FROM system . parts WHERE ( table = 'my_table' ) AND (active = 1 )

La respuesta será similar a esta: