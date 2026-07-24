TTL (time-to-live) se refiere a la capacidad de mover, eliminar o consolidar filas o columnas una vez transcurrido un determinado intervalo de tiempo. Aunque la expresión “time-to-live” suena como si solo se aplicara a la eliminación de datos antiguos, TTL tiene varios casos de uso:
Descripción general del TTL
- Eliminar datos antiguos: como era de esperar, puedes eliminar filas o columnas después de un intervalo de tiempo especificado
- Mover datos entre discos: después de un cierto tiempo, puedes mover datos entre volúmenes de almacenamiento, lo que resulta útil para implementar una arquitectura hot/warm/cold
- Consolidación de datos: consolida los datos más antiguos en varias agregaciones y cálculos útiles antes de eliminarlos
TTL se puede aplicar a tablas completas o a columnas específicas.
La cláusula
Sintaxis de TTL
TTL puede aparecer después de la definición de una columna y/o al final de la definición de la tabla. Use la cláusula
INTERVAL para definir un intervalo de tiempo (que debe ser de tipo de dato
Date o
DateTime). Por ejemplo, la siguiente tabla tiene dos columnas
con cláusulas
TTL:
CREATE TABLE example1 (
timestamp DateTime,
x UInt32 TTL timestamp + INTERVAL 1 MONTH,
y String TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY,
z String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
- La columna x tiene un TTL de 1 mes a partir de la columna timestamp
- La columna y tiene un TTL de 1 día a partir de la columna timestamp
- Cuando el intervalo vence, la columna expira. ClickHouse reemplaza el valor de la columna por el valor predeterminado de su tipo de datos. Si todos los valores de la columna en la parte de datos expiran, ClickHouse elimina esta columna de la parte de datos en el sistema de archivos.
Las reglas TTL pueden modificarse o eliminarse. Consulta la página Manipulación del TTL de la tabla para obtener más información.
La eliminación o agregación de filas expiradas no es inmediata; solo ocurre durante las fusiones de la tabla. Si tiene una tabla que no se está fusionando activamente (por cualquier motivo), hay dos ajustes que desencadenan eventos TTL:
Activación de eventos TTL
merge_with_ttl_timeout: el retraso mínimo, en segundos, antes de repetir una fusión con TTL de eliminación. El valor predeterminado es 14400 segundos (4 horas).
merge_with_recompression_ttl_timeout: el retraso mínimo, en segundos, antes de repetir una fusión con TTL de recompresión (reglas que consolidan los datos antes de eliminarlos). Valor predeterminado: 14400 segundos (4 horas).
No es una gran solución (ni recomendamos usarla con frecuencia), pero también puede forzar una fusión con
OPTIMIZE:
OPTIMIZE TABLE example1 FINAL
OPTIMIZE inicia una fusión no programada de las partes de la tabla, y
FINAL fuerza una nueva optimización si la tabla ya consta de una sola parte.
Para eliminar filas completas de una tabla después de cierto tiempo, defina la regla TTL a nivel de tabla:
Eliminación de filas
Además, es posible definir una regla TTL basada en el valor del registro. Esto se implementa fácilmente especificando una condición where. Se permiten varias condiciones:
CREATE TABLE customers (
timestamp DateTime,
name String,
balance Int32,
address String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY timestamp
TTL timestamp + INTERVAL 12 HOUR
CREATE TABLE events
(
`event` String,
`time` DateTime,
`value` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event, time)
TTL time + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE event != 'error',
time + INTERVAL 6 MONTH DELETE WHERE event = 'error'
En lugar de eliminar toda la fila, supongamos que quieres que solo caduquen las columnas
Eliminar columnas
balance y
address. Modifiquemos la tabla
customers y añadamos un TTL de 2 horas para ambas columnas:
ALTER TABLE customers
MODIFY COLUMN balance Int32 TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR,
MODIFY COLUMN address String TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR
Supongamos que queremos eliminar filas después de un cierto tiempo, pero conservar parte de los datos con fines de informes. No queremos todos los detalles, sino solo algunos resultados agregados de los datos históricos. Esto se puede implementar añadiendo una cláusula
Implementación de una consolidación
GROUP BY a la expresión
TTL, junto con algunas columnas en la tabla para almacenar los resultados agregados.
