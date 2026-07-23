اعرض الفاصلة العشرية دائمًا للأعداد ذات الفاصلة العائمة وأعداد Decimal في التنسيقات النصية، حتى إذا كانت القيمة عددًا صحيحًا. على سبيل المثال، اعرض
output_format_always_write_decimal_point_in_float_and_decimal
1. بدلًا من
1.
مُعطَّل افتراضيًا.
طريقة الضغط لتنسيق إخراج Arrow. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4_frame, zstd, none (غير مضغوط)
output_format_arrow_compression_method
اكتب قيم Date كأرقام عادية من 16 بت (تُقرأ لاحقًا كـ UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى النوع Arrow DATE32 ذي 32 بت (تُقرأ لاحقًا كـ Date32).
output_format_arrow_date_as_uint16
استخدم نوع Arrow FIXED_SIZE_BINARY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.
output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array
تمكين إخراج النوع LowCardinality على أنه النوع Dictionary في Arrow
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
استخدم نوع Arrow String بدلًا من Binary لأعمدة String
output_format_arrow_string_as_string
يُخرج الأنواع التي لا يتوفر لها تحويل على شكل بيانات ثنائية خام. إذا كانت القيمة false، فستُطلق هذه الأنواع استثناء UNKNOWN_TYPE.
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary
استخدم دائمًا أعدادًا صحيحة من 64 بت لفهارس القاموس في تنسيق Arrow
output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary
استخدم كاتب ClickHouse الأصلي لتنسيقَي Arrow وArrowStream بدلًا من الكاتب المستند إلى مكتبة Apache Arrow.
output_format_arrow_use_native_writer
استخدم الأعداد الصحيحة الموقَّعة لفهارس القواميس في تنسيق Arrow
output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary
برنامج ترميز الضغط المستخدم للإخراج. القيم الممكنة: ‘null’، ‘deflate’، ‘snappy’، ‘zstd’.
output_format_avro_codec
بالنسبة إلى تنسيق الإخراج AvroConfluent: اسم الـsubject الذي يُسجَّل المخطط تحته في Confluent Schema Registry. وهو مطلوب عند كتابة مخرجات AvroConfluent.
output_format_avro_confluent_subject
الحد الأقصى لعدد الصفوف في ملف (إذا سمحت وحدة التخزين بذلك)
output_format_avro_rows_in_file
لتنسيق Avro: تعبير نمطي لأعمدة String التي تُحدَّد كسلسلة AVRO.
output_format_avro_string_column_pattern
فترة المزامنة بالبايت.
output_format_avro_sync_interval
كتابة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج RowBinaryWithNamesAndTypes
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
يكتب قيم نوع البيانات JSON كقيم String بتنسيق JSON في تنسيق الإخراج RowBinary.
output_format_binary_write_json_as_string
استخدم النوع BSON String بدلًا من Binary مع الأعمدة من النوع String.
output_format_bson_string_as_string
مستوى الضغط الافتراضي إذا كانت مخرجات الاستعلام مضغوطة. يُطبَّق هذا الإعداد عندما يتضمن استعلام
output_format_compression_level
SELECT
INTO OUTFILE أو عند الكتابة إلى دوال الجدول
file و
url و
hdfs و
s3 و
azureBlobStorage.
القيم الممكنة: من
1 إلى
22
يمكن استخدامه عندما تكون طريقة ضغط الإخراج هي
output_format_compression_zstd_window_log
zstd. إذا كانت القيمة أكبر من
0، فإن هذا الإعداد يحدد صراحةً حجم نافذة الضغط (قوة
2) ويفعّل وضع المدى الطويل لضغط zstd. وقد يساعد ذلك على تحقيق نسبة ضغط أفضل.
القيم الممكنة: أعداد غير سالبة. لاحظ أنه إذا كانت القيمة صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا، فسيؤدي
zstdlib إلى طرح استثناء. وتتراوح القيم المعتادة من
20 (حجم النافذة =
1MB) إلى
30 (حجم النافذة =
1GB).
إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فستكون نهاية السطر في تنسيق CSV هي \r\n بدلًا من \n.
output_format_csv_crlf_end_of_line
عند تمكين output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns، تُسطِّح صفوف الترويسة في
output_format_csv_header_serialize_tuple_into_separate_columns
CSVWithNames و
CSVWithNamesAndTypes كل عمود Tuple إلى حقوله الطرفية (أسماء منقوطة مثل
t.a و
t.b، وأسماء الأنواع الطرفية)، بحيث يكون للترويسة العدد نفسه من الأعمدة الموجودة في البيانات. بالنسبة إلى
CustomSeparated*، لا ينطبق هذا التسطيح إلا عندما تكون
format_custom_escaping_rule = 'CSV' و
format_custom_field_delimiter محرفًا واحدًا يساوي
format_csv_delimiter؛ وإلا (على سبيل المثال، محدِّد علامة الجدولة الافتراضي أو
format_custom_field_delimiter = '|') تبقى الترويسة غير مسطحة حتى تظل مطابقةً للبيانات. اضبطه على
0 للإبقاء على السلوك السابق، حيث تحتفظ الترويسة باسم ونوع Tuple المفردين على المستوى الأعلى.
ملاحظة: لا تُعاد قراءة الترويسة المسطحة إلى Tuple بالاسم عندما تكون
input_format_with_names_use_header = 1. لقراءة هذه البيانات مرة أخرى إلى Tuple، اضبط هذا الإعداد على
0 عند الإخراج، أو اقرأ باستخدام
input_format_with_names_use_header = 0 (وبالنسبة إلى التنسيقات
*WithNamesAndTypes، أي
CSVWithNamesAndTypes و
CustomSeparatedWithNamesAndTypes، اضبط أيضًا
input_format_with_types_use_header = 0، لأن صف الأنواع المسطح سيُتحقق منه بخلاف ذلك مقابل حقل الإدخال المفرد لـ Tuple على المستوى الأعلى، وسيُرفض).“
إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستُسلسَل Tuples في تنسيق CSV كأعمدة منفصلة (أي يُفقد تداخلها داخل Tuple)
output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns
يُخرج الأصفار اللاحقة عند طباعة قيم Decimal. مثال: 1.230000 بدلًا من 1.23. يكون معطّلًا افتراضيًا.
output_format_decimal_trailing_zeros
عندما تكون القيمة غير صفرية، تُنسَّق مخرجات الأعداد ذات الفاصلة العائمة (
output_format_float_precision
Float32 و
Float64 و
BFloat16) بحيث لا يزيد عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية على هذا العدد (مع إزالة الأصفار اللاحقة).
وعندما تكون القيمة 0 (الافتراضية)، يُستخدم أقصر تمثيل يضمن
round-trip.
تُخرَج القيم الكبيرة جدًا بالنسبة إلى التدوين الثابت، وكذلك القيم الصغيرة جدًا التي يؤدّي تقريبها إلى الدقة المطلوبة إلى فقدان جميع الخانات الدالة (بحيث تصبح المانتيسا
±0)، بالتدوين العلمي بدلًا من ذلك. وفي حالات fallback هذه، قد تحتوي المانتيسا على عدد من الخانات الكسرية أكبر من العدد المطلوب.
النطاق الصالح: من 0 إلى 100.
ارتفاع الصورة الناتجة، بالبكسل، في تنسيقات إخراج الصور مثل
output_format_image_height
PNG.
القيمة الافتراضية: 1024.
بالنسبة إلى تنسيقات إخراج الصور مثل
output_format_image_terminal_mode
PNG، أخرج الصورة مباشرةً إلى الطرفية باستخدام بروتوكول صور مضمن بدلًا من كتابة بايتات الصورة الخام.
القيم الممكنة:
- “ (فارغ) — اكتب بايتات الصورة الخام (القيمة الافتراضية).
iterm— استخدم بروتوكول الصور المضمّنة في iTerm2.
kitty— استخدم بروتوكول Kitty الرسومي.
sixel— استخدم بروتوكول Sixel.
auto— إذا كان الإخراج موجَّهًا إلى طرفية، فاكتشف إمكاناتها واستخدم
itermأو
kittyأو
sixel(بهذا الترتيب)؛ وإلا فاكتب بايتات الصورة الخام.
