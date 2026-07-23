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Este motor proporciona una integración de solo lectura con tablas existentes de Apache Paimon en Amazon S3, Azure, HDFS y en almacenamiento local. Admite lecturas de instantáneas, lecturas incrementales y poda básica de particiones que proporciona el motor.

Crear tabla

Tenga en cuenta que la tabla Paimon ya debe existir en el almacenamiento; este comando no acepta parámetros DDL para crear una tabla nueva. La creación de tablas Paimon* está condicionada por allow_experimental_paimon_storage_engine (desactivado de forma predeterminada), así que actívelo antes de ejecutar CREATE TABLE.

Argumentos del motor

La descripción de los argumentos coincide con la de los argumentos de los motores S3, AzureBlobStorage, HDFS y File, respectivamente. format corresponde al formato de los archivos de datos de la tabla Paimon. Los parámetros del motor se pueden especificar mediante colecciones con nombre

Ejemplo

Uso de colecciones con nombre:

Capacidades

  • Lecturas de instantáneas a partir de la instantánea más reciente de la tabla.
  • Lecturas incrementales basadas en el ID de la instantánea confirmada cuando están habilitadas.
  • Poda de particiones cuando use_paimon_partition_pruning está habilitado.
  • Actualización opcional de metadatos en segundo plano cuando se configura.
  • UUID de tabla estable al usar bases de datos Atomic/Replicated, lo que permite usar macros {uuid} en las rutas de Keeper.

Configuración

Este motor usa la misma configuración que los motores correspondientes de almacenamiento de objetos y añade ajustes específicos de Paimon:
  • allow_experimental_paimon_storage_engine — habilita la creación de los motores de tabla Paimon, PaimonS3, PaimonAzure, PaimonHDFS y PaimonLocal. Valor predeterminado: 0 (deshabilitado).
  • use_paimon_metadata_files_cache — habilita la caché de archivos de metadatos de Paimon (almacena en caché listas de manifiestos y manifiestos deserializados). Establézcalo en 1 para habilitarlo y en 0 para deshabilitarlo. Valor predeterminado: 0. La forma en que esta configuración surte efecto difiere entre las funciones de tabla y los motores de tabla persistentes; consulte la nota a continuación.
  • paimon_incremental_read — habilita el modo de lectura incremental.
  • paimon_metadata_refresh_interval_sec — intervalo, en segundos, de actualización de metadatos en segundo plano. Cuando se establece en un valor superior a 0, una tarea en segundo plano obtiene periódicamente la instantánea y el esquema más recientes desde el almacenamiento de objetos. Valor predeterminado: 30.
  • paimon_keeper_path — ruta de Keeper para el estado de lectura incremental. Debe configurarse y ser única para cada tabla; admite macros como {database}, {table}, {uuid}.
  • paimon_replica_name — nombre de la réplica para el estado de lectura incremental. Debe configurarse y ser único para cada réplica; admite macros como {replica}.
Ejemplo (habilitar el motor experimental de Paimon y la caché de archivos de metadatos):
Ciclo de vida de use_paimon_metadata_files_cacheLa forma en que se aplica use_paimon_metadata_files_cache depende de cómo se acceda a la tabla Paimon:
  • Funciones de tabla (p. ej. SELECT ... FROM paimonS3(...)): la decisión de usar la caché se evalúa por consulta, por lo que puede pasar SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1 directamente en el SELECT.
  • Motores de tabla persistentes (PaimonS3, PaimonAzure, PaimonHDFS, PaimonLocal y el alias Paimon): la decisión de usar la caché se fija una sola vez cuando se inicializan los metadatos de la tabla y se almacena en componentes persistentes inmutables; la ruta de actualización de metadatos no vuelve a leer deliberadamente esta configuración. Por lo tanto, pasar SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1 en un SELECT sobre una tabla persistente ya inicializada no tiene efecto: se seguirá usando la decisión fijada anteriormente. Para cambiarla, configure use_paimon_metadata_files_cache antes de que se inicialicen los metadatos de la tabla, o haga DROP y vuelva a CREATE la tabla con el valor deseado.
La capacidad de la caché a nivel de servidor (paimon_metadata_files_cache_size) no queda fijada: es una configuración en tiempo de ejecución que puede cambiarse mediante SYSTEM RELOAD CONFIG y surte efecto de inmediato incluso para tablas ya inicializadas.

Ejemplos de lectura incremental

Lectura incremental con el estado de Keeper:

Configuración a nivel de consulta para la lectura incremental

La siguiente configuración es a nivel de consulta (se pasa mediante SELECT ... SETTINGS, no en CREATE TABLE). Controla el comportamiento de las lecturas incrementales en cada consulta:
  • paimon_target_snapshot_id — lee solo el delta de la instantánea especificada. El watermark confirmado en Keeper no avanza, por lo que la misma instantánea puede volver a leerse cualquier número de veces. Valor predeterminado: -1 (deshabilitado).
  • max_consume_snapshots — número máximo de instantáneas que se pueden consumir en una sola lectura incremental. Cuando el origen ha acumulado muchas instantáneas sin leer, esto limita cuántas se consumen por consulta para controlar el tamaño del lote. 0 significa sin límite. Valor predeterminado: 0.
Lectura de una instantánea específica — siempre devuelve el delta de la instantánea 1, independientemente del watermark actual:
Limitar las instantáneas por lote — si hay tres instantáneas nuevas pendientes, consuma como máximo dos por consulta:

De Paimon a MergeTree mediante una vista materializada actualizable

Puede crear un pipeline de extremo a extremo que sincronice continuamente datos de una tabla Paimon a una tabla MergeTree mediante una vista materializada actualizable en modo APPEND. Cada ciclo de actualización lee solo los datos incrementales nuevos de Paimon y los añade a la tabla de destino. Paso 1 — Cree la tabla de origen de Paimon con la lectura incremental y la actualización de metadatos habilitados. En el ejemplo siguiente se usa PaimonLocal. Sustituya el motor por PaimonS3, PaimonAzure, PaimonHDFS o el motor Paimon con detección automática, según corresponda para su backend de almacenamiento:
paimon_metadata_refresh_interval_sec establece el intervalo, en segundos, de actualización de metadatos en segundo plano. Cuando es mayor que 0, una tarea en segundo plano obtiene periódicamente la instantánea y el esquema más recientes del almacenamiento de objetos, para que el ciclo de actualización de la MV pueda ver los datos recién confirmados sin esperar a que una consulta active la actualización de metadatos. El valor predeterminado es 30. Úselo con cautela en muchas tablas para evitar un exceso de E/S en el almacenamiento de objetos y en Keeper. Paso 2 — Cree la tabla de destino MergeTree (con el esquema clonado de la tabla Paimon):
Paso 3 — Crear la vista materializada actualizable:
Cada 10 segundos, la MV ejecuta un SELECT * FROM paimon_mv_source, que devuelve solo las filas añadidas desde la última instantánea confirmada y las agrega a paimon_mv_dest. Limpieza:
Detén la MV antes de eliminarla para evitar que la actualización en segundo plano bloquee las operaciones DDL.

Limitaciones

  • La lectura incremental requiere que Keeper (ZooKeeper) esté configurado.
  • La lectura incremental requiere que paimon_keeper_path esté configurado y sea único para cada tabla.
  • paimon_replica_name debe ser único para cada réplica dentro de la misma ruta de Keeper.
  • La lectura incremental usa entrega como máximo una vez: la instantánea confirmada avanza cuando se recopilan los archivos de datos, antes de que los datos se consuman realmente. Si la consulta falla después de la recopilación de archivos, las instantáneas omitidas no se volverán a leer en un reintento.
  • El motor de tabla es de solo lectura; no se admite la modificación de datos.
  • La lectura incremental no gestiona las eliminaciones de datos históricos del origen Paimon. Si los datos upstream de Paimon se eliminan o actualizan, las filas correspondientes ya escritas en una tabla de destino MergeTree de ClickHouse no se eliminarán automáticamente. Debe ejecutar manualmente ALTER TABLE ... DELETE en la tabla MergeTree para limpiar los datos obsoletos.
  • Si la tabla Paimon subyacente se elimina y se vuelve a crear en la misma ruta de almacenamiento de objetos (por ejemplo, mediante Flink o Spark), debe ejecutar DROP y volver a ejecutar CREATE en la tabla de ClickHouse correspondiente. ClickHouse detecta la recreación comparando la marca de tiempo de creación de schema-0 y genera un error; la tabla de ClickHouse obsoleta no puede usarse hasta que se vuelva a crear.

Alias

El motor de tabla Paimon detecta automáticamente el backend de almacenamiento según la configuración de disk y selecciona PaimonS3, PaimonAzure o PaimonLocal según corresponda. Si no se especifica ningún disk, usa de forma predeterminada la implementación PaimonS3.

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la fecha y hora, el valor es NULL.
  • _etag — El etag del archivo. Tipo: LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es NULL.

Tipos de datos admitidos

Compatibilidad de particiones

Tipos de datos compatibles en las claves de partición de Paimon:
  • CHAR
  • VARCHAR
  • BOOLEAN
  • DECIMAL
  • TINYINT
  • SMALLINT
  • INTEGER
  • DATE
  • TIME
  • TIMESTAMP
  • TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
  • BIGINT
  • FLOAT
  • DOUBLE
Última modificación el 23 de julio de 2026