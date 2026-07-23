تم توليد هذه الإعدادات تلقائيًا من المصدر

عند تفعيل هذا الإعداد، يُسمح بتحليل JSON مثل {"a" : 42, "a" : {"b" : 42}} ، حيث يكون أحد المفاتيح مكررًا ولكن تكون إحدى قيمه كائنًا متداخلًا.

عند التمكين، أثناء تحليل كائن JSON إلى نوع JSON، سيتم تجاهل المسارات المكررة ولن يُدرج سوى أولها بدلاً من حدوث استثنا

عند التمكين، يتم تخطي الحقول التي تحتوي على قيم يتعذر تحويلها إلى النوع المعلن لها في أعمدة نوع JSON ذات المسارات محددة الأنواع، بدلًا من إصدار خطأ. وتُعامل الحقول المتخطاة على أنها مفقودة، وتستخدم القيم الافتراضية أو NULL وفقًا لتعريف المسار محدد النوع.

ينطبق هذا الإعداد فقط على أعمدة نوع JSON (مثل: JSON(a Int64, b String)) التي تكون فيها أنواع بعض المسارات معلنة صراحةً. ولا ينطبق على تنسيقات إدخال JSON العادية مثل JSONEachRow عند إدراج البيانات في الأعمدة العادية محددة الأنواع.

القيم الممكنة:

0 — تعطيل (إصدار خطأ عند عدم تطابق النوع).

1 — تمكين (تخطي الحقل عند عدم تطابق النوع).

عند تفعيل هذا الإعداد، وأثناء تحليل كائن JSON إلى نوع JSON، ستتطلب التعبيرات النمطية المحددة باستخدام SKIP REGEXP مطابقة جزئية لتخطي مسار. وعند تعطيله، ستلزم مطابقة كاملة.