عرض صورة الإخراج بالبكسل لتنسيقات إخراج الصور مثل
output_format_image_width
PNG.
القيمة الافتراضية: 1024.
يتيح إخراج جميع الصفوف كمصفوفة JSON بتنسيق JSONEachRow. القيم الممكنة:
output_format_json_array_of_rows
- 1 — يُخرج ClickHouse جميع الصفوف كمصفوفة، ويكون كل صف فيها بتنسيق
JSONEachRow.
- 0 — يُخرج ClickHouse كل صف على حدة بتنسيق
JSONEachRow.
النتيجة:
SET output_format_json_array_of_rows = 1;
SELECT number FROM numbers(3) FORMAT JSONEachRow;
مثال على استعلام مع تعطيل هذا الإعداد الاستعلام:
[
{"number":"0"},
{"number":"1"},
{"number":"2"}
]
النتيجة:
SET output_format_json_array_of_rows = 0;
SELECT number FROM numbers(3) FORMAT JSONEachRow;
{"number":"0"}
{"number":"1"}
{"number":"2"}
يتحكّم في إفلات الشرطات المائلة الأمامية في مخرجات السلاسل النصية ضمن تنسيق إخراج JSON. والغرض من ذلك هو التوافق مع JavaScript. لا تخلطها مع الخطوط المائلة العكسية التي يُجرى لها الإفلات دائمًا. مفعّل افتراضيًا.
output_format_json_escape_forward_slashes
تُسلسَل أعمدة Map على شكل مصفوفات JSON من Tuples. يكون معطّلًا افتراضيًا.
output_format_json_map_as_array_of_tuples
تُسلسِل أعمدة named tuple ككائنات JSON. مفعّل افتراضيًا.
output_format_json_named_tuples_as_objects
يحدد هذا الإعداد كيفية عرض البنى المتداخلة، مثل Tuples وMaps وArrays، داخل المصفوفة
output_format_json_pretty_print
data عند استخدام تنسيق إخراج JSON.
على سبيل المثال، بدلًا من هذا الإخراج:
سيُنسَّق الإخراج على النحو التالي:
"data":
[
{
"tuple": {"a":1,"b":2,"c":3},
"array": [1,2,3],
"map": {"a":1,"b":2,"c":3}
}
],
مفعّل افتراضيًا.
"data":
[
{
"tuple": {
"a": 1,
"b": 2,
"c": 3
},
"array": [
1,
2,
3
],
"map": {
"a": 1,
"b": 2,
"c": 3
}
}
],
يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد ذات الفاصلة العائمة ذات 64 بت عند إخراجها بتنسيقات JSON*. يكون معطّلًا افتراضيًا.
output_format_json_quote_64bit_floats
يتحكم هذا الإعداد في إحاطة الأعداد الصحيحة ذات 64 بت أو الأكبر (مثل
output_format_json_quote_64bit_integers
UInt64 أو
Int128) بعلامات اقتباس عند إخراجها بتنسيق JSON.
تُحاط هذه الأعداد الصحيحة بعلامات اقتباس افتراضيًا. هذا السلوك متوافق مع معظم تطبيقات JavaScript.
القيم الممكنة:
- 0 — تُخرَج الأعداد الصحيحة من دون علامات اقتباس.
- 1 — تُحاط الأعداد الصحيحة بعلامات اقتباس.
يتحكم في إحاطة القيم العشرية بعلامات اقتباس في تنسيقات إخراج JSON. يكون معطّلًا افتراضيًا.
