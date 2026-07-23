El motor de tabla (tipo de tabla) determina:

Cómo y dónde se almacenan los datos, dónde se escriben y de dónde se leen.

Qué consultas se admiten y cómo.

El acceso concurrente a los datos.

El uso de índices, si los hay.

Si es posible la ejecución multihilo de solicitudes.

Los parámetros de replicación de datos.

​ Familias de motores

MergeTree admiten replicación de datos (con las versiones Los motores de tabla más versátiles y funcionales para cargas de trabajo elevadas. La característica común de estos motores es la rápida inserción de datos con su posterior procesamiento en segundo plano. Los motores de la familiaadmiten replicación de datos (con las versiones Replicated* de estos motores), particionado, índices secundarios de omisión de datos y otras funcionalidades no disponibles en otros motores.

Motores de la familia:

Motores ligeros con funcionalidad mínima. Son más eficaces cuando necesita escribir rápidamente muchas tablas pequeñas (hasta aproximadamente 1 millón de filas) y leerlas después en conjunto.

Motores de la familia:

​ Motores de integración

Motores para comunicarse con otros sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos.

Motores de la familia:

​ Motores especiales

Motores de la familia:

​ Columnas virtuales

Una columna virtual es un atributo inherente del motor de tabla definido en el código fuente del motor.

No debe especificar columnas virtuales en la consulta CREATE TABLE , y no puede verlas en los resultados de las consultas SHOW CREATE TABLE ni DESCRIBE TABLE . Las columnas virtuales también son de solo lectura, por lo que no puede insertar datos en ellas.

Para seleccionar datos de una columna virtual, debe especificar su nombre en la consulta SELECT . SELECT * no devuelve valores de las columnas virtuales.

Si crea una tabla con una columna que tenga el mismo nombre que una de las columnas virtuales de la tabla, la columna virtual deja de ser accesible. No recomendamos hacerlo. Para evitar conflictos, los nombres de las columnas virtuales suelen llevar un guion bajo como prefijo.