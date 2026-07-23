احذف الأصفار اللاحقة من قيم datetime64 ديناميكيًا لضبط مقياس الإخراج إلى [0, 3, 6]، بما يقابل ‘الثواني’ و’المللي ثانية’ و’الميكروثانية’
date_time_64_output_format_cut_trailing_zeros_align_to_groups_of_thousands
يتيح اختيار محلّل للتمثيل النصي للتاريخ والوقت. لا ينطبق هذا الإعداد على دوال التاريخ والوقت. القيم الممكنة:
date_time_input_format
-
'best_effort'— يفعّل التحليل الموسّع. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي
YYYY-MM-DD HH:MM:SSوجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق ISO 8601. على سبيل المثال:
'2018-06-08T01:02:03.000Z'.
-
'best_effort_us'— مشابه لـ
best_effort(راجع الفرق في parseDateTimeBestEffortUS
-
'basic'— يستخدم المحلّل الأساسي. لا يمكن لـ ClickHouse تحليل سوى التنسيق الأساسي
YYYY-MM-DD HH:MM:SSأو
YYYY-MM-DD. على سبيل المثال:
2019-08-20 10:18:56أو
2019-08-20.
يتيح اختيار تنسيقات إخراج مختلفة للتمثيل النصي للتاريخ والوقت. القيم الممكنة:
date_time_output_format
-
simple- تنسيق إخراج بسيط. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق
YYYY-MM-DD hh:mm:ss. على سبيل المثال،
2019-08-20 10:18:56. ويُحسب ذلك وفقًا للمنطقة الزمنية لنوع البيانات (إن وُجدت) أو للمنطقة الزمنية الخاصة بالخادم.
-
iso- تنسيق إخراج ISO. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. على سبيل المثال،
2019-08-20T10:18:56Z. لاحظ أن الإخراج يكون بتوقيت UTC (
Zتعني UTC).
-
unix_timestamp- تنسيق إخراج Unix timestamp. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق Unix timestamp. على سبيل المثال،
1566285536.
يحدّد السلوك عند تحويل Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو الأعداد الصحيحة إلى Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64، عندما يتعذّر تمثيل القيمة في النوع الناتج. القيم الممكنة:
date_time_overflow_behavior
ignore— تجاهل تجاوز السعة بصمت. تكون النتيجة غير معرّفة.
throw— إطلاق استثناء عند حدوث تجاوز سعة.
saturate— تشبيع النتيجة. إذا كانت القيمة أصغر من أصغر قيمة يمكن تمثيلها في النوع الهدف، فستكون النتيجة أصغر قيمة قابلة للتمثيل. وإذا كانت القيمة أكبر من أكبر قيمة يمكن تمثيلها في النوع الهدف، فستكون النتيجة أكبر قيمة قابلة للتمثيل.
ignore.