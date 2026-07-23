يتم توليد هذه الإعدادات تلقائيًا من المصدر

يُفعِّل أو يعطِّل عرض الأسرار في استعلامات SHOW و SELECT الخاصة بالجداول وقواعد البيانات ودوال الجداول والقواميس.

يجب أيضًا أن يكون لدى المستخدم الذي يريد رؤية الأسرار إعداد الخادم display_secrets_in_show_and_select server setting مفعّلًا، وأن يمتلك امتياز displaySecretsInShowAndSelect

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت صيغة GeoJSON تفرض التحقق من صحة الأشكال الهندسية وفق RFC 7946، في الاتجاهين معًا.

عند التمكين (وهو الوضع الافتراضي)، يُرفض أي شكل هندسي يخالف قواعد بنية GeoJSON: LineString (أو أي line داخل MultiLineString ) يحتوي على أقل من نقطتين؛ أو أي ring في Polygon أو MultiPolygon يحتوي على أقل من أربع نقاط أو تكون نقطته الأولى مختلفة عن الأخيرة (أي ring غير مغلق)؛ أو MultiLineString أو Polygon أو MultiPolygon فارغ. وينطبق ذلك عند القراءة (إذ يُرفض مثل هذا المستند) وعند الكتابة أيضًا (إذ تُرفض قيمة ClickHouse هذه بدلًا من إنتاج مستند كان input format سيرفضه عند الإدخال).

عند التعطيل، لا تُفرض قواعد البنية هذه: فتُقرأ هذه الأشكال الهندسية كما هي وتُكتب كما هي، وبذلك تنجح الأشكال الهندسية المنحلة في round-trip، لكن قد لا يكون المستند الناتج GeoJSON صالحًا.

التحقق هنا بنيوي فقط: فهو يفحص عدد points وإغلاق الـ ring. ولا يفحص السلامة الهندسية للشكل نفسه — فلا يُفرض اتجاه الـ ring (قاعدة اليد اليمنى / winding order)، كما تُقبل الأشكال الهندسية الصحيحة بنيويًا لكنها منحلة هندسيًا، مثل مضلع مساحته صفر، أو ring ذاتي التقاطع، أو مضلع تقع hole الخاصة به خارج الـ ring الخارجي. وتُرفض دائمًا الإحداثيات غير finite ( NaN , Inf ) بغض النظر عن هذا الإعداد، لأنه لا يمكن تمثيلها كأرقام JSON.

row_{i} لأسماء الكائنات. اسم العمود الذي سيُستخدم لتخزين/كتابة أسماء الكائنات في تنسيق JSONObjectEachRow . يجب أن يكون نوع العمود String. وإذا كانت القيمة فارغة، فستُستخدم الأسماء الافتراضيةلأسماء الكائنات.

استخدم Protobuf المُنشأ تلقائيًا عندما لا يكون format_schema مُعيَّنًا

تمثيل مخصص لـ NULL في تنسيق TSV