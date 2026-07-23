إعدادات التنسيق في ClickHouse ضمن المجموعة الأخرى المُولَّدة.

هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا استنادًا إلى المصدر

يسمح بتفسير قيم Bool داخل النوع Variant من قيم bool النصية الخاصة مثل “on” و”off” و”enable” و”disable” وما إلى ذلك.

يُطرح استثناء أثناء التحويل من Numbers إلى Enum إذا لم تكن القيمة موجودة في Enum.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — ممكّن.

مثال

CREATE TABLE tab ( val Enum('first' = 1, 'second' = 2, 'third' = 3) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab SETTINGS check_conversion_from_numbers_to_enum = 1 VALUES (4); -- returns an error

قائمة أسماء الأعمدة المستخدمة في استدلال المخطط للتنسيقات التي لا تحتوي على أسماء أعمدة. التنسيق: ‘column1,column2,column3,…‘

طريقة كتابة الأخطاء في مخرجات نصية.

يُمكّن أو يعطّل الإدراج العشوائي في إحدى الشظايا داخل جدول Distributed عند عدم وجود مفتاح توزيع.

بشكل افتراضي، عند إدراج البيانات في جدول Distributed يحتوي على أكثر من شظية واحدة، يرفض خادم ClickHouse أي طلب إدراج إذا لم يكن هناك مفتاح توزيع. وعند ضبط insert_distributed_one_random_shard = 1 ، يُسمح بعمليات الإدراج وتُوجَّه البيانات عشوائيًا إلى جميع الشظايا.

القيم الممكنة:

0 — يُرفَض الإدراج إذا كانت هناك عدة شظايا ولم يُحدَّد مفتاح توزيع.

1 — يُنفَّذ الإدراج عشوائيًا بين جميع الشظايا المتاحة عند عدم تحديد مفتاح توزيع.

يتيح اختيار تنسيقات إخراج مختلفة للتمثيل النصي لأنواع interval .

القيم الممكنة:

kusto - تنسيق إخراج بأسلوب KQL. interval بتنسيق toIntervalDay(2) بالشكل 2.00:00:00 . يُرجى ملاحظة أنه بالنسبة إلى أنواع interval ذات الطول المتغير (مثل IntervalMonth و IntervalYear )، يُؤخذ في الاعتبار متوسط عدد الثواني لكل interval . يُخرج ClickHouse قيمبتنسيق KQL . على سبيل المثال، سيُنسَّقبالشكل. يُرجى ملاحظة أنه بالنسبة إلى أنواعذات الطول المتغير (مثل)، يُؤخذ في الاعتبار متوسط عدد الثواني لكل

numeric - تنسيق إخراج رقمي. يُخرج ClickHouse قيم interval بصيغة تمثيلها الرقمي الأساسي. على سبيل المثال، سيُنسَّق toIntervalDay(2) بالشكل 2 .

راجع أيضًا:

إنشاء الدلائل الأصلية تلقائيًا عند استخدام INTO OUTFILE إذا لم تكن موجودة بالفعل.

عند تمكين هذا الإعداد، يتم إفلات النقاط في مفاتيح JSON أثناء التحليل.

الحد الأقصى لعدد الأعمدة الفرعية الديناميكية التي يمكن إنشاؤها لكل عمود أثناء تحليل عمود JSON. ويتيح ذلك التحكم في عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية أثناء التحليل، بغضّ النظر عن المعلمات الديناميكية المحددة في نوع البيانات.

استخدم خوارزمية التحليل الدقيق للأعداد العائمة، والتي تُرجع دائمًا أقرب قيمة قابلة للتمثيل إلى قيمة الإدخال. وعند تعطيلها، تُستخدم خوارزمية أسرع ولكنها أقل دقة، وقد تختلف عن النتيجة الدقيقة في البتات الأقل أهمية.

التحقق من استخدام الأنواع التجريبية والمريبة داخل الأنواع المتداخلة مثل Array/Map/Tuple