output_format_json_quote_decimals
يُمكّن إخراج القيم
output_format_json_quote_denormals
+nan و
-nan و
+inf و
-inf في تنسيق الإخراج JSON.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
account_orders:
عندما تكون القيمة
┌─id─┬─name───┬─duration─┬─period─┬─area─┐
│ 1 │ Andrew │ 20 │ 0 │ 400 │
│ 2 │ John │ 40 │ 0 │ 0 │
│ 3 │ Bob │ 15 │ 0 │ -100 │
└────┴────────┴──────────┴────────┴──────┘
output_format_json_quote_denormals = 0، يُرجِع الاستعلام قيم
null في الإخراج:
SELECT area/period FROM account_orders FORMAT JSON;
عند ضبط
{
"meta":
[
{
"name": "divide(area, period)",
"type": "Float64"
}
],
"data":
[
{
"divide(area, period)": null
},
{
"divide(area, period)": null
},
{
"divide(area, period)": null
}
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.003648093,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
output_format_json_quote_denormals = 1 على 1، يُرجع الاستعلام:
{
"meta":
[
{
"name": "divide(area, period)",
"type": "Float64"
}
],
"data":
[
{
"divide(area, period)": "inf"
},
{
"divide(area, period)": "-nan"
},
{
"divide(area, period)": "-inf"
}
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000070241,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
تخطّي أزواج المفتاح والقيمة ذات القيمة NULL عند تسلسل أعمدة named tuple ككائنات JSON. لا يكون هذا صالحًا إلا عندما تكون output_format_json_named_tuples_as_objects مضبوطة على true.
output_format_json_skip_null_value_in_named_tuples
يتحكّم في التحقّق من صحة تسلسلات UTF-8 في تنسيقات إخراج JSON، ولا يؤثر في التنسيقات JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata، فهي تتحقق دائمًا من UTF-8. يكون معطلًا بشكل افتراضي.
output_format_json_validate_utf8
عند تفعيل هذا الإعداد، تُفلت الأحرف الخاصة في Markdown. يحدّد Common Mark الأحرف الخاصة التالية التي يمكن إفلاتها:
output_format_markdown_escape_special_characters
القيم الممكنة:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
- 0 — تعطيل.
- 1 — تفعيل.
كيفية إخراج معرّف UUID بتنسيق MsgPack.
output_format_msgpack_uuid_representation
كتابة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج Native
output_format_native_encode_types_in_binary_format
كتابة بيانات أعمدة JSON وDynamic بتنسيق مسطّح (جميع الأنواع/المسارات كأعمدة فرعية منفصلة).
output_format_native_use_flattened_dynamic_and_json_serialization
كتابة بيانات عمود JSON كعمود String يحتوي على سلاسل JSON، بدلًا من تسلسل JSON الأصلي الافتراضي.
output_format_native_write_json_as_string
حجم كتلة الضغط، بالبايت، لتنسيق الإخراج ORC.
output_format_orc_compression_block_size
طريقة الضغط لتنسيق الإخراج ORC. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4, snappy, zlib, zstd, none (بدون ضغط)
output_format_orc_compression_method
بالنسبة إلى عمود نصي في تنسيق الإخراج ORC، إذا كان عدد القيم المميزة أكبر من هذه النسبة من إجمالي الصفوف غير NULL، فسيتم تعطيل ترميز القاموس. وإلا فسيظل ترميز القاموس مفعّلًا
output_format_orc_dictionary_key_size_threshold
قيمة stride المستهدفة لمؤشر الصفوف في تنسيق الإخراج ORC
output_format_orc_row_index_stride
استخدم نوع ORC String بدلًا من Binary للأعمدة من نوع String
output_format_orc_string_as_string
اسم المنطقة الزمنية لوحدة كتابة ORC، والمنطقة الزمنية الافتراضية لوحدة كتابة ORC هي GMT.
output_format_orc_writer_time_zone_name
يُفعّل أو يعطّل تنسيق صيغ البيانات بالتوازي. وهو مدعوم فقط لصيغ TSV وTSKV وCSV وJSONEachRow. القيم الممكنة:
output_format_parallel_formatting
- 1 — مفعّل.
- 0 — معطّل.
