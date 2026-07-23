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هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا استنادًا إلى المصدر.

allow_special_bool_values_inside_variant

يسمح بتفسير قيم Bool داخل النوع Variant من قيم bool النصية الخاصة مثل “on” و”off” و”enable” و”disable” وما إلى ذلك.

check_conversion_from_numbers_to_enum

يُطرح استثناء أثناء التحويل من Numbers إلى Enum إذا لم تكن القيمة موجودة في Enum. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — ممكّن.
مثال

column_names_for_schema_inference

قائمة أسماء الأعمدة المستخدمة في استدلال المخطط للتنسيقات التي لا تحتوي على أسماء أعمدة. التنسيق: ‘column1,column2,column3,…‘

errors_output_format

طريقة كتابة الأخطاء في مخرجات نصية.

insert_distributed_one_random_shard

يُمكّن أو يعطّل الإدراج العشوائي في إحدى الشظايا داخل جدول Distributed عند عدم وجود مفتاح توزيع. بشكل افتراضي، عند إدراج البيانات في جدول Distributed يحتوي على أكثر من شظية واحدة، يرفض خادم ClickHouse أي طلب إدراج إذا لم يكن هناك مفتاح توزيع. وعند ضبط insert_distributed_one_random_shard = 1، يُسمح بعمليات الإدراج وتُوجَّه البيانات عشوائيًا إلى جميع الشظايا. القيم الممكنة:
  • 0 — يُرفَض الإدراج إذا كانت هناك عدة شظايا ولم يُحدَّد مفتاح توزيع.
  • 1 — يُنفَّذ الإدراج عشوائيًا بين جميع الشظايا المتاحة عند عدم تحديد مفتاح توزيع.

interval_output_format

يتيح اختيار تنسيقات إخراج مختلفة للتمثيل النصي لأنواع interval. القيم الممكنة:
  • kusto - تنسيق إخراج بأسلوب KQL. يُخرج ClickHouse قيم interval بتنسيق KQL. على سبيل المثال، سيُنسَّق toIntervalDay(2) بالشكل 2.00:00:00. يُرجى ملاحظة أنه بالنسبة إلى أنواع interval ذات الطول المتغير (مثل IntervalMonth وIntervalYear)، يُؤخذ في الاعتبار متوسط عدد الثواني لكل interval.
  • numeric - تنسيق إخراج رقمي. يُخرج ClickHouse قيم interval بصيغة تمثيلها الرقمي الأساسي. على سبيل المثال، سيُنسَّق toIntervalDay(2) بالشكل 2.
راجع أيضًا:

into_outfile_create_parent_directories

إنشاء الدلائل الأصلية تلقائيًا عند استخدام INTO OUTFILE إذا لم تكن موجودة بالفعل.

json_type_escape_dots_in_keys

عند تمكين هذا الإعداد، يتم إفلات النقاط في مفاتيح JSON أثناء التحليل.

max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing

الحد الأقصى لعدد الأعمدة الفرعية الديناميكية التي يمكن إنشاؤها لكل عمود أثناء تحليل عمود JSON. ويتيح ذلك التحكم في عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية أثناء التحليل، بغضّ النظر عن المعلمات الديناميكية المحددة في نوع البيانات.

precise_float_parsing

استخدم خوارزمية التحليل الدقيق للأعداد العائمة، والتي تُرجع دائمًا أقرب قيمة قابلة للتمثيل إلى قيمة الإدخال. وعند تعطيلها، تُستخدم خوارزمية أسرع ولكنها أقل دقة، وقد تختلف عن النتيجة الدقيقة في البتات الأقل أهمية.

validate_experimental_and_suspicious_types_inside_nested_types

التحقق من استخدام الأنواع التجريبية والمريبة داخل الأنواع المتداخلة مثل Array/Map/Tuple
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