إعدادات التنسيق في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة input_format_*.

يتم إنشاء هذه الإعدادات تلقائيًا من المصدر

يحدّد الحد الأقصى لعدد الأخطاء المقبولة عند القراءة من التنسيقات النصية (CSV وTSV وما إلى ذلك).

القيمة الافتراضية هي 0.

استخدمه دائمًا مع input_format_allow_errors_ratio .

إذا حدث خطأ أثناء قراءة الصفوف، لكن عدّاد الأخطاء لا يزال أقل من input_format_allow_errors_num ، فإن ClickHouse يتجاهل الصف وينتقل إلى الصف التالي.

إذا تم تجاوز كلٍّ من input_format_allow_errors_num و input_format_allow_errors_ratio ، يطرح ClickHouse استثناء.

يحدّد الحد الأقصى للنسبة المئوية المسموح بها من الأخطاء عند القراءة من التنسيقات النصية (CSV وTSV وما إلى ذلك). تُحدَّد نسبة الأخطاء كعدد ذي فاصلة عائمة بين 0 و1.

القيمة الافتراضية هي 0.

استخدمه دائمًا مع input_format_allow_errors_num .

إذا وقع خطأ أثناء قراءة الصفوف، ولكن ظلّ عدّاد الأخطاء أقل من input_format_allow_errors_ratio ، فإن ClickHouse يتجاهل الصف وينتقل إلى الصف التالي.

إذا تم تجاوز كلٍّ من input_format_allow_errors_num و input_format_allow_errors_ratio ، يطرح ClickHouse استثناء.

السماح بعمليات seek (أو قراءات النطاق) أثناء قراءة تنسيقات الإدخال ORC وParquet وArrow. عند التمكين، وإذا كان المصدر يدعم ذلك (مثل ملف محلي، أو S3، أو HTTP مع دعم النطاق وحجم معروف)، يمكن لـ ClickHouse قراءة نطاقات البايت المطلوبة فقط واستخدام ذاكرة أقل. عند التعطيل، أو إذا كان المصدر لا يدعم عمليات seek (مثل عدم معرفة حجم الملف، أو إذا كان الدفق غير قابل لإجراء seek )، قد تلجأ بعض أدوات القراءة إلى تحميل الملف بالكامل في الذاكرة. مُمكَّن افتراضيًا.

السماح بالأعمدة المفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Arrow

تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Arrow مع أعمدة CH.

تجاوز الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق Arrow

استخدم قارئ ClickHouse الأصلي لتنسيقي Arrow وArrowStream بدلًا من القارئ المعتمد على مكتبة Apache Arrow.

لتنسيق Avro/AvroConfluent: عند عدم العثور على الحقل في المخطط، استَخدم القيمة الافتراضية بدلًا من إرجاع خطأ

لتنسيق Avro/AvroConfluent: أدرِج القيمة الافتراضية عند وجود NULL في عمود غير Nullable

قراءة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال RowBinaryWithNamesAndTypes

الحد الأقصى لعدد عُقد الأنواع عند فك ترميز الأنواع الثنائية (ليس العمق، بل العدد الإجمالي). Map(String, UInt32) = 3 عُقد. يحمي من المُدخلات الضارة. 0 = غير محدود.

قراءة قيم نوع البيانات JSON باعتبارها قيم String بتنسيق JSON في تنسيق الإدخال RowBinary.

يتخطّى الحقول ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق BSON.

تخطَّ الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط في تنسيق CapnProto

يحدّد وضع مطابقة أسماء الأعمدة عند إدخال البيانات عبر تنسيقات مختلفة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، JSONEachRow و CSVWithNames و JSONColumns و BSONEachRow و RowBinaryWithNames). الأوضاع المدعومة:

match_case: طابِق مع مراعاة حالة الأحرف ignore_case: طابِق دون مراعاة حالة الأحرف auto: يحاول أولاً المطابقة مع مراعاة حالة الأحرف، وإذا فشل، يحاول المطابقة دون مراعاة حالة الأحرف.



عند تمكين هذا الخيار، إذا أُغلِق الاتصال بشكل غير متوقع، فسيتم تحليل أي بيانات متبقية في المخزن المؤقت ومعالجتها بدلًا من التعامل معها على أنها خطأ

يؤدي تمكين هذا الخيار إلى تعطيل التحليل المتوازي ويجعل إلغاء التكرار غير ممكن

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح بـ \r في نهاية السطر إذا لم يتبعه

تجاهل الأعمدة الإضافية في إدخال CSV (إذا كان الملف يحتوي على أعمدة أكثر من المتوقع)، واعتبر الحقول المفقودة في إدخال CSV قيماً افتراضية

يسمح باستخدام المسافات وعلامات الجدولة (\t) كمحدِّد للحقول في سلاسل CSV

عند قراءة Array من CSV، يُتوقع أن تكون عناصرها قد جرى تسلسلها بتنسيق CSV متداخل ثم وُضعت داخل سلسلة نصية. مثال: ”[""Hello"", ""world"", ""42"""" TV""]”. يمكن حذف الأقواس المحيطة بالمصفوفة.

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، أمكن إلغاء تسلسل الأعمدة المنفصلة المكتوبة بتنسيق CSV إلى عمود Tuple.

اكتشاف صف الرأس الذي يحتوي على الأسماء والأنواع تلقائيًا في تنسيق CSV

اعتبر الحقول الفارغة في إدخال CSV قيماً افتراضية.

اعتبر قيم enum المُدرجة في تنسيقات CSV فهارسَ enum

يتحكم هذا الإعداد في كيفية قراءة Nullable(String) عند وجود قيمة مفقودة في CSV. وتكون القيمة المفقودة عبارة عن فراغ بين الفواصل أو قبلها أو بعدها، من دون أن تكون محاطة بعلامات اقتباس. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فبصرف النظر عن قيمة input_format_csv_empty_as_default ، ستُفسَّر القيمة المفقودة لـ Nullable(String) على أنها String فارغة، وليس NULL.

يتخطّى عددًا محددًا من الأسطر في بداية البيانات بتنسيق CSV

تخطّي الأسطر الفارغة الأخيرة في تنسيق CSV

يُزيل محارف المسافات وعلامات الجدولة (\t) من بداية سلاسل CSV ونهايتها

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيحاول ClickHouse أثناء استنتاج المخطط استنتاج القيم العددية من الحقول النصية. وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كانت بيانات CSV تحتوي على أرقام UInt64 بين علامتَي اقتباس.

يكون هذا الإعداد معطّلًا افتراضيًا.

اعتبر Tuples المحاطة بعلامتَي اقتباس في بيانات الإدخال قيماً من النوع String.

استخدم بعض التحسينات والآليات الاستدلالية لاستنتاج المخطط في تنسيق CSV

السماح بتعيين قيمة افتراضية للعمود عند تعذّر فك تسلسل حقل CSV بسبب قيمة غير صالحة

تجاهل الأعمدة الزائدة في إدخال CustomSeparated (إذا كان الملف يحتوي على أعمدة أكثر من المتوقع)، واعتبر الحقول المفقودة في إدخال CustomSeparated قيماً افتراضية

اكتشاف سطر صف الرأس الذي يحتوي على الأسماء والأنواع تلقائيًا في تنسيق CustomSeparated

تجاهل الأسطر الفارغة في نهاية تنسيق CustomSeparated

INSERT ، تُستبدل قيم أعمدة الإدخال المُغفلة بالقيم الافتراضية للأعمدة المقابلة. ينطبق هذا الخيار على تنسيق WithNames / WithNamesAndTypes . عند تنفيذ استعلامات، تُستبدل قيم أعمدة الإدخال المُغفلة بالقيم الافتراضية للأعمدة المقابلة. ينطبق هذا الخيار على تنسيق JSONEachRow (وتنسيقات JSON الأخرى)، و CSV ، و TabSeparated ، و TSKV ، و Parquet ، و Arrow ، و Avro ، و ORC ، و Native ، وكذلك التنسيقات ذات اللواحق

عند تمكين هذا الخيار، تُرسَل بيانات التعريف الموسعة للجدول من الخادم إلى العميل. ويستهلك ذلك موارد حوسبة إضافية على الخادم وقد يؤدي إلى انخفاض الأداء.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

فرض تهيئة الحقول المُغفلة بقيم NULL

يتحكم هذا الإعداد في ما يحدث عندما يلزم تخزين نوع شكل هندسي صالح من GeoJSON لا يمكن تمثيله بالنوع Geometry في ClickHouse (مثل GeometryCollection أو MultiPoint ) في العمود geometry أثناء قراءة إدخال GeoJSON .