تحقّق من حجم الصفحة كل هذا العدد من الصفوف. يُنصح بتقليل هذه القيمة إذا كان لديك أعمدة يتجاوز متوسط حجم القيم فيها بضعة كيلوبايتات.
output_format_parquet_batch_size
العدد التقريبي للبتات التي تُستخدم لكل قيمة مميزة في مرشحات Bloom في Parquet. معدلات الإيجابيات الكاذبة المقدّرة:
output_format_parquet_bloom_filter_bits_per_value
- 6 بتات - 10%
- 10.5 بتات - 1%
- 16.9 بتات - 0.1%
- 26.4 بتات - 0.01%
- 41 بتًا - 0.001%
الموضع داخل ملف Parquet الذي تُوضَع فيه مرشحات bloom. ستُكتب مرشحات bloom في مجموعات بهذا الحجم التقريبي. وعلى وجه التحديد:
output_format_parquet_bloom_filter_flush_threshold_bytes
- إذا كانت القيمة 0، فستُكتب مرشحات bloom الخاصة بكل مجموعة صفوف مباشرةً بعد مجموعة الصفوف،
- إذا كانت أكبر من الحجم الإجمالي لجميع مرشحات bloom، فستُجمَّع مرشحات bloom الخاصة بجميع مجموعات الصفوف في الذاكرة، ثم تُكتب معًا بالقرب من نهاية الملف،
- وإلا، فستُجمَّع مرشحات bloom في الذاكرة وتُكتب كلما تجاوز حجمها الإجمالي هذه القيمة.
طريقة الضغط لتنسيق إخراج Parquet. خوارزميات الضغط المدعومة: snappy وlz4 وbrotli وzstd وgzip وnone (غير مضغوط)
output_format_parquet_compression_method
حجم الصفحة المستهدف، بالبايت، قبل الضغط.
output_format_parquet_data_page_size
اكتب قيم Date كأرقام 16-بت عادية (تُقرأ لاحقًا على أنها UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى نوع DATE في Parquet بحجم 32 بت (تُقرأ لاحقًا على أنها Date32).
output_format_parquet_date_as_uint16
اكتب قيم DateTime كطابع زمني Unix خام (تُقرأ مجددًا كـ UInt32)، بدلًا من تحويلها إلى ميلي ثانية (تُقرأ مجددًا كـ DateTime64(3)).
output_format_parquet_datetime_as_uint32
كتابة enum باستخدام النوع الفيزيائي في Parquet: BYTE_ARRAY والنوع المنطقي: ENUM
output_format_parquet_enum_as_byte_array
استخدم النوع Parquet FIXED_LEN_BYTE_ARRAY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.
output_format_parquet_fixed_string_as_fixed_byte_array
يسمح بكتابة معلومات عن الأعمدة الجغرافية في البيانات الوصفية لـ Parquet وترميز الأعمدة بتنسيق WKB.
output_format_parquet_geometadata
إذا تجاوز حجم القاموس هذا العدد من البايتات، فسيتم التبديل إلى ترميز من دون قاموس. عيّنه على 0 لتعطيل ترميز القاموس.
output_format_parquet_max_dictionary_size
ينفّذ ترميز Parquet باستخدام عدة خيوط تنفيذ.
output_format_parquet_parallel_encoding
الحجم المستهدف لمجموعة الصفوف، محسوبًا بعدد الصفوف.
output_format_parquet_row_group_size
الحجم المستهدف لمجموعة الصفوف، بالبايت، قبل الضغط.
output_format_parquet_row_group_size_bytes
استخدم نوع Parquet String بدلًا من Binary لأعمدة String.
output_format_parquet_string_as_string
كتابة مرشحات bloom في ملفات Parquet.
output_format_parquet_write_bloom_filter
أضف قيم التحقق crc32 إلى ترويسات صفحات Parquet.
output_format_parquet_write_checksums
يكتب فهرس الأعمدة وفهرس الإزاحة (أي الإحصاءات الخاصة بكل صفحة بيانات، والتي يمكن استخدامها لدفع عوامل التصفية عند القراءة) في ملفات Parquet.
output_format_parquet_write_page_index
استخدم تسلسلات الهروب ANSI في تنسيقات Pretty. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، و’auto’ - مفعّل إذا كان الإخراج على طرفية. يعرض أسماء الأعمدة في التذييل عند وجود عدد كبير من صفوف الجدول. القيم الممكنة:
output_format_pretty_color
- 0 — لا تُعرض أسماء الأعمدة في التذييل.
- 1 — تُعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان عدد الصفوف أكبر من أو يساوي القيمة الحدية المحددة بواسطة output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows (50 افتراضيًا).
