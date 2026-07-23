إعدادات تنسيق ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة format_schema_*.

هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

تفيد هذه المعلمة عند استخدام تنسيقات تتطلب تعريفًا للمخطط، مثل Cap’n Proto أو Protobuf . وتعتمد القيمة على التنسيق.

حدِّد اسم الرسالة المطلوبة في المخطط المحدد في format_schema . للحفاظ على التوافق مع تنسيق format_schema القديم ( file_name:message_name ):

إذا لم يتم تحديد format_schema_message_name ، فسيُستدل على اسم الرسالة من جزء message_name في قيمة format_schema القديمة.

، فسيُستدل على اسم الرسالة من جزء في قيمة القديمة. إذا تم تحديد format_schema_message_name عند استخدام التنسيق القديم، فسيتم إصدار خطأ.

حدّد مصدر format_schema . القيم الممكنة: