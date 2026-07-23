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هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

format_schema

تفيد هذه المعلمة عند استخدام تنسيقات تتطلب تعريفًا للمخطط، مثل Cap’n Proto أو Protobuf. وتعتمد القيمة على التنسيق.

format_schema_message_name

حدِّد اسم الرسالة المطلوبة في المخطط المحدد في format_schema. للحفاظ على التوافق مع تنسيق format_schema القديم (file_name:message_name):
  • إذا لم يتم تحديد format_schema_message_name، فسيُستدل على اسم الرسالة من جزء message_name في قيمة format_schema القديمة.
  • إذا تم تحديد format_schema_message_name عند استخدام التنسيق القديم، فسيتم إصدار خطأ.

format_schema_source

حدّد مصدر format_schema. القيم الممكنة:
  • ‘file’ (الافتراضي): يكون format_schema اسم ملف مخطط موجود في الدليل format_schemas.
  • ‘string’: يكون format_schema المحتوى الحرفي للمخطط.
  • ‘query’: يكون format_schema استعلامًا لاسترجاع المخطط. عند ضبط format_schema_source على ‘query’، تنطبق الشروط التالية:
  • يجب أن يُرجع الاستعلام قيمة واحدة فقط: صفًا واحدًا بعمود نصي واحد.
  • تُعامَل نتيجة الاستعلام على أنها محتوى المخطط.
  • تُخزَّن هذه النتيجة مؤقتًا محليًا في الدليل format_schemas.
  • يمكنك مسح الذاكرة المؤقتة المحلية باستخدام الأمر: SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE FOR Files.
  • بعد تخزينها مؤقتًا، لا تُنفَّذ الاستعلامات المتطابقة مرة أخرى لجلب المخطط إلى أن تُمسَح الذاكرة المؤقتة صراحةً
  • بالإضافة إلى ملفات الذاكرة المؤقتة المحلية، تُخزَّن أيضًا رسائل Protobuf مؤقتًا في الذاكرة. وحتى بعد مسح ملفات الذاكرة المؤقتة المحلية، يجب مسح الذاكرة المؤقتة الموجودة في الذاكرة باستخدام SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf] لتحديث المخطط بالكامل.
  • شغّل الاستعلام SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE لمسح الذاكرة المؤقتة لكلٍّ من ملفات الذاكرة المؤقتة ومخططات رسائل Protobuf دفعةً واحدة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