النتيجة:
SELECT *, toTypeName(*) FROM (SELECT * FROM system.numbers LIMIT 1000);
يحدِّد الحد الأدنى لعدد الصفوف الذي عنده يُعرَض تذييل يتضمن أسماء الأعمدة إذا كان الإعداد output_format_pretty_display_footer_column_names مفعّلًا.
┌─number─┬─toTypeName(number)─┐
1. │ 0 │ UInt64 │
2. │ 1 │ UInt64 │
3. │ 2 │ UInt64 │
...
999. │ 998 │ UInt64 │
1000. │ 999 │ UInt64 │
└─number─┴─toTypeName(number)─┘
إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا وكان الجدول عريضًا لكنه قصير، فسيعرض تنسيق Pretty الجدول بالطريقة نفسها التي يعرضه بها تنسيق Vertical. راجع
output_format_pretty_fallback_to_vertical
output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk و
output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width لضبط هذا السلوك بمزيد من التفصيل.
لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع
output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk
output_format_pretty_fallback_to_vertical) إلا إذا كان عدد الصفوف في الجزء لا يتجاوز القيمة المحددة.
لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع
output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_columns
output_format_pretty_fallback_to_vertical) إلا إذا كان عدد الأعمدة أكبر من القيمة المحددة.
لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع
output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width
output_format_pretty_fallback_to_vertical) إلا إذا كان مجموع أطوال الأعمدة في الجدول يساوي القيمة المحددة على الأقل، أو إذا كانت إحدى القيم تحتوي على محرف سطر جديد.
إذا وصلت البيانات المعروضة بتنسيقات Pretty على عدة أجزاء، حتى مع وجود تأخير، وكان الجزء التالي يستخدم عروض الأعمدة نفسها كالجزء السابق، فاستخدم تسلسلات الهروب ANSI للعودة إلى السطر السابق والكتابة فوق تذييل الجزء السابق لمتابعته ببيانات الجزء الجديد. وهذا يجعل النتيجة أكثر إرضاءً بصريًا. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، ‘auto’ - مفعّل إذا كانت الجلسة في طرفية.
output_format_pretty_glue_chunks
مجموعة المحارف المستخدمة في طباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8 (الافتراضي). في interactive mode، ينتقل
output_format_pretty_grid_charset
clickhouse-client تلقائيًا إلى
ASCII عندما لا تدعم الوحدة الطرفية UTF-8 (كما يتحدد ذلك من خلال متغيرات البيئة
LC_ALL و
LC_CTYPE و
LANG)، ما لم يُحدَّد هذا الإعداد صراحةً.
إذا كان مفعّلًا وكان الإخراج يُعرض في طرفية، فستُميَّز كل منزلة رقمية تمثل الآلاف والملايين وما إلى ذلك بوضع خط أسفلها.
output_format_pretty_highlight_digit_groups
إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا وكان الإخراج يُعرض في طرفية، فستُميَّز المسافات اللاحقة باللون الرمادي مع تسطيرها.
output_format_pretty_highlight_trailing_spaces
إذا كان اسم العمود طويلًا جدًا، فسيُقصّ إلى هذا الطول. سيُقصّ العمود إذا كان أطول من
output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to
output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to مضافًا إليه
output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut.
الحد الأدنى لعدد الأحرف التي يجب قصّها إذا كان اسم العمود طويلًا جدًا. سيُقصّ اسم العمود إذا كان أطول من
output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut
output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to مضافًا إليه
output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut.
الحد الأقصى لعرض الحشو لجميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty.
output_format_pretty_max_column_pad_width
الحد الأقصى للصفوف لتنسيقات Pretty.
output_format_pretty_max_rows
الحد الأقصى لعرض القيمة المراد إظهارها في تنسيقات Pretty. وإذا زاد العرض على ذلك، فسيتم اقتطاعها. وتعني القيمة 0 - عدم الاقتطاع مطلقًا.
output_format_pretty_max_value_width
اقتطع القيم فقط (راجع الإعداد
output_format_pretty_max_value_width_apply_for_single_value
output_format_pretty_max_value_width) عندما لا تكون قيمة مفردة ضمن block. وإلا فأخرجها كاملةً، وهذا مفيد للاستعلام
SHOW CREATE TABLE.
إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستعرض تنسيقات Pretty الحقول متعددة الأسطر داخل خلية الجدول، بحيث يبقى شكل الجدول محفوظًا. أما إذا لم يكن مُمكّنًا، فستُعرض كما هي، مما قد يؤدي إلى تشوّه الجدول (ومن مزايا إبقائه معطّلًا أن نسخ القيم متعددة الأسطر ولصقها سيكون أسهل).
output_format_pretty_multiline_fields
يحدد ما إذا كانت الـ Tuples المُسمّاة في Pretty format تُنتَج ككائنات JSON منسّقة.
output_format_pretty_named_tuples_as_json
أضف أرقام الصفوف قبل كل صف في تنسيق الإخراج Pretty
output_format_pretty_row_numbers
اعرض تلميحًا رقميًا سهل القراءة على الجانب الأيمن من الجدول إذا كانت الكتلة تتكوّن من رقم واحد يتجاوز هذه القيمة (باستثناء 0)
output_format_pretty_single_large_number_tip_threshold
انتظر الكتلة التالية لمدة تصل إلى عدد المللي ثانية المحدد، ثم ادمجها مع الكتلة السابقة قبل الكتابة. يؤدي ذلك إلى تجنب الإخراج المتكرر لكتل صغيرة جدًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عرض البيانات بأسلوب التدفق.
output_format_pretty_squash_consecutive_ms
أخرج الكتلة المعلّقة بتنسيقات Pretty إذا انقضى منذ آخر إخراج أكثر من العدد المحدد من المللي ثانية.
output_format_pretty_squash_max_wait_ms
عند تمكينه، يُعرَض الحشو في تنسيقات الإخراج
output_format_pretty_use_nbsp_for_padding
Pretty باستخدام
U+00A0 بدلًا من مسافة ASCII.
يبقى الإخراج متماثلًا بصريًا عند استخدام خط أحادي المسافة، لكن الحشو يظل محفوظًا عند المرور عبر الأدوات التي تضغط أو تقتطع تتابعات المسافات العادية.
لا يسري هذا إلا عندما تكون قيمة
output_format_pretty_grid_charset هي
UTF-8.
عند إجراء التسلسل لأعمدة Nullable باستخدام مغلفات Google، تُسلسَل القيم الافتراضية على شكل مغلفات فارغة. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فلن تُسلسَل القيم الافتراضية ولا قيم NULL
output_format_protobuf_nullables_with_google_wrappers
مسار الملف الذي سيُحفَظ فيه المخطط الذي يُنشأ تلقائيًا بتنسيقَي Cap’n Proto أو Protobuf.
output_format_schema
تضمين أسماء الأعمدة في استعلام INSERT
output_format_sql_insert_include_column_names
الحد الأقصى لعدد الصفوف في تعليمة INSERT واحدة.
output_format_sql_insert_max_batch_size
ضع أسماء الأعمدة بين محرفي ’`‘
output_format_sql_insert_quote_names
اسم الجدول في استعلام INSERT الناتج
output_format_sql_insert_table_name
استخدم عبارة REPLACE بدلًا من عبارة INSERT
output_format_sql_insert_use_replace
يحذف بايتات الصفر اللاحقة من قيم FixedString في تنسيقات الإخراج النصية. على سبيل المثال، تُطبع
output_format_trim_fixed_string
toFixedString('John', 8) بالشكل
John بدلًا من
John\0\0\0\0.
إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستكون نهاية السطر في تنسيق TSV هي \r\n بدلًا من \n.
output_format_tsv_crlf_end_of_line
إذا كانت القيمة true، فيُفلت الرمز ’ باستخدام ”، وإلا فيُقتبس باستخدام \‘
output_format_values_escape_quote_with_quote
كتابة إحصاءات عن الصفوف المقروءة، والبايتات، والوقت المنقضي في تنسيقات الإخراج المناسبة. مفعّل افتراضيًا