القيم الممكنة:

'throw' (الافتراضي) — إطلاق استثناء.

(الافتراضي) — إطلاق استثناء. 'null' — إدراج قيمة NULL في العمود geometry ومتابعة التحليل.

ينطبق هذا فقط عندما يكون العمود geometry مُجسَّدًا فعليًا. وإذا لم يكن عمود إخراج مطلوبًا، فيُتحقق من أن هذا الشكل الهندسي صحيح البنية، لكنه لا يفعّل هذا السلوك.

تجاهل الأعمدة الإضافية في إدخال Hive Text (إذا كان الملف يحتوي على أعمدة أكثر من المتوقع)، وتعامل مع الحقول المفقودة في إدخال Hive Text على أنها قيم افتراضية.

الفاصل بين عناصر المجموعات (Array أو Map) في Hive Text File

الفاصل المستخدم بين الحقول في Hive Text File

الفاصل بين المفتاح والقيمة في كل زوج ضمن Hive Text File

يُمكّن أو يعطّل إدراج بيانات JSON التي تحتوي على كائنات متداخلة.

التنسيقات المدعومة:

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

انظر أيضًا:

استخدام البُنى Nested مع التنسيق JSONEachRow .

ستستخدم عملية إلغاء تسلسل IPv4 القيم الافتراضية بدلًا من طرح استثناء عند حدوث خطأ في التحويل.

مُعطَّل افتراضيًا.

ستُستخدم القيم الافتراضية عند إلغاء تسلسل IPV6 بدلًا من رفع استثناء عند حدوث خطأ في التحويل.

معطّل افتراضيًا.

اسمح بعدد متغيّر من الأعمدة في الصفوف ضمن تنسيقات الإدخال JSONCompact/JSONCompactEachRow. تجاهل الأعمدة الإضافية في الصفوف التي تحتوي على أعمدة أكثر من المتوقع، واعتبر الأعمدة المفقودة قيماً افتراضية.

معطّل افتراضياً.

يُدرِج القيم الافتراضية للعناصر المفقودة في كائن JSON أثناء تحليل الـ named tuple. لا يعمل هذا الإعداد إلا عند تمكين الإعداد input_format_json_named_tuples_as_objects .

مُمكَّن افتراضيًا.

عند التمكين، تُستبدل حقول الإدخال الفارغة في JSON بالقيم الافتراضية. أمّا إذا كانت تعبيرات القيم الافتراضية معقدة، فيجب أيضًا تمكين input_format_defaults_for_omitted_fields .

القيم الممكنة:

0 — تعطيل.

1 — تمكين.

تجاهل المفاتيح غير المعروفة في كائن JSON الخاص بـ named tuples.

مفعَّل افتراضيًا.

تجاهل الحقول غير الضرورية وعدم تحليلها. قد لا يؤدي تفعيل هذا الخيار إلى إطلاق استثناءات عند وجود سلاسل JSON بتنسيق غير صالح أو تحتوي على حقول مكررة

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيستخدم ClickHouse أثناء استنتاج المخطط النوع Array(Dynamic) لمصفوفات JSON التي تتضمن قيمًا من أنواع بيانات مختلفة.

مثال:

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}' );

┌─name─┬─type───────────┐ │ a │ Array(Dynamic) │ └──────┴────────────────┘

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 0 ; DESC format (JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}' );

┌─name─┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ a │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

مُفعَّل افتراضيًا.

يسمح باستخدام نوع String لمفاتيح JSON التي لا تحتوي في عينة البيانات أثناء استنتاج المخطط إلا على Null / {} / [] . في تنسيقات JSON، يمكن قراءة أي قيمة على أنها String، وبذلك يمكن تجنب أخطاء مثل Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps أثناء استنتاج المخطط، وذلك باستخدام نوع String للمفاتيح ذات الأنواع غير المعروفة.

مثال:

SET input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1 , input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESCRIBE format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' ); SELECT * FROM format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' );

النتيجة:

┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Array(Nullable(Int64)), b Nullable(String), c Nullable(String), d Nullable(String), e Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ ┌─obj────────────────────────────┐ │ ([1,2,3],'hello',NULL,'{}',[]) │ └────────────────────────────────┘

مفعّل افتراضيًا.

