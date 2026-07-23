قاعدة إفلات الحقل (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_escaping_rule
الفاصل بين الحقول (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_field_delimiter
اللاحقة بعد مجموعة النتائج (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_result_after_delimiter
البادئة قبل مجموعة النتائج (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_result_before_delimiter
الفاصل بعد حقل العمود الأخير (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_row_after_delimiter
الفاصل قبل حقل العمود الأول (لتنسيق CustomSeparated)
format_custom_row_before_delimiter
الفاصل بين الصفوف (لتنسيق CustomSeparated)