Supongamos que, en la siguiente tabla
hits, queremos eliminar las filas antiguas, pero conservar la suma y el valor máximo de las columnas
hits antes de eliminarlas. Para ello, necesitaremos un campo donde almacenar esos valores y añadir una cláusula
GROUP BY a la cláusula
TTL que haga la consolidación de la suma y el máximo:
Algunas notas sobre la tabla
CREATE TABLE hits (
timestamp DateTime,
id String,
hits Int32,
max_hits Int32 DEFAULT hits,
sum_hits Int64 DEFAULT hits
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (id, toStartOfDay(timestamp), timestamp)
TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY
GROUP BY id, toStartOfDay(timestamp)
SET
max_hits = max(max_hits),
sum_hits = sum(sum_hits);
hits:
- Las columnas de
GROUP BYde la cláusula
TTLdeben ser un prefijo de la
PRIMARY KEY, y queremos agrupar los resultados por el inicio del día. Por eso, se añadió
toStartOfDay(timestamp)a la clave primaria
- Añadimos dos campos para almacenar los resultados agregados:
max_hitsy
sum_hits
- Establecer el valor por defecto de
max_hitsy
sum_hitsen
hitses necesario para que esta lógica funcione, según cómo está definida la cláusula
SET
Implementación de una arquitectura hot/warm/cold
Una práctica habitual al trabajar con grandes volúmenes de datos es ir moviéndolos a medida que envejecen. Estos son los pasos para implementar una arquitectura hot/warm/cold en ClickHouse usando las cláusulas
Si usas ClickHouse Cloud, los pasos de esta lección no se aplican. No necesitas preocuparte por mover datos antiguos en ClickHouse Cloud.
TO DISK y
TO VOLUME del comando
TTL. (Por cierto, no tiene por qué limitarse a un esquema hot/cold: puedes usar TTL para mover datos según cualquier caso de uso que tengas).
- Las opciones
TO DISKy
TO VOLUMEhacen referencia a los nombres de discos o volúmenes definidos en tus archivos de configuración de ClickHouse. Crea un archivo nuevo llamado
my_system.xml(o cualquier otro nombre) que defina tus discos y, después, define volúmenes que los usen. Coloca el archivo XML en
/etc/clickhouse-server/config.d/para que la configuración se aplique a tu sistema:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<default>
</default>
<hot_disk>
<path>./hot/</path>
</hot_disk>
<warm_disk>
<path>./warm/</path>
</warm_disk>
<cold_disk>
<path>./cold/</path>
</cold_disk>
</disks>
<policies>
<default>
<volumes>
<default>
<disk>default</disk>
</default>
<hot_volume>
<disk>hot_disk</disk>
</hot_volume>
<warm_volume>
<disk>warm_disk</disk>
</warm_volume>
<cold_volume>
<disk>cold_disk</disk>
</cold_volume>
</volumes>
</default>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
- La configuración anterior hace referencia a tres discos que apuntan a directorios desde los que ClickHouse puede leer y en los que puede escribir. Los volúmenes pueden contener uno o más discos; definimos un volumen para cada uno de los tres discos. Veamos los discos:
SELECT name, path, free_space, total_space
FROM system.disks
┌─name────────┬─path───────────┬───free_space─┬──total_space─┐
│ cold_disk │ ./data/cold/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ default │ ./ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ hot_disk │ ./data/hot/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ warm_disk │ ./data/warm/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
└─────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘
- Y… verifiquemos los volúmenes:
SELECT
volume_name,
disks
FROM system.storage_policies
┌─volume_name─┬─disks─────────┐
│ default │ ['default'] │
│ hot_volume │ ['hot_disk'] │
│ warm_volume │ ['warm_disk'] │
│ cold_volume │ ['cold_disk'] │
└─────────────┴───────────────┘
- Ahora agregaremos una regla
TTLque traslada los datos entre los volúmenes caliente, templado y frío:
ALTER TABLE my_table
MODIFY TTL
trade_date TO VOLUME 'hot_volume',
trade_date + INTERVAL 2 YEAR TO VOLUME 'warm_volume',
trade_date + INTERVAL 4 YEAR TO VOLUME 'cold_volume';
- La nueva regla
TTLdebería materializarse, pero puedes forzarla para asegurarte:
ALTER TABLE my_table
MATERIALIZE TTL
- Verifique que sus datos se hayan movido a los discos previstos con la tabla
system.parts:
La respuesta será similar a esta:
Usando la tabla system.parts, consulte en qué discos se encuentran las partes de la tabla crypto_prices:
SELECT
name,
disk_name
FROM system.parts
WHERE (table = 'my_table') AND (active = 1)
┌─name────────┬─disk_name─┐
│ all_1_3_1_5 │ warm_disk │
│ all_2_2_0 │ hot_disk │
└─────────────┴───────────┘