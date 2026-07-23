جرى توليد هذه الإعدادات تلقائيًا من المصدر

لتنسيق AvroConfluent: مهلة الاتصال، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. تُستخدم لكلٍّ من جلب المخطط وتسجيله. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).

بالنسبة إلى تنسيق AvroConfluent: الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث إخفاقات عابرة أثناء الاتصال بـ Confluent Schema Registry (مهلات النقل، رفض الاتصال، أخطاء DNS، وأخطاء HTTP 5xx/408/429). اضبطه على 0 لتعطيل إعادة المحاولة. الحد الأقصى المسموح به هو 20. لا تُعاد المحاولة في أخطاء التحقق من المخطط (HTTP 409، وJSON ‏Avro غير صالح).

لتنسيق AvroConfluent: مهلة الاستلام، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. تُستخدم لكل من جلب المخطط وتسجيل المخطط. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).

لتنسيق AvroConfluent: مهلة التراجع الأولية، بالملي ثانية، قبل إعادة محاولة طلب فاشل إلى Confluent Schema Registry. وتتضاعف مهلة التراجع مع كل إعادة محاولة لاحقة، بحد أقصى 10 ثوانٍ. ويجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من أو تساوي 60000.

بالنسبة إلى تنسيق AvroConfluent: مهلة الإرسال، بالثواني، لعميل HTTP الخاص بـ Confluent Schema Registry. ويُستخدم هذا الإعداد لكلٍّ من جلب المخطط وتسجيله. يجب أن تكون القيمة أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).

لتنسيق AvroConfluent: عنوان URL لـ Confluent Schema Registry.