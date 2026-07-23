لتنسيق AvroConfluent: مهلة الاتصال، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. تُستخدم لكلٍّ من جلب المخطط وتسجيله. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
format_avro_schema_registry_connection_timeout
بالنسبة إلى تنسيق AvroConfluent: الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث إخفاقات عابرة أثناء الاتصال بـ Confluent Schema Registry (مهلات النقل، رفض الاتصال، أخطاء DNS، وأخطاء HTTP 5xx/408/429). اضبطه على 0 لتعطيل إعادة المحاولة. الحد الأقصى المسموح به هو 20. لا تُعاد المحاولة في أخطاء التحقق من المخطط (HTTP 409، وJSON Avro غير صالح).
format_avro_schema_registry_max_retries
لتنسيق AvroConfluent: مهلة الاستلام، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. تُستخدم لكل من جلب المخطط وتسجيل المخطط. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
format_avro_schema_registry_receive_timeout
لتنسيق AvroConfluent: مهلة التراجع الأولية، بالملي ثانية، قبل إعادة محاولة طلب فاشل إلى Confluent Schema Registry. وتتضاعف مهلة التراجع مع كل إعادة محاولة لاحقة، بحد أقصى 10 ثوانٍ. ويجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من أو تساوي 60000.
format_avro_schema_registry_retry_initial_backoff_ms
بالنسبة إلى تنسيق AvroConfluent: مهلة الإرسال، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. ويُستخدم هذا الإعداد لكلٍّ من جلب المخطط وتسجيله. يجب أن تكون القيمة أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
format_avro_schema_registry_send_timeout
لتنسيق AvroConfluent: عنوان URL لـ Confluent Schema Registry.