إلغاء تسلسل أعمدة maps كمصفوفات JSON من Tuples.

معطّل افتراضيًا.

الحد الأقصى لعمق حقل في JSON. هذا ليس حدًا صارمًا، ولا يجب تطبيقه بدقة تامة.

حلّل الأعمدة من نوع named tuple على أنها كائنات JSON.

مفعّل افتراضيًا.

السماح بتحليل مصفوفات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.

مثال:

SET input_format_json_read_arrays_as_strings = 1 ; SELECT arr, toTypeName(arr), JSONExtractArrayRaw(arr)[3] from format (JSONEachRow, 'arr String' , '{"arr" : [1, "Hello", [1,2,3]]}' );

النتيجة:

┌─arr───────────────────┬─toTypeName(arr)─┬─arrayElement(JSONExtractArrayRaw(arr), 3)─┐ │ [1, "Hello", [1,2,3]] │ String │ [1,2,3] │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

مُفعَّل افتراضيًا.

السماح بتفسير القيم المنطقية على أنها أرقام في تنسيقات إدخال JSON.

مفعّل افتراضيًا.

السماح بتحليل القيم المنطقية على أنها سلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.

مفعّل افتراضيًا.

السماح بتحليل الأرقام كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.

مُفعّل افتراضيًا.

السماح بتحليل كائنات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.

مثال:

SET input_format_json_read_objects_as_strings = 1 ; CREATE TABLE test (id UInt64, obj String, date Date ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "id" : 1 , "obj" : { "a" : 1 , "b" : "Hello" }, "date" : "2020-01-01" }; SELECT * FROM test;

النتيجة:

┌─id─┬─obj──────────────────────┬───────date─┐ │ 1 │ {"a" : 1, "b" : "Hello"} │ 2020-01-01 │ └────┴──────────────────────────┴────────────┘

مُفعَّل افتراضيًا.

يؤدي إلى إصدار استثناء إذا كانت سلسلة JSON تحتوي على تسلسل هروب غير صالح في تنسيقات إدخال JSON. وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستبقى تسلسلات الهروب غير الصالحة كما هي في البيانات.

مفعّل افتراضيًا.

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيحاول ClickHouse أثناء استنتاج المخطط استنتاج Tuple مسمّى من كائنات JSON. وسيحتوي الـ Tuple المسمّى الناتج على جميع العناصر من جميع كائنات JSON المقابلة في البيانات النموذجية.

مثال:

SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}' )

النتيجة:

┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

مُفعَّل افتراضيًا.

إذا كان مُمكّنًا، فسيحاول ClickHouse أثناء استنتاج المخطط استنتاج الأرقام من حقول السلاسل النصية. وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كانت بيانات JSON تحتوي على أرقام UInt64 بين علامتَي اقتباس.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

استخدم النوع String بدلًا من استثناء عند وجود مسارات ملتبسة في كائنات JSON أثناء استنتاج الـ Tuples المسمّاة

بالنسبة إلى تنسيقات الإدخال JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata، إذا تم ضبط هذا الإعداد على 1، فستُقارَن الأنواع الموجودة في البيانات الوصفية ضمن بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول.

مفعّل افتراضيًا.

يحدّ من حجم الكتل المتكوّنة أثناء تحليل البيانات في تنسيقات الإدخال، بالبايتات. يُستخدم في تنسيقات الإدخال المعتمدة على الصفوف عندما تتكوّن الكتلة من جهة ClickHouse. 0 تعني عدم وجود حد بالبايتات.

يحدّد الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، الذي يجب انتظاره قبل إخراج كتلة أثناء التحليل في تنسيقات الإدخال القائمة على الصفوف. وتعني القيمة 0 عدم وجود حد.

لا يعمل هذا الخيار إلا إذا كان input_format_connection_handling مُمكّنًا. كما أن تعيين قيمة له يعطّل أيضًا التحليل المتوازي ويجعل إزالة التكرار غير ممكنة.

بالنسبة إلى عمليات الإدراج المتدفقة، يجب أيضًا تعيين min_insert_block_size_rows=0 و min_insert_block_size_bytes=0 . وإلا، فقد تستمر الكتل التي تم تحليلها في التراكم في الذاكرة خلال مرحلة دمج الكتل حتى الوصول إلى تلك العتبات، مما يمنع تنفيذ عمليات الإدراج في الوقت المناسب.

