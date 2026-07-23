simple - تنسيق إخراج بسيط.

يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق YYYY-MM-DD hh:mm:ss . على سبيل المثال، 2019-08-20 10:18:56 . ويُحسب ذلك وفقًا للمنطقة الزمنية لنوع البيانات (إن وُجدت) أو للمنطقة الزمنية الخاصة بالخادم.