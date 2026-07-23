Tenga en cuenta que la tabla Paimon ya debe existir en el almacenamiento; este comando no acepta parámetros DDL para crear una tabla nueva. La creación de tablas
Crear tabla
Paimon* está condicionada por
allow_experimental_paimon_storage_engine (desactivado de forma predeterminada), así que actívelo antes de ejecutar
CREATE TABLE.
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
CREATE TABLE paimon_table_s3
ENGINE = PaimonS3(url, [, access_key_id, secret_access_key] [,format] [,compression])
CREATE TABLE paimon_table_azure
ENGINE = PaimonAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE paimon_table_hdfs
ENGINE = PaimonHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE paimon_table_local
ENGINE = PaimonLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
La descripción de los argumentos coincide con la de los argumentos de los motores
Argumentos del motor
S3,
AzureBlobStorage,
HDFS y
File, respectivamente.
format corresponde al formato de los archivos de datos de la tabla Paimon.
Los parámetros del motor se pueden especificar mediante colecciones con nombre
Ejemplo
Uso de colecciones con nombre:
CREATE TABLE paimon_table ENGINE=PaimonS3('http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
<clickhouse>
<named_collections>
<paimon_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
</paimon_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE paimon_table ENGINE=PaimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
Capacidades
- Lecturas de instantáneas a partir de la instantánea más reciente de la tabla.
- Lecturas incrementales basadas en el ID de la instantánea confirmada cuando están habilitadas.
- Poda de particiones cuando
use_paimon_partition_pruningestá habilitado.
- Actualización opcional de metadatos en segundo plano cuando se configura.
- UUID de tabla estable al usar bases de datos Atomic/Replicated, lo que permite usar macros
{uuid}en las rutas de Keeper.
Este motor usa la misma configuración que los motores correspondientes de almacenamiento de objetos y añade ajustes específicos de Paimon:
Configuración
allow_experimental_paimon_storage_engine— habilita la creación de los motores de tabla
Paimon,
PaimonS3,
PaimonAzure,
PaimonHDFSy
PaimonLocal. Valor predeterminado:
0(deshabilitado).
use_paimon_metadata_files_cache— habilita la caché de archivos de metadatos de Paimon (almacena en caché listas de manifiestos y manifiestos deserializados). Establézcalo en
1para habilitarlo y en
0para deshabilitarlo. Valor predeterminado:
0. La forma en que esta configuración surte efecto difiere entre las funciones de tabla y los motores de tabla persistentes; consulte la nota a continuación.
paimon_incremental_read— habilita el modo de lectura incremental.
paimon_metadata_refresh_interval_sec— intervalo, en segundos, de actualización de metadatos en segundo plano. Cuando se establece en un valor superior a 0, una tarea en segundo plano obtiene periódicamente la instantánea y el esquema más recientes desde el almacenamiento de objetos. Valor predeterminado: 30.
paimon_keeper_path— ruta de Keeