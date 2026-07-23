هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

قائمة بأسماء الأعمدة والأنواع التي تُستخدم كتلميحات في استدلال المخطط للتنسيقات التي لا تحتوي على مخطط.

مثال:

استعلام:

desc format (JSONEachRow, '{"x" : 1, "y" : "String", "z" : "0.0.0.0" }' ) settings schema_inference_hints = 'x UInt8, z IPv4' ;

النتيجة:

x UInt8 y Nullable(String) z IPv4

إذا لم يكن schema_inference_hints منسقًا بالشكل الصحيح، أو إذا احتوى على خطأ مطبعي أو نوع بيانات غير صحيح، وما إلى ذلك… فسيتم تجاهل schema_inference_hints بالكامل.

يتحكم في جعل الأنواع المستنتجة Nullable أثناء استدلال المخطط. القيم الممكنة:

0 - لن يكون النوع المستنتج Nullable مطلقًا (استخدم input_format_null_as_default للتحكم في كيفية التعامل مع قيم null في هذه الحالة)،

مطلقًا (استخدم input_format_null_as_default للتحكم في كيفية التعامل مع قيم null في هذه الحالة)، 1 - ستكون جميع الأنواع المستنتجة Nullable ،

، 2 أو auto - سيكون النوع المستنتج Nullable فقط إذا كان العمود يحتوي على NULL في عينة تُحلَّل أثناء استدلال المخطط، أو إذا كانت البيانات الوصفية للملف تتضمن معلومات عن قابلية العمود لأن يكون null،

- سيكون النوع المستنتج فقط إذا كان العمود يحتوي على في عينة تُحلَّل أثناء استدلال المخطط، أو إذا كانت البيانات الوصفية للملف تتضمن معلومات عن قابلية العمود لأن يكون null، 3 - ستتوافق قابلية النوع المستنتج لأن يكون null مع البيانات الوصفية للملف إذا كانت الصيغة تدعم ذلك (مثل Parquet)، وإلا فسيكون Nullable دائمًا (مثل CSV).

يتحكم هذا الإعداد في جعل أنواع JSON المستنتجة من النوع Nullable أثناء استدلال المخطط. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا مع schema_inference_make_columns_nullable، فسيكون نوع JSON المستنتج Nullable .

وضع استدلال المخطط. ‘default’ - يفترض أن جميع الملفات لها المخطط نفسه، ويمكن استدلال المخطط من أي ملف، ‘union’ - يمكن أن تكون للملفات مخططات مختلفة، ويجب أن يكون المخطط الناتج اتحاد مخططات جميع الملفات