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هذه الإعدادات أُنشئت تلقائيًا من المصدر.

format_custom_escaping_rule

قاعدة إفلات الحقل (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_field_delimiter

الفاصل بين الحقول (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_result_after_delimiter

اللاحقة بعد مجموعة النتائج (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_result_before_delimiter

البادئة قبل مجموعة النتائج (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_row_after_delimiter

الفاصل بعد حقل العمود الأخير (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_row_before_delimiter

الفاصل قبل حقل العمود الأول (لتنسيق CustomSeparated)

format_custom_row_between_delimiter

الفاصل بين الصفوف (لتنسيق CustomSeparated)
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