Skip to main content
هذه الإعدادات يتم إنشاؤها تلقائيًا من المصدر.

date_time_64_output_format_cut_trailing_zeros_align_to_groups_of_thousands

احذف الأصفار اللاحقة من قيم datetime64 ديناميكيًا لضبط مقياس الإخراج إلى [0, 3, 6]، بما يقابل ‘الثواني’ و’المللي ثانية’ و’الميكروثانية’

date_time_input_format

يتيح اختيار محلّل للتمثيل النصي للتاريخ والوقت. لا ينطبق هذا الإعداد على دوال التاريخ والوقت. القيم الممكنة:
  • 'best_effort' — يفعّل التحليل الموسّع. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي YYYY-MM-DD HH:MM:SS وجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق ISO 8601. على سبيل المثال: '2018-06-08T01:02:03.000Z'.
  • 'best_effort_us' — مشابه لـ best_effort (راجع الفرق في parseDateTimeBestEffortUS
  • 'basic' — يستخدم المحلّل الأساسي. لا يمكن لـ ClickHouse تحليل سوى التنسيق الأساسي YYYY-MM-DD HH:MM:SS أو YYYY-MM-DD. على سبيل المثال: 2019-08-20 10:18:56 أو 2019-08-20.
انظر أيضًا:

date_time_output_format

يتيح اختيار تنسيقات إخراج مختلفة للتمثيل النصي للتاريخ والوقت. القيم الممكنة:
  • simple - تنسيق إخراج بسيط. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق YYYY-MM-DD hh:mm:ss. على سبيل المثال، 2019-08-20 10:18:56. ويُحسب ذلك وفقًا للمنطقة الزمنية لنوع البيانات (إن وُجدت) أو للمنطقة الزمنية الخاصة بالخادم.
  • iso - تنسيق إخراج ISO. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. على سبيل المثال، 2019-08-20T10:18:56Z. لاحظ أن الإخراج يكون بتوقيت UTC (Z تعني UTC).
  • unix_timestamp - تنسيق إخراج Unix timestamp. يُخرج ClickHouse التاريخ والوقت بتنسيق Unix timestamp. على سبيل المثال، 1566285536.
انظر أيضًا:

date_time_overflow_behavior

يحدّد السلوك عند تحويل Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو الأعداد الصحيحة إلى Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64، عندما يتعذّر تمثيل القيمة في النوع الناتج. القيم الممكنة:
  • ignore — تجاهل تجاوز السعة بصمت. تكون النتيجة غير معرّفة.
  • throw — إطلاق استثناء عند حدوث تجاوز سعة.
  • saturate — تشبيع النتيجة. إذا كانت القيمة أصغر من أصغر قيمة يمكن تمثيلها في النوع الهدف، فستكون النتيجة أصغر قيمة قابلة للتمثيل. وإذا كانت القيمة أكبر من أكبر قيمة يمكن تمثيلها في النوع الهدف، فستكون النتيجة أكبر قيمة قابلة للتمثيل.
القيمة الافتراضية: ignore.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