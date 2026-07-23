يسمح بتفسير قيم Bool داخل النوع Variant من قيم bool النصية الخاصة مثل “on” و”off” و”enable” و”disable” وما إلى ذلك.
allow_special_bool_values_inside_variant
يُطرح استثناء أثناء التحويل من Numbers إلى Enum إذا لم تكن القيمة موجودة في Enum. القيم الممكنة:
check_conversion_from_numbers_to_enum
- 0 — معطّل.
- 1 — ممكّن.
CREATE TABLE tab (
val Enum('first' = 1, 'second' = 2, 'third' = 3)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO tab SETTINGS check_conversion_from_numbers_to_enum = 1 VALUES (4); -- returns an error
قائمة أسماء الأعمدة المستخدمة في استدلال المخطط للتنسيقات التي لا تحتوي على أسماء أعمدة. التنسيق: ‘column1,column2,column3,…‘
column_names_for_schema_inference
طريقة كتابة الأخطاء في مخرجات نصية.
errors_output_format
يُمكّن أو يعطّل الإدراج العشوائي في إحدى الشظايا داخل جدول Distributed عند عدم وجود مفتاح توزيع. بشكل افتراضي، عند إدراج البيانات في جدول
insert_distributed_one_random_shard
Distributed يحتوي على أكثر من شظية واحدة، يرفض خادم ClickHouse أي طلب إدراج إذا لم يكن هناك مفتاح توزيع. وعند ضبط
insert_distributed_one_random_shard = 1، يُسمح بعمليات الإدراج وتُوجَّه البيانات عشوائيًا إلى جميع الشظايا.
القيم الممكنة:
- 0 — يُرفَض الإدراج إذا كانت هناك عدة شظايا ولم يُحدَّد مفتاح توزيع.
- 1 — يُنفَّذ الإدراج عشوائيًا بين جميع الشظايا المتاحة عند عدم تحديد مفتاح توزيع.
يتيح اختيار تنسيقات إخراج مختلفة للتمثيل النصي لأنواع
interval_output_format
interval.
القيم الممكنة:
-
kusto- تنسيق إخراج بأسلوب KQL. يُخرج ClickHouse قيم
intervalبتنسيق KQL. على سبيل المثال، سيُنسَّق
toIntervalDay(2)بالشكل
2.00:00:00. يُرجى ملاحظة أنه بالنسبة إلى أنواع
intervalذات الطول المتغير (مثل
IntervalMonthو
IntervalYear)، يُؤخذ في الاعتبار متوسط عدد الثواني لكل
interval.
-
numeric- تنسيق إخراج رقمي. يُخرج ClickHouse قيم
intervalبصيغة تمثيلها الرقمي الأساسي. على سبيل المثال، سيُنسَّق
toIntervalDay(2)بالشكل
2.
إنشاء الدلائل الأصلية تلقائيًا عند استخدام INTO OUTFILE إذا لم تكن موجودة بالفعل.
into_outfile_create_parent_directories
عند تمكين هذا الإعداد، يتم إفلات النقاط في مفاتيح JSON أثناء التحليل.
json_type_escape_dots_in_keys
الحد الأقصى لعدد الأعمدة الفرعية الديناميكية التي يمكن إنشاؤها لكل عمود أثناء تحليل عمود JSON. ويتيح ذلك التحكم في عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية أثناء التحليل، بغضّ النظر عن المعلمات الديناميكية المحددة في نوع البيانات.
max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing
استخدم خوارزمية التحليل الدقيق للأعداد العائمة، والتي تُرجع دائمًا أقرب قيمة قابلة للتمثيل إلى قيمة الإدخال. وعند تعطيلها، تُستخدم خوارزمية أسرع ولكنها أقل دقة، وقد تختلف عن النتيجة الدقيقة في البتات الأقل أهمية.
precise_float_parsing
التحقق من استخدام الأنواع التجريبية والمريبة داخل الأنواع المتداخلة مثل Array/Map/Tuple