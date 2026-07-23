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هذه الإعدادات مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

schema_inference_hints

قائمة بأسماء الأعمدة والأنواع التي تُستخدم كتلميحات في استدلال المخطط للتنسيقات التي لا تحتوي على مخطط. مثال: استعلام:
النتيجة:
إذا لم يكن schema_inference_hints منسقًا بالشكل الصحيح، أو إذا احتوى على خطأ مطبعي أو نوع بيانات غير صحيح، وما إلى ذلك… فسيتم تجاهل schema_inference_hints بالكامل.

schema_inference_make_columns_nullable

يتحكم في جعل الأنواع المستنتجة Nullable أثناء استدلال المخطط. القيم الممكنة:
  • 0 - لن يكون النوع المستنتج Nullable مطلقًا (استخدم input_format_null_as_default للتحكم في كيفية التعامل مع قيم null في هذه الحالة)،
  • 1 - ستكون جميع الأنواع المستنتجة Nullable،
  • 2 أو auto - سيكون النوع المستنتج Nullable فقط إذا كان العمود يحتوي على NULL في عينة تُحلَّل أثناء استدلال المخطط، أو إذا كانت البيانات الوصفية للملف تتضمن معلومات عن قابلية العمود لأن يكون null،
  • 3 - ستتوافق قابلية النوع المستنتج لأن يكون null مع البيانات الوصفية للملف إذا كانت الصيغة تدعم ذلك (مثل Parquet)، وإلا فسيكون Nullable دائمًا (مثل CSV).

schema_inference_make_json_columns_nullable

يتحكم هذا الإعداد في جعل أنواع JSON المستنتجة من النوع Nullable أثناء استدلال المخطط. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا مع schema_inference_make_columns_nullable، فسيكون نوع JSON المستنتج Nullable.

schema_inference_mode

وضع استدلال المخطط. ‘default’ - يفترض أن جميع الملفات لها المخطط نفسه، ويمكن استدلال المخطط من أي ملف، ‘union’ - يمكن أن تكون للملفات مخططات مختلفة، ويجب أن يكون المخطط الناتج اتحاد مخططات جميع الملفات
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