JSONEachRow (
NDJSON). يقرأ هذا التنسيق المفاتيح في كل سطر JSON باعتبارها أعمدة. على سبيل المثال:
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONEachRow)
LIMIT 5
مع أن هذا هو عمومًا التنسيق الأكثر شيوعًا لملفات JSON، فستصادف تنسيقات أخرى، أو قد تحتاج إلى قراءة JSON ككائن واحد. نوفّر أدناه أمثلة على قراءة JSON وتحميله بتنسيقات شائعة أخرى.
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type────────┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.449 sec.
تُظهر أمثلتنا السابقة كيف يقرأ
قراءة JSON ككائن
JSONEachRow تنسيق newline-delimited JSON، بحيث يُقرأ كل سطر ككائن منفصل يُربَط بصف في جدول، ويُربَط كل مفتاح بعمود. وهذا مثالي في الحالات التي تكون فيها بنية JSON معروفة ويكون لكل عمود نوع واحد فقط.
في المقابل، يتعامل
JSONAsObject مع كل سطر على أنه كائن
JSON واحد ويخزّنه في عمود واحد من النوع
JSON، مما يجعله أنسب لحمولات JSON المتداخلة وللحالات التي تكون فيها المفاتيح ديناميكية وقد تحتمل أكثر من نوع واحد.
استخدم
JSONEachRow لعمليات الإدراج على مستوى الصفوف، و
JSONAsObject عند تخزين بيانات JSON مرنة أو ديناميكية.
قارن المثال أعلاه بالاستعلام التالي، الذي يقرأ البيانات نفسها على أنها كائن JSON واحد لكل سطر:
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONAsObject)
LIMIT 5
يُعد
┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.338 sec.
JSONAsObject مفيدًا لإدراج صفوف في جدول باستخدام عمود واحد من نوع كائن JSON، على سبيل المثال.
CREATE TABLE pypi
(
`json` JSON
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO pypi SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONAsObject)
LIMIT 5;
SELECT *
FROM pypi
LIMIT 2;
قد يكون التنسيق
┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
JSONAsObject مفيدًا أيضًا لقراءة JSON مفصول بأسطر جديدة في الحالات التي تكون فيها بنية الكائنات غير متسقة. على سبيل المثال، إذا كان نوع أحد المفاتيح يختلف بين الصفوف (فقد يكون أحيانًا سلسلة نصية، وفي أحيان أخرى كائنًا). في مثل هذه الحالات، لا يستطيع ClickHouse استنتاج مخطط ثابت باستخدام
JSONEachRow، بينما يتيح
JSONAsObject إدخال البيانات دون فرض قيود صارمة على الأنواع، مع تخزين كل صف JSON كاملًا في عمود واحد. على سبيل المثال، لاحظ كيف يفشل
JSONEachRow في المثال التالي:
SELECT count()
FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz', 'JSONEachRow')
في المقابل، يمكن استخدام
Elapsed: 1.198 sec.
Received exception from server (version 24.12.1):
Code: 636. DB::Exception: Received from sql-clickhouse.clickhouse.com:9440. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSONEachRow format file. Error:
Code: 117. DB::Exception: JSON objects have ambiguous data: in some objects path 'record.subject' has type 'String' and in some - 'Tuple(`$type` String, cid String, uri String)'. You can enable setting input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects to use String type for path 'record.subject'. (INCORRECT_DATA) (version 24.12.1.18239 (official build))
To increase the maximum number of rows/bytes to read for structure determination, use setting input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference/input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference.
You can specify the structure manually: (in file/uri bluesky/file_0001.json.gz). (CANNOT_EXTRACT_TABLE_STRUCTURE)
JSONAsObject في هذه الحالة، لأن النوع
JSON يدعم أنواعًا متعددة للعمود الفرعي نفسه.
SELECT count()
FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz', 'JSONAsObject')
┌─count()─┐
│ 1000000 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 1.00 million rows, 256.00 B (2.08 million rows/s., 533.76 B/s.)
من أكثر أشكال بيانات JSON شيوعًا أن تكون هناك قائمة من كائنات JSON ضمن مصفوفة JSON، كما في هذا المثال:
مصفوفة من كائنات JSON
لننشئ جدولًا لهذا النوع من البيانات:
> cat list.json
[
{
"path": "Akiba_Hebrew_Academy",
"month": "2017-08-01",
"hits": 241
},
{
"path": "Aegithina_tiphia",
"month": "2018-02-01",
"hits": 34
},
...
