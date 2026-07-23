إعدادات التنسيق في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة output_format_*.

تُنشأ هذه الإعدادات تلقائيًا من المصدر

اعرض الفاصلة العشرية دائمًا للأعداد ذات الفاصلة العائمة وأعداد Decimal في التنسيقات النصية، حتى إذا كانت القيمة عددًا صحيحًا. على سبيل المثال، اعرض 1. بدلًا من 1 .

مُعطَّل افتراضيًا.

طريقة الضغط لتنسيق إخراج Arrow. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4_frame, zstd, none (غير مضغوط)

اكتب قيم Date كأرقام عادية من 16 بت (تُقرأ لاحقًا كـ UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى النوع Arrow DATE32 ذي 32 بت (تُقرأ لاحقًا كـ Date32).

استخدم نوع Arrow FIXED_SIZE_BINARY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.

تمكين إخراج النوع LowCardinality على أنه النوع Dictionary في Arrow

استخدم نوع Arrow String بدلًا من Binary لأعمدة String

يُخرج الأنواع التي لا يتوفر لها تحويل على شكل بيانات ثنائية خام. إذا كانت القيمة false، فستُطلق هذه الأنواع استثناء UNKNOWN_TYPE.

استخدم دائمًا أعدادًا صحيحة من 64 بت لفهارس القاموس في تنسيق Arrow

استخدم كاتب ClickHouse الأصلي لتنسيقَي Arrow وArrowStream بدلًا من الكاتب المستند إلى مكتبة Apache Arrow.

استخدم الأعداد الصحيحة الموقَّعة لفهارس القواميس في تنسيق Arrow

برنامج ترميز الضغط المستخدم للإخراج. القيم الممكنة: ‘null’، ‘deflate’، ‘snappy’، ‘zstd’.

بالنسبة إلى تنسيق الإخراج AvroConfluent: اسم الـsubject الذي يُسجَّل المخطط تحته في Confluent Schema Registry. وهو مطلوب عند كتابة مخرجات AvroConfluent.

الحد الأقصى لعدد الصفوف في ملف (إذا سمحت وحدة التخزين بذلك)

لتنسيق Avro: تعبير نمطي لأعمدة String التي تُحدَّد كسلسلة AVRO.

فترة المزامنة بالبايت.

كتابة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج RowBinaryWithNamesAndTypes

يكتب قيم نوع البيانات JSON كقيم String بتنسيق JSON في تنسيق الإخراج RowBinary.

استخدم النوع BSON String بدلًا من Binary مع الأعمدة من النوع String.

مستوى الضغط الافتراضي إذا كانت مخرجات الاستعلام مضغوطة. يُطبَّق هذا الإعداد عندما يتضمن استعلام SELECT ‎ INTO OUTFILE أو عند الكتابة إلى دوال الجدول file و url و hdfs و s3 و azureBlobStorage .

القيم الممكنة: من 1 إلى 22

يمكن استخدامه عندما تكون طريقة ضغط الإخراج هي zstd . إذا كانت القيمة أكبر من 0 ، فإن هذا الإعداد يحدد صراحةً حجم نافذة الضغط (قوة 2 ) ويفعّل وضع المدى الطويل لضغط zstd. وقد يساعد ذلك على تحقيق نسبة ضغط أفضل.

القيم الممكنة: أعداد غير سالبة. لاحظ أنه إذا كانت القيمة صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا، فسيؤدي zstdlib إلى طرح استثناء. وتتراوح القيم المعتادة من 20 (حجم النافذة = 1MB ) إلى 30 (حجم النافذة = 1GB ).

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فستكون نهاية السطر في تنسيق CSV هي \r

بدلًا من

.

