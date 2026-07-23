تفيد هذه المعلمة عند استخدام تنسيقات تتطلب تعريفًا للمخطط، مثل Cap’n Proto أو Protobuf. وتعتمد القيمة على التنسيق.
format_schema
حدِّد اسم الرسالة المطلوبة في المخطط المحدد في
format_schema_message_name
format_schema.
للحفاظ على التوافق مع تنسيق
format_schema القديم (
file_name:message_name):
- إذا لم يتم تحديد
format_schema_message_name، فسيُستدل على اسم الرسالة من جزء
message_nameفي قيمة
format_schemaالقديمة.
- إذا تم تحديد
format_schema_message_nameعند استخدام التنسيق القديم، فسيتم إصدار خطأ.
حدّد مصدر
format_schema_source
format_schema.
القيم الممكنة:
- ‘file’ (الافتراضي): يكون
format_schemaاسم ملف مخطط موجود في الدليل
format_schemas.
- ‘string’: يكون
format_schemaالمحتوى الحرفي للمخطط.
- ‘query’: يكون
format_schemaاستعلامًا لاسترجاع المخطط. عند ضبط
format_schema_sourceعلى ‘query’، تنطبق الشروط التالية:
- يجب أن يُرجع الاستعلام قيمة واحدة فقط: صفًا واحدًا بعمود نصي واحد.
- تُعامَل نتيجة الاستعلام على أنها محتوى المخطط.
- تُخزَّن هذه النتيجة مؤقتًا محليًا في الدليل
format_schemas.
- يمكنك مسح الذاكرة المؤقتة المحلية باستخدام الأمر:
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE FOR Files.
- بعد تخزينها مؤقتًا، لا تُنفَّذ الاستعلامات المتطابقة مرة أخرى لجلب المخطط إلى أن تُمسَح الذاكرة المؤقتة صراحةً
- بالإضافة إلى ملفات الذاكرة المؤقتة المحلية، تُخزَّن أيضًا رسائل Protobuf مؤقتًا في الذاكرة. وحتى بعد مسح ملفات الذاكرة المؤقتة المحلية، يجب مسح الذاكرة المؤقتة الموجودة في الذاكرة باستخدام
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf]لتحديث المخطط بالكامل.
- شغّل الاستعلام
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHEلمسح الذاكرة المؤقتة لكلٍّ من ملفات الذاكرة المؤقتة ومخططات رسائل Protobuf دفعةً واحدة.