]
لاستيراد قائمة من كائنات JSON، يمكن استخدام تنسيق
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`month` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple(month, path)
JSONEachRow (لإدراج البيانات من ملف list.json):
استخدمنا عبارة FROM INFILE لتحميل البيانات من الملف المحلي، ويمكننا ملاحظة أن الاستيراد قد نجح:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'list.json'
FORMAT JSONEachRow
SELECT *
FROM sometable
┌─path──────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
└───────────────────────────┴────────────┴──────┘
في بعض الحالات، يمكن ترميز قائمة من كائنات JSON كخصائص للكائن بدلًا من عناصر في المصفوفة (راجع objects.json للاطلاع على مثال):
مفاتيح كائنات JSON
cat objects.json
يمكن لـ ClickHouse تحميل بيانات من هذا النوع باستخدام تنسيق
{
"a": {
"path":"April_25,_2017",
"month":"2018-01-01",
"hits":2
},
"b": {
"path":"Akahori_Station",
"month":"2016-06-01",
"hits":11
},
...
}
JSONObjectEachRow:
INSERT INTO sometable FROM INFILE 'objects.json' FORMAT JSONObjectEachRow;
SELECT * FROM sometable;
┌─path────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │
│ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │
│ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │
└─────────────────┴────────────┴──────┘
لنفترض أننا نريد أيضًا حفظ القيم الموجودة في مفاتيح الكائن الأب داخل الجدول. في هذه الحالة، يمكننا استخدام الخيار التالي لتحديد اسم العمود الذي نريد حفظ قيم المفاتيح فيه:
تحديد قيم مفاتيح الكائن الأب
الآن، يمكننا التحقق من البيانات التي ستُحمَّل من ملف JSON الأصلي باستخدام الدالة
SET format_json_object_each_row_column_for_object_name = 'id'
file():
SELECT * FROM file('objects.json', JSONObjectEachRow)
لاحظ كيف تمّت تعبئة العمود
┌─id─┬─path────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ a │ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │
│ b │ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │
│ c │ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │
└────┴─────────────────┴────────────┴──────┘
id بقيم المفاتيح على نحو صحيح.
أحيانًا، لتوفير المساحة، تُرمَّز ملفات JSON على هيئة مصفوفات بدلًا من كائنات. في هذه الحالة، نتعامل مع قائمة من مصفوفات JSON:
مصفوفات JSON
cat arrays.json
في هذه الحالة، سيحمّل ClickHouse هذه البيانات ويُسنِد كل قيمة إلى العمود المقابل وفقًا لترتيبها في المصفوفة. نستخدم التنسيق
["Akiba_Hebrew_Academy", "2017-08-01", 241],
["Aegithina_tiphia", "2018-02-01", 34],
["1971-72_Utah_Stars_season", "2016-10-01", 1]
JSONCompactEachRow لهذا الغرض:
SELECT * FROM sometable
┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴─────┘
في بعض الحالات، يمكن ترميز البيانات على مستوى الأعمدة بدلًا من الصفوف. في هذه الحالة، يحتوي كائن JSON رئيسي على أعمدة تتضمن قيمًا. ألقِ نظرة على الملف التالي:
استيراد أعمدة منفردة من مصفوفات JSON
cat columns.json
يستخدم ClickHouse تنسيق
{
"path": ["2007_Copa_America", "Car_dealerships_in_the_USA", "Dihydromyricetin_reductase"],
"month": ["2016-07-01", "2015-07-01", "2015-07-01"],
"hits": [178, 11, 1]
}
JSONColumns لتحليل البيانات المُنسَّقة كما يلي:
SELECT * FROM file('columns.json', JSONColumns)
كما يُدعَم أيضًا تنسيق أكثر إحكامًا عند التعامل مع مصفوفة من الأعمدة بدلًا من كائن، باستخدام تنسيق
┌─path───────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 2007_Copa_America │ 2016-07-01 │ 178 │
│ Car_dealerships_in_the_USA │ 2015-07-01 │ 11 │
│ Dihydromyricetin_reductase │ 2015-07-01 │ 1 │
└────────────────────────────┴────────────┴──────┘
JSONCompactColumns:
SELECT * FROM file('columns-array.json', JSONCompactColumns)
┌─c1──────────────┬─────────c2─┬─c3─┐
│ Heidenrod │ 2017-01-01 │ 10 │
│ Arthur_Henrique │ 2016-11-01 │ 12 │
│ Alan_Ebnother │ 2015-11-01 │ 66 │
└─────────────────┴────────────┴────┘
قد تكون هناك حالات ترغب فيها في حفظ كائنات JSON في عمود
حفظ كائنات JSON بدلًا من تحليلها
String واحد (أو
JSON) بدلًا من تحليلها. وقد يكون ذلك مفيدًا عند التعامل مع قائمة من كائنات JSON ذات بُنى مختلفة. لنأخذ هذا الملف على سبيل المثال، حيث لدينا عدة كائنات JSON مختلفة داخل قائمة رئيسية:
cat custom.json
نريد حفظ كائنات JSON الأصلية في الجدول التالي:
[
{"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"},
{"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"},
{"message": "Warning on disk usage", "type": "log"}
]
يمكننا الآن تحميل البيانات من الملف إلى هذا الجدول باستخدام التنسيق
CREATE TABLE events
(
`data` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY ()
JSONAsString للاحتفاظ بكائنات JSON بدلًا من تحليلها:
ويمكننا استخدام دوال JSON للاستعلام عن الكائنات المحفوظة:
INSERT INTO events (data)
FROM INFILE 'custom.json'
FORMAT JSONAsString
SELECT
JSONExtractString(data, 'type') AS type,
data
FROM events
لاحظ أن
┌─type───┬─data─────────────────────────────────────────────────┐
│ person │ {"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"} │
│ post │ {"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"} │
│ log │ {"message": "Warning on disk usage", "type": "log"} │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
JSONAsString يعمل بكفاءة تامة في الحالات التي تكون فيها الملفات منسّقة بحيث يحتوي كل سطر على كائن JSON واحد (ويُستخدم ذلك عادةً مع التنسيق
JSONEachRow).
في الحالات التي نتعامل فيها مع كائنات JSON المتداخلة، يمكننا أيضًا تحديد مخطط صريح واستخدام الأنواع المعقدة (
مخطط الكائنات المتداخلة
Array،
JSON أو
Tuple) لتحميل البيانات:
SELECT *
FROM file('list-nested.json', JSONEachRow, 'page Tuple(path String, title String, owner_id UInt16), month Date, hits UInt32')
LIMIT 1
┌─page───────────────────────────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ ('Akiba_Hebrew_Academy','Akiba Hebrew Academy',12) │ 2017-08-01 │ 241 │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
يمكن الإشارة إلى مفاتيح JSON المتداخلة عبر تفعيل خيار الإعدادات التالي:
الوصول إلى كائنات JSON المتداخلة
يتيح لنا هذا الإشارة إلى مفاتيح كائنات JSON المتداخلة باستخدام ترميز النقطة (وتذكّر إحاطتها بعلامات الـbacktick لكي يعمل ذلك):
SET input_format_import_nested_json = 1
SELECT *
FROM file('list-nested.json', JSONEachRow, '`page.owner_id` UInt32, `page.title` String, month Date, hits UInt32')
LIMIT 1
بهذه الطريقة، يمكننا تسطيح كائنات JSON المتداخلة أو استخدام بعض القيم الموجودة داخلها لحفظها في أعمدة منفصلة.
┌─page.owner_id─┬─page.title───────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 12 │ Akiba Hebrew Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
└───────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────┘
بشكل افتراضي، يتجاهل ClickHouse الأعمدة غير المعروفة عند استيراد بيانات JSON. لنجرب استيراد الملف الأصلي إلى الجدول من دون العمود
تجاهل الأعمدة غير المعروفة
month:
لا يزال بإمكاننا إدراج بيانات JSON الأصلية ذات الأعمدة الثلاثة في هذا الجدول:
CREATE TABLE shorttable
(
`path` String,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY path
INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow;
SELECT * FROM shorttable
سيتجاهل ClickHouse الأعمدة غير المعروفة أثناء الاستيراد. يمكن إيقاف هذا السلوك باستخدام خيار الإعدادات input_format_skip_unknown_fields:
┌─path──────────────────────┬─hits─┐
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 1 │
│ Aegithina_tiphia │ 34 │
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 241 │
└───────────────────────────┴──────┘
SET input_format_skip_unknown_fields = 0;
INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow;
سيرمي ClickHouse استثناءات في حال عدم اتساق بنية JSON وبنية أعمدة الجدول.
Ok.
Exception on client:
Code: 117. DB::Exception: Unknown field found while parsing JSONEachRow format: month: (in file/uri /data/clickhouse/user_files/list.json): (at row 1)
يتيح ClickHouse تصدير البيانات إلى ملفات مُشفَّرة بتنسيق BSON واستيرادها منها. يُستخدم هذا التنسيق في بعض نظم إدارة قواعد البيانات، مثل MongoDB. لاستيراد بيانات BSON، نستخدم تنسيق BSONEachRow. لنستورد البيانات من ملف BSON هذا:
BSON
SELECT * FROM file('data.bson', BSONEachRow)
يمكننا أيضًا التصدير إلى ملفات BSON بالصيغة نفسها:
┌─path──────────────────────┬─month─┬─hits─┐
│ Bob_Dolman │ 17106 │ 245 │
│ 1-krona │ 17167 │ 4 │
│ Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla │ 17167 │ 3 │
└───────────────────────────┴───────┴──────┘
بعد ذلك، سيتم تصدير بياناتنا إلى الملف
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'out.bson'
FORMAT BSONEachRow
out.bson.