CSVWithNames و CSVWithNamesAndTypes كل عمود Tuple إلى حقوله الطرفية (أسماء منقوطة مثل t.a و t.b ، وأسماء الأنواع الطرفية)، بحيث يكون للترويسة العدد نفسه من الأعمدة الموجودة في البيانات. بالنسبة إلى CustomSeparated* ، لا ينطبق هذا التسطيح إلا عندما تكون format_custom_escaping_rule = 'CSV' و format_custom_field_delimiter محرفًا واحدًا يساوي format_csv_delimiter ؛ وإلا (على سبيل المثال، محدِّد علامة الجدولة الافتراضي أو format_custom_field_delimiter = '|' ) تبقى الترويسة غير مسطحة حتى تظل مطابقةً للبيانات. اضبطه على 0 للإبقاء على السلوك السابق، حيث تحتفظ الترويسة باسم ونوع Tuple المفردين على المستوى الأعلى. عند تمكين output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns ، تُسطِّح صفوف الترويسة فيكل عمود Tuple إلى حقوله الطرفية (أسماء منقوطة مثل، وأسماء الأنواع الطرفية)، بحيث يكون للترويسة العدد نفسه من الأعمدة الموجودة في البيانات. بالنسبة إلى، لا ينطبق هذا التسطيح إلا عندما تكونمحرفًا واحدًا يساوي؛ وإلا (على سبيل المثال، محدِّد علامة الجدولة الافتراضي أو) تبقى الترويسة غير مسطحة حتى تظل مطابقةً للبيانات. اضبطه علىللإبقاء على السلوك السابق، حيث تحتفظ الترويسة باسم ونوع Tuple المفردين على المستوى الأعلى.

ملاحظة: لا تُعاد قراءة الترويسة المسطحة إلى Tuple بالاسم عندما تكون input_format_with_names_use_header = 1 . لقراءة هذه البيانات مرة أخرى إلى Tuple، اضبط هذا الإعداد على 0 عند الإخراج، أو اقرأ باستخدام input_format_with_names_use_header = 0 (وبالنسبة إلى التنسيقات *WithNamesAndTypes ، أي CSVWithNamesAndTypes و CustomSeparatedWithNamesAndTypes ، اضبط أيضًا input_format_with_types_use_header = 0 ، لأن صف الأنواع المسطح سيُتحقق منه بخلاف ذلك مقابل حقل الإدخال المفرد لـ Tuple على المستوى الأعلى، وسيُرفض).“

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستُسلسَل Tuples في تنسيق CSV كأعمدة منفصلة (أي يُفقد تداخلها داخل Tuple)

يُخرج الأصفار اللاحقة عند طباعة قيم Decimal. مثال: 1.230000 بدلًا من 1.23.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

عندما تكون القيمة غير صفرية، تُنسَّق مخرجات الأعداد ذات الفاصلة العائمة ( Float32 و Float64 و BFloat16 ) بحيث لا يزيد عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية على هذا العدد (مع إزالة الأصفار اللاحقة). وعندما تكون القيمة 0 (الافتراضية)، يُستخدم أقصر تمثيل يضمن round-trip .

تُخرَج القيم الكبيرة جدًا بالنسبة إلى التدوين الثابت، وكذلك القيم الصغيرة جدًا التي يؤدّي تقريبها إلى الدقة المطلوبة إلى فقدان جميع الخانات الدالة (بحيث تصبح المانتيسا ±0 )، بالتدوين العلمي بدلًا من ذلك. وفي حالات fallback هذه، قد تحتوي المانتيسا على عدد من الخانات الكسرية أكبر من العدد المطلوب.

النطاق الصالح: من 0 إلى 100.

ارتفاع الصورة الناتجة، بالبكسل، في تنسيقات إخراج الصور مثل PNG .

القيمة الافتراضية: 1024.

بالنسبة إلى تنسيقات إخراج الصور مثل PNG ، أخرج الصورة مباشرةً إلى الطرفية باستخدام بروتوكول صور مضمن بدلًا من كتابة بايتات الصورة الخام.

القيم الممكنة:

“ (فارغ) — اكتب بايتات الصورة الخام (القيمة الافتراضية).

iterm — استخدم بروتوكول الصور المضمّنة في iTerm2.

— استخدم بروتوكول الصور المضمّنة في iTerm2. kitty — استخدم بروتوكول Kitty الرسومي.

— استخدم بروتوكول Kitty الرسومي. sixel — استخدم بروتوكول Sixel.

— استخدم بروتوكول Sixel. auto — إذا كان الإخراج موجَّهًا إلى طرفية، فاكتشف إمكاناتها واستخدم iterm أو kitty أو sixel (بهذا الترتيب)؛ وإلا فاكتب بايتات الصورة الخام.

القيمة الافتراضية: “ (فارغ).

عرض صورة الإخراج بالبكسل لتنسيقات إخراج الصور مثل PNG .

القيمة الافتراضية: 1024.

يتيح إخراج جميع الصفوف كمصفوفة JSON بتنسيق JSONEachRow

القيم الممكنة:

1 — يُخرج ClickHouse جميع الصفوف كمصفوفة، ويكون كل صف فيها بتنسيق JSONEachRow .

