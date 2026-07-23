إعدادات التنسيق في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة format_binary_*.

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الحد الأقصى المسموح به لحجم Array في تنسيق RowBinary. يمنع هذا تخصيص كميات كبيرة من الذاكرة في حال وجود بيانات تالفة. 0 تعني عدم وجود حد.

الحد الأقصى المسموح به لعدد المسارات في كائن واحد ضمن تنسيق RowBinary الخاص بنوع JSON. يمنع ذلك تخصيص مقدار كبير من الذاكرة في حال كانت البيانات تالفة. وتعني القيمة 0 أنه لا يوجد حد.

الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary. يمنع هذا تخصيص قدر كبير من الذاكرة في حالة البيانات التالفة. 0 تعني أنه لا يوجد حد