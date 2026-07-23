الحد الأقصى المسموح به لحجم Array في تنسيق RowBinary. يمنع هذا تخصيص كميات كبيرة من الذاكرة في حال وجود بيانات تالفة. 0 تعني عدم وجود حد.
format_binary_max_array_size
الحد الأقصى المسموح به لعدد المسارات في كائن واحد ضمن تنسيق RowBinary الخاص بنوع JSON. يمنع ذلك تخصيص مقدار كبير من الذاكرة في حال كانت البيانات تالفة. وتعني القيمة 0 أنه لا يوجد حد.
format_binary_max_object_size
الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary. يمنع هذا تخصيص قدر كبير من الذاكرة في حالة البيانات التالفة. 0 تعني أنه لا يوجد حد