. 0 — يُخرج ClickHouse كل صف على حدة بتنسيق JSONEachRow .

مثال على استعلام مع تمكين هذا الإعداد

الاستعلام:

SET output_format_json_array_of_rows = 1 ; SELECT number FROM numbers( 3 ) FORMAT JSONEachRow;

النتيجة:

[ {"number":"0"}, {"number":"1"}, {"number":"2"} ]

مثال على استعلام مع تعطيل هذا الإعداد

الاستعلام:

SET output_format_json_array_of_rows = 0 ; SELECT number FROM numbers( 3 ) FORMAT JSONEachRow;

النتيجة:

{"number":"0"} {"number":"1"} {"number":"2"}

يتحكّم في إفلات الشرطات المائلة الأمامية في مخرجات السلاسل النصية ضمن تنسيق إخراج JSON. والغرض من ذلك هو التوافق مع JavaScript. لا تخلطها مع الخطوط المائلة العكسية التي يُجرى لها الإفلات دائمًا.

مفعّل افتراضيًا.

تُسلسَل أعمدة Map على شكل مصفوفات JSON من Tuples.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

تُسلسِل أعمدة named tuple ككائنات JSON.

مفعّل افتراضيًا.

يحدد هذا الإعداد كيفية عرض البنى المتداخلة، مثل Tuples وMaps وArrays، داخل المصفوفة data عند استخدام تنسيق إخراج JSON.

على سبيل المثال، بدلًا من هذا الإخراج:

"data" : [ { "tuple" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 }, "array" : [ 1 , 2 , 3 ], "map" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 } } ],

سيُنسَّق الإخراج على النحو التالي:

"data" : [ { "tuple" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 }, "array" : [ 1 , 2 , 3 ], "map" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 } } ],

مفعّل افتراضيًا.

يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد ذات الفاصلة العائمة ذات 64 بت عند إخراجها بتنسيقات JSON*.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

UInt64 أو Int128 ) بعلامات اقتباس عند إخراجها بتنسيق يتحكم هذا الإعداد في إحاطة الأعداد الصحيحة ذات 64 بت أو الأكبر (مثلأو) بعلامات اقتباس عند إخراجها بتنسيق JSON . تُحاط هذه الأعداد الصحيحة بعلامات اقتباس افتراضيًا. هذا السلوك متوافق مع معظم تطبيقات JavaScript.

القيم الممكنة:

0 — تُخرَج الأعداد الصحيحة من دون علامات اقتباس.

1 — تُحاط الأعداد الصحيحة بعلامات اقتباس.

يتحكم في إحاطة القيم العشرية بعلامات اقتباس في تنسيقات إخراج JSON.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

+nan و -nan و +inf و -inf في يُمكّن إخراج القيمفي تنسيق الإخراج JSON

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

مثال

لننظر إلى الجدول التالي account_orders :

┌─id─┬─name───┬─duration─┬─period─┬─area─┐ │ 1 │ Andrew │ 20 │ 0 │ 400 │ │ 2 │ John │ 40 │ 0 │ 0 │ │ 3 │ Bob │ 15 │ 0 │ -100 │ └────┴────────┴──────────┴────────┴──────┘

عندما تكون القيمة output_format_json_quote_denormals = 0 ، يُرجِع الاستعلام قيم null في الإخراج:

SELECT area / period FROM account_orders FORMAT JSON ;

{ "meta" : [ { "name" : "divide(area, period)" , "type" : "Float64" } ], "data" : [ { "divide(area, period)" : null }, { "divide(area, period)" : null }, { "divide(area, period)" : null } ], "rows" : 3 , "statistics" : { "elapsed" : 0.003648093 , "rows_read" : 3 , "bytes_read" : 24 } }

عند ضبط output_format_json_quote_denormals = 1 على 1، يُرجع الاستعلام:

{ "meta" : [ { "name" : "divide(area, period)" , "type" : "Float64" } ], "data" : [ { "divide(area, period)" : "inf" }, { "divide(area, period)" : "-nan" }, { "divide(area, period)" : "-inf" } ], "rows" : 3 , "statistics" : { "elapsed" : 0.000070241 , "rows_read" : 3 , "bytes_read" : 24 } }

تخطّي أزواج المفتاح والقيمة ذات القيمة NULL عند تسلسل أعمدة named tuple ككائنات JSON. لا يكون هذا صالحًا إلا عندما تكون output_format_json_named_tuples_as_objects مضبوطة على true.

يتحكّم في التحقّق من صحة تسلسلات UTF-8 في تنسيقات إخراج JSON، ولا يؤثر في التنسيقات JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata، فهي تتحقق دائمًا من UTF-8.

يكون معطلًا بشكل افتراضي.

عند تفعيل هذا الإعداد، تُفلت الأحرف الخاصة في Markdown.

يحدّد Common Mark الأحرف الخاصة التالية التي يمكن إفلاتها:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

القيم الممكنة:

0 — تعطيل.

1 — تفعيل.

كيفية إخراج معرّف UUID بتنسيق MsgPack.

كتابة أنواع البيانات بالتنسيق الثنائي بدلًا من أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج Native

كتابة بيانات أعمدة JSON Dynamic بتنسيق مسطّح (جميع الأنواع/المسارات كأعمدة فرعية منفصلة).

كتابة بيانات عمود JSON كعمود String يحتوي على سلاسل JSON، بدلًا من تسلسل JSON الأصلي الافتراضي.

حجم كتلة الضغط، بالبايت، لتنسيق الإخراج ORC.

طريقة الضغط لتنسيق الإخراج ORC. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4, snappy, zlib, zstd, none (بدون ضغط)

بالنسبة إلى عمود نصي في تنسيق الإخراج ORC، إذا كان عدد القيم المميزة أكبر من هذه النسبة من إجمالي الصفوف غير NULL، فسيتم تعطيل ترميز القاموس. وإلا فسيظل ترميز القاموس مفعّلًا

قيمة stride المستهدفة لمؤشر الصفوف في تنسيق الإخراج ORC

استخدم نوع ORC String بدلًا من Binary للأعمدة من نوع String

اسم المنطقة الزمنية لوحدة كتابة ORC، والمنطقة الزمنية الافتراضية لوحدة كتابة ORC هي GMT.

TSKV وCSV وJSONEachRow. يُفعّل أو يعطّل تنسيق صيغ البيانات بالتوازي. وهو مدعوم فقط لصيغ TSV

القيم الممكنة:

1 — مفعّل.

0 — معطّل.

تحقّق من حجم الصفحة كل هذا العدد من الصفوف. يُنصح بتقليل هذه القيمة إذا كان لديك أعمدة يتجاوز متوسط حجم القيم فيها بضعة كيلوبايتات.

العدد التقريبي للبتات التي تُستخدم لكل قيمة مميزة في مرشحات Bloom في Parquet. معدلات الإيجابيات الكاذبة المقدّرة:

6 بتات - 10%

10.5 بتات - 1%

16.9 بتات - 0.1%

26.4 بتات - 0.01%

41 بتًا - 0.001%

الموضع داخل ملف Parquet الذي تُوضَع فيه مرشحات bloom. ستُكتب مرشحات bloom في مجموعات بهذا الحجم التقريبي. وعلى وجه التحديد:

إذا كانت القيمة 0، فستُكتب مرشحات bloom الخاصة بكل مجموعة صفوف مباشرةً بعد مجموعة الصفوف، إذا كانت أكبر من الحجم الإجمالي لجميع مرشحات bloom، فستُجمَّع مرشحات bloom الخاصة بجميع مجموعات الصفوف في الذاكرة، ثم تُكتب معًا بالقرب من نهاية الملف، وإلا، فستُجمَّع مرشحات bloom في الذاكرة وتُكتب كلما تجاوز حجمها الإجمالي هذه القيمة.



طريقة الضغط لتنسيق إخراج Parquet. خوارزميات الضغط المدعومة: snappy وlz4 وbrotli وzstd وgzip وnone (غير مضغوط)

حجم الصفحة المستهدف، بالبايت، قبل الضغط.

اكتب قيم Date كأرقام 16-بت عادية (تُقرأ لاحقًا على أنها UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى نوع DATE‏ في Parquet بحجم 32 بت (تُقرأ لاحقًا على أنها Date32).

اكتب قيم DateTime كطابع زمني Unix خام (تُقرأ مجددًا كـ UInt32)، بدلًا من تحويلها إلى ميلي ثانية (تُقرأ مجددًا كـ DateTime64(3)).