مثال: بث أحدث تغييرات Wikipedia إلى ClickHouse

clickhouse-client --query 'CREATE TABLE wikipedia_edits (data JSON)' curl -sS --globoff -H 'Accept: application/json' --no-buffer \ 'https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange' \ | clickhouse-client \ --query 'INSERT INTO wikipedia_edits FORMAT JSONAsObject' \ --input_format_max_block_wait_ms 1000 \ --input_format_connection_handling 1 \ --min_insert_block_size_rows 0 \ --min_insert_block_size_bytes 0

الحد الأقصى لكمية البيانات، بالبايت، التي يمكن قراءتها لأغراض الاستنتاج التلقائي للمخطط.

الحد الأقصى لعدد صفوف البيانات التي تتم قراءتها للاستنتاج التلقائي للمخطط.

عدد الأعمدة في بيانات MsgPack المُدخلة. يُستخدم للاستنتاج التلقائي للمخطط من البيانات.

يطابق الأعمدة في جدول MySQL dump مع الأعمدة في جدول ClickHouse حسب الأسماء

اسم الجدول في ملف تفريغ MySQL الذي ستُقرأ منه البيانات

السماح بتحويل أنواع البيانات في صيغة الإدخال Native

قراءة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في صيغة الإدخال Native

NULL يؤدي إلى حدوث استثناء. أما إذا كان نوع العمود Nullable، فتُدرج قيم NULL كما هي، بغض النظر عن هذا الإعداد. يعمل هذا الإعداد على تمكين أو تعطيل تهيئة الحقول ذات القيمة NULL باستخدام القيم الافتراضية ، إذا كان نوع بيانات هذه الحقول غير Nullable . إذا كان نوع العمود غير Nullable وكان هذا الإعداد معطّلًا، فإن إدراجيؤدي إلى حدوث استثناء. أما إذا كان نوع العمود Nullable، فتُدرج قيمكما هي، بغض النظر عن هذا الإعداد.

ينطبق هذا الإعداد على معظم تنسيقات الإدخال.

بالنسبة إلى تعبيرات القيم الافتراضية المعقدة، يجب أيضًا تمكين input_format_defaults_for_omitted_fields .

القيم الممكنة:

0 — يؤدي إدراج NULL في عمود غير Nullable إلى حدوث استثناء.

في عمود غير Nullable إلى حدوث استثناء. 1 — تُهيَّأ الحقول ذات القيمة NULL باستخدام القيم الافتراضية للعمود.

السماح بالأعمدة المفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال ORC

تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة ORC بأعمدة CH.

اعتبار الأعمدة المشفّرة بقاموس ORC أعمدة من النوع LowCardinality عند قراءة ملفات ORC.

عند قراءة ملفات ORC، يتم تخطي الشرائط أو مجموعات الصفوف بالكامل استنادًا إلى تعبيرات WHERE/PREWHERE، أو إحصاءات الحد الأدنى/الحد الأقصى، أو مرشح bloom في البيانات الوصفية لـ ORC.

اسم المنطقة الزمنية لقارئ صفوف ORC، والمنطقة الزمنية الافتراضية له هي GMT.

حجم الدفعة عند قراءة مقاطع ORC.

تخطَّ الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة عند استنتاج المخطط لتنسيق ORC

استخدم نسخة أسرع من مفكِّك ترميز ORC.

TSKV وCSV وJSONEachRow. يُفعّل أو يُعطّل تحليل تنسيقات البيانات بالتوازي مع الحفاظ على الترتيب. وهو مدعوم فقط لتنسيقات TabSeparated (TSV)

القيم الممكنة:

1 — مُمكّن.

0 — مُعطّل.

استخدم محلّل الأعمدة الجغرافية لتحويل Array(UInt8) إلى أنواع Point/Linestring/Polygon/MultiLineString/MultiPolygon

السماح بالأعمدة المفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Parquet

عند قراءة ملفات Parquet، تُتجاوز مجموعات الصفوف بأكملها استنادًا إلى تعبيرات WHERE وإلى bloom filter في البيانات الوصفية لـ Parquet.

تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Parquet بأعمدة CH.

عند قراءة ملفات Parquet، فسِّر أعمدة JSON كأعمدة JSON في ClickHouse.

تمكين الجلب المسبق لمجموعات الصفوف أثناء تحليل Parquet. لا يدعم الجلب المسبق حاليًا إلا التحليل أحادي الخيط.

عند قراءة ملفات Parquet، يتم تخطي مجموعات الصفوف بالكامل استنادًا إلى تعبيرات WHERE/PREWHERE وإحصاءات الحد الأدنى/الحد الأقصى في البيانات الوصفية لـ Parquet.

الحد الأدنى لعدد البايتات المطلوب لكي تُجري القراءة المحلية (للملف) عملية seek بدلًا من القراءة مع التجاهل في تنسيق إدخال Parquet

يحدّد نوع البيانات الذي يستخدمه استنتاج المخطط لطوابع Parquet الزمنية عندما تكون isAdjustedToUTC=false. إذا كانت القيمة true: ‏DateTime64(…, ‘UTC’)، وإذا كانت false: ‏DateTime64(…). لا يُعد أيّ من السلوكين صحيحًا تمامًا، لأن ClickHouse لا يوفّر نوع بيانات للوقت المحلي وفق ساعة الحائط. وعلى نحو غير بديهي، يُرجّح أن يكون الخيار ‘true’ أقلّهما خطأً، لأن تنسيق الطابع الزمني ‘UTC’ على هيئة String سيُنتج تمثيلًا للوقت المحلي الصحيح.

الحد الأقصى لحجم الكتلة لقارئ Parquet.

الحد التقريبي للذاكرة لقارئ Parquet v3. يقيّد عدد مجموعات الصفوف أو الأعمدة التي يمكن قراءتها بالتوازي. عند قراءة عدة ملفات في استعلام واحد، يُطبَّق هذا الحد على إجمالي استهلاك الذاكرة عبر تلك الملفات.

يُجدول عمليات الجلب الاستباقي بوتيرة أكثر كثافة إذا كان استخدام الذاكرة أقل من الحدّ المحدد. قد يكون ذلك مفيدًا، على سبيل المثال، إذا كان هناك العديد من مرشحات bloom الصغيرة المطلوب قراءتها عبر الشبكة.

تجاوز الصفحات بالاستناد إلى قيم الحد الأدنى/الحد الأقصى من فهرس العمود.

متوسط حجم الكتلة بالبايت الناتج عن قارئ Parquet

تجنّب إعادة ترتيب الصفوف عند القراءة من ملفات Parquet. لا يُنصح بهذا، لأن ترتيب الصفوف ليس مضمونًا عادةً، وقد تفسده أجزاء أخرى من مسار تنفيذ الاستعلام. استخدم ORDER BY _row_number بدلًا من ذلك.

تخطَّ الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق Parquet

تعديل طفيف على طريقة قراءة الصفحات من ملف Parquet عند عدم استخدام تصفية الصفحات.

التحقق من قيم التحقق للصفحات عند قراءة ملفات Parquet.

فعّل مغلّفات Google للأعمدة العادية غير المتداخلة، على سبيل المثال google.protobuf.StringValue ‘str’ للعمود String ‘str’. وبالنسبة إلى أعمدة Nullable، تُعرَف المغلّفات الفارغة على أنها قيم افتراضية، وتُعامَل القيم غير الموجودة على أنها NULL

يحدِّد أي حقل من protobuf oneof تم العثور عليه من خلال تعيين قيمة enum في عمود خاص

تخطّي الحقول ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق Protobuf

مسار الملف المستخدَم لتسجيل الأخطاء أثناء قراءة تنسيقات النص (CSV، TSV).

يُفعّل أو يُعطّل تخطي إدراج البيانات الإضافية.

عند كتابة البيانات، يطرح ClickHouse استثناء إذا كانت بيانات الإدخال تحتوي على أعمدة غير موجودة في الجدول الهدف. وإذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فلن يُدرج ClickHouse البيانات الإضافية ولن يطرح استثناء.

التنسيقات المدعومة:

JSONEachRow (وتنسيقات JSON الأخرى)

BSONEachRow (وتنسيقات JSON الأخرى)

TSKV

جميع التنسيقات ذات اللواحق WithNames/WithNamesAndTypes

MySQLDump

Native

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مُمكّن.

