يُفعِّل أو يعطِّل عرض الأسرار في استعلامات
format_display_secrets_in_show_and_select
SHOW و
SELECT الخاصة بالجداول وقواعد البيانات
ودوال الجداول والقواميس.
يجب أيضًا أن يكون لدى المستخدم الذي يريد رؤية الأسرار
إعداد الخادم
display_secrets_in_show_and_select server setting
مفعّلًا، وأن يمتلك
امتياز
displaySecretsInShowAndSelect.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت صيغة
format_geojson_validate_geometry
GeoJSON تفرض التحقق من صحة الأشكال الهندسية وفق RFC 7946، في الاتجاهين معًا.
عند التمكين (وهو الوضع الافتراضي)، يُرفض أي شكل هندسي يخالف قواعد بنية GeoJSON:
LineString (أو أي line داخل
MultiLineString) يحتوي على أقل من نقطتين؛ أو أي ring في
Polygon أو
MultiPolygon يحتوي على أقل من أربع نقاط أو تكون نقطته الأولى مختلفة عن الأخيرة (أي ring غير مغلق)؛ أو
MultiLineString أو
Polygon أو
MultiPolygon فارغ. وينطبق ذلك عند القراءة (إذ يُرفض مثل هذا المستند) وعند الكتابة أيضًا (إذ تُرفض قيمة ClickHouse هذه بدلًا من إنتاج مستند كان input format سيرفضه عند الإدخال).
عند التعطيل، لا تُفرض قواعد البنية هذه: فتُقرأ هذه الأشكال الهندسية كما هي وتُكتب كما هي، وبذلك تنجح الأشكال الهندسية المنحلة في round-trip، لكن قد لا يكون المستند الناتج GeoJSON صالحًا.
التحقق هنا بنيوي فقط: فهو يفحص عدد points وإغلاق الـ ring. ولا يفحص السلامة الهندسية للشكل نفسه — فلا يُفرض اتجاه الـ ring (قاعدة اليد اليمنى / winding order)، كما تُقبل الأشكال الهندسية الصحيحة بنيويًا لكنها منحلة هندسيًا، مثل مضلع مساحته صفر، أو ring ذاتي التقاطع، أو مضلع تقع hole الخاصة به خارج الـ ring الخارجي. وتُرفض دائمًا الإحداثيات غير finite (
NaN,
Inf) بغض النظر عن هذا الإعداد، لأنه لا يمكن تمثيلها كأرقام JSON.
اسم العمود الذي سيُستخدم لتخزين/كتابة أسماء الكائنات في تنسيق JSONObjectEachRow. يجب أن يكون نوع العمود String. وإذا كانت القيمة فارغة، فستُستخدم الأسماء الافتراضية
format_json_object_each_row_column_for_object_name
row_{i} لأسماء الكائنات.
استخدم Protobuf المُنشأ تلقائيًا عندما لا يكون format_schema مُعيَّنًا
format_protobuf_use_autogenerated_schema
تمثيل مخصص لـ NULL في تنسيق TSV