كتابة enum باستخدام النوع الفيزيائي في Parquet: BYTE_ARRAY والنوع المنطقي: ENUM

استخدم النوع Parquet FIXED_LEN_BYTE_ARRAY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.

يسمح بكتابة معلومات عن الأعمدة الجغرافية في البيانات الوصفية لـ Parquet وترميز الأعمدة بتنسيق WKB.

إذا تجاوز حجم القاموس هذا العدد من البايتات، فسيتم التبديل إلى ترميز من دون قاموس. عيّنه على 0 لتعطيل ترميز القاموس.

ينفّذ ترميز Parquet باستخدام عدة خيوط تنفيذ.

الحجم المستهدف لمجموعة الصفوف، محسوبًا بعدد الصفوف.

الحجم المستهدف لمجموعة الصفوف، بالبايت، قبل الضغط.

استخدم نوع Parquet String بدلًا من Binary لأعمدة String.

كتابة مرشحات bloom في ملفات Parquet.

أضف قيم التحقق crc32 إلى ترويسات صفحات Parquet.

يكتب فهرس الأعمدة وفهرس الإزاحة (أي الإحصاءات الخاصة بكل صفحة بيانات، والتي يمكن استخدامها لدفع عوامل التصفية عند القراءة) في ملفات Parquet.

استخدم تسلسلات الهروب ANSI في تنسيقات Pretty. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، و’auto’ - مفعّل إذا كان الإخراج على طرفية.

يعرض أسماء الأعمدة في التذييل عند وجود عدد كبير من صفوف الجدول.

القيم الممكنة:

0 — لا تُعرض أسماء الأعمدة في التذييل.

1 — تُعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان عدد الصفوف أكبر من أو يساوي القيمة الحدية المحددة بواسطة output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows (50 افتراضيًا).

مثال

الاستعلام:

SELECT * , toTypeName( * ) FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 1000 );

النتيجة:

┌─number─┬─toTypeName(number)─┐ 1. │ 0 │ UInt64 │ 2. │ 1 │ UInt64 │ 3. │ 2 │ UInt64 │ ... 999. │ 998 │ UInt64 │ 1000. │ 999 │ UInt64 │ └─number─┴─toTypeName(number)─┘

يحدِّد الحد الأدنى لعدد الصفوف الذي عنده يُعرَض تذييل يتضمن أسماء الأعمدة إذا كان الإعداد output_format_pretty_display_footer_column_names مفعّلًا.

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا وكان الجدول عريضًا لكنه قصير، فسيعرض تنسيق Pretty الجدول بالطريقة نفسها التي يعرضه بها تنسيق Vertical. راجع output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk و output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width لضبط هذا السلوك بمزيد من التفصيل.

لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع output_format_pretty_fallback_to_vertical ) إلا إذا كان عدد الصفوف في الجزء لا يتجاوز القيمة المحددة.

لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع output_format_pretty_fallback_to_vertical ) إلا إذا كان عدد الأعمدة أكبر من القيمة المحددة.

لن يُفعَّل الرجوع إلى تنسيق Vertical (راجع output_format_pretty_fallback_to_vertical ) إلا إذا كان مجموع أطوال الأعمدة في الجدول يساوي القيمة المحددة على الأقل، أو إذا كانت إحدى القيم تحتوي على محرف سطر جديد.

إذا وصلت البيانات المعروضة بتنسيقات Pretty على عدة أجزاء، حتى مع وجود تأخير، وكان الجزء التالي يستخدم عروض الأعمدة نفسها كالجزء السابق، فاستخدم تسلسلات الهروب ANSI للعودة إلى السطر السابق والكتابة فوق تذييل الجزء السابق لمتابعته ببيانات الجزء الجديد. وهذا يجعل النتيجة أكثر إرضاءً بصريًا.

0 - معطّل، 1 - مفعّل، ‘auto’ - مفعّل إذا كانت الجلسة في طرفية.

مجموعة المحارف المستخدمة في طباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8 (الافتراضي).

في interactive mode، ينتقل clickhouse-client تلقائيًا إلى ASCII عندما لا تدعم الوحدة الطرفية UTF-8 (كما يتحدد ذلك من خلال متغيرات البيئة LC_ALL و LC_CTYPE و LANG )، ما لم يُحدَّد هذا الإعداد صراحةً.

إذا كان مفعّلًا وكان الإخراج يُعرض في طرفية، فستُميَّز كل منزلة رقمية تمثل الآلاف والملايين وما إلى ذلك بوضع خط أسفلها.

إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا وكان الإخراج يُعرض في طرفية، فستُميَّز المسافات اللاحقة باللون الرمادي مع تسطيرها.

إذا كان اسم العمود طويلًا جدًا، فسيُقصّ إلى هذا الطول. سيُقصّ العمود إذا كان أطول من output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to مضافًا إليه output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

الحد الأدنى لعدد الأحرف التي يجب قصّها إذا كان اسم العمود طويلًا جدًا. سيُقصّ اسم العمود إذا كان أطول من output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to مضافًا إليه output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

الحد الأقصى لعرض الحشو لجميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty.

الحد الأقصى للصفوف لتنسيقات Pretty.

الحد الأقصى لعرض القيمة المراد إظهارها في تنسيقات Pretty. وإذا زاد العرض على ذلك، فسيتم اقتطاعها. وتعني القيمة 0 - عدم الاقتطاع مطلقًا.

اقتطع القيم فقط (راجع الإعداد output_format_pretty_max_value_width ) عندما لا تكون قيمة مفردة ضمن block. وإلا فأخرجها كاملةً، وهذا مفيد للاستعلام SHOW CREATE TABLE .

إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستعرض تنسيقات Pretty الحقول متعددة الأسطر داخل خلية الجدول، بحيث يبقى شكل الجدول محفوظًا. أما إذا لم يكن مُمكّنًا، فستُعرض كما هي، مما قد يؤدي إلى تشوّه الجدول (ومن مزايا إبقائه معطّلًا أن نسخ القيم متعددة الأسطر ولصقها سيكون أسهل).

يحدد ما إذا كانت الـ Tuples المُسمّاة في Pretty format تُنتَج ككائنات JSON منسّقة.

أضف أرقام الصفوف قبل كل صف في تنسيق الإخراج Pretty

اعرض تلميحًا رقميًا سهل القراءة على الجانب الأيمن من الجدول إذا كانت الكتلة تتكوّن من رقم واحد يتجاوز هذه القيمة (باستثناء 0)

انتظر الكتلة التالية لمدة تصل إلى عدد المللي ثانية المحدد، ثم ادمجها مع الكتلة السابقة قبل الكتابة. يؤدي ذلك إلى تجنب الإخراج المتكرر لكتل صغيرة جدًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عرض البيانات بأسلوب التدفق.

أخرج الكتلة المعلّقة بتنسيقات Pretty إذا انقضى منذ آخر إخراج أكثر من العدد المحدد من المللي ثانية.

عند تمكينه، يُعرَض الحشو في تنسيقات الإخراج Pretty باستخدام U+00A0 بدلًا من مسافة ASCII. يبقى الإخراج متماثلًا بصريًا عند استخدام خط أحادي المسافة، لكن الحشو يظل محفوظًا عند المرور عبر الأدوات التي تضغط أو تقتطع تتابعات المسافات العادية. لا يسري هذا إلا عندما تكون قيمة output_format_pretty_grid_charset هي UTF-8 .

عند إجراء التسلسل لأعمدة Nullable باستخدام مغلفات Google، تُسلسَل القيم الافتراضية على شكل مغلفات فارغة. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فلن تُسلسَل القيم الافتراضية ولا قيم NULL

مسار الملف الذي سيُحفَظ فيه المخطط الذي يُنشأ تلقائيًا بتنسيقَي Cap’n Proto أو Protobuf

تضمين أسماء الأعمدة في استعلام INSERT

الحد الأقصى لعدد الصفوف في تعليمة INSERT واحدة.

ضع أسماء الأعمدة بين محرفي ’`‘

اسم الجدول في استعلام INSERT الناتج

استخدم عبارة REPLACE بدلًا من عبارة INSERT

يحذف بايتات الصفر اللاحقة من قيم FixedString في تنسيقات الإخراج النصية. على سبيل المثال، تُطبع toFixedString('John', 8) بالشكل John بدلًا من John\0\0\0\0 .

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستكون نهاية السطر في تنسيق TSV هي \r

بدلًا من

.

إذا كانت القيمة true، فيُفلت الرمز ’ باستخدام ”، وإلا فيُقتبس باستخدام \‘

كتابة إحصاءات عن الصفوف المقروءة، والبايتات، والوقت المنقضي في تنسيقات الإخراج المناسبة.

مفعّل افتراضيًا