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فسيحاول ClickHouse استنتاج النوع Date من الحقول النصية عند استنتاج المخطط للتنسيقات النصية. وإذا جرى تحليل جميع الحقول في أحد أعمدة بيانات الإدخال بنجاح على أنها تواريخ، فسيكون نوع النتيجة Date ؛ أما إذا تعذّر تحليل حقل واحد على الأقل كتاريخ، فسيكون نوع النتيجة String .

مفعّل افتراضيًا.

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيحاول ClickHouse استنتاج النوع DateTime64 من الحقول النصية أثناء استنتاج المخطط للتنسيقات النصية. وإذا جرى تحليل جميع الحقول في عمود من بيانات الإدخال بنجاح على أنها قيم تاريخ ووقت، فسيكون نوع النتيجة DateTime64 . أما إذا تعذّر تحليل حقل واحد على الأقل على أنه قيمة تاريخ ووقت، فسيكون نوع النتيجة String .

مُمكَّن افتراضيًا.

عند تمكين input_format_try_infer_datetimes، لا يُستنتج إلا DateTime64 دون أنواع DateTime

حاول استدلال الأعداد العائمة ذات الصيغة الأُسّية عند استدلال المخطط في التنسيقات النصية (باستثناء JSON، حيث يُستدل دائمًا على الأعداد ذات الأُسّ)

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فسيحاول ClickHouse استنتاج الأعداد الصحيحة بدلًا من الأعداد ذات الفاصلة العائمة عند استنتاج المخطط في التنسيقات النصية. إذا كانت جميع الأرقام في العمود ضمن بيانات الإدخال أعدادًا صحيحة، فسيكون نوع النتيجة Int64 ، أما إذا وُجد رقم واحد على الأقل ذو فاصلة عائمة، فسيكون نوع النتيجة Float64 .

مفعّل افتراضيًا.

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيحاول ClickHouse استنتاج نوع Variant أثناء استنتاج المخطط للتنسيقات النصية عندما يكون هناك أكثر من نوع محتمل لعناصر العمود/المصفوفة.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

تجاهل الأعمدة الإضافية في إدخال TSV (إذا كان الملف يحتوي على أعمدة أكثر من المتوقع)، واعتبر الحقول المفقودة في إدخال TSV قيماً افتراضية.

إذا تم ضبطه على true، فستقرأ الدالة file تنسيق TSV باستخدام \r

بدلًا من

.

اكتشاف الترويسة التي تتضمن الأسماء والأنواع تلقائيًا في تنسيق TSV

اعتبر الحقول الفارغة في بيانات TSV المُدخلة قيماً افتراضية.

التعامل مع قيم enum المُدرَجة في تنسيقات TSV باعتبارها فهارس enum.

تخطَّ عدد الأسطر المحدد في بداية البيانات بتنسيق TSV

تجاهل الأسطر الفارغة الأخيرة في تنسيق TSV

يستخدم بعض التحسينات والآليات الاستدلالية لاستنتاج المخطط في تنسيق TSV

بالنسبة إلى Values format: عند تحليل التعبيرات وتفسيرها باستخدام Template، افحص النوع الفعلي للقيمة الحرفية لتجنّب مشكلات تجاوز السعة والدقة المحتملة.

بالنسبة إلى تنسيق Values: إذا تعذّر على محلّل التدفق تحليل الحقل، فشِّل محلّل SQL، واستنتج قالبًا لتعبير SQL، وحاول تحليل جميع الصفوف باستخدام هذا القالب، ثم فسِّر التعبير في جميع الصفوف.

في Values format: إذا تعذّر على streaming parser تحليل الحقل، فشغّل SQL parser وحاول تفسيره على أنه تعبير SQL.

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل التحقق من ترتيب الأعمدة عند إدراج البيانات.

لتحسين أداء الإدراج، نوصي بتعطيل هذا التحقق إذا كنت متأكدًا من أن ترتيب أعمدة بيانات الإدخال مطابق لترتيبها في الجدول المستهدف.

التنسيقات المدعومة:

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان محلل التنسيق سيتحقق من تطابق أنواع البيانات في بيانات الإدخال مع أنواع البيانات في الجدول الهدف.

التنسيقات المدعومة:

القيم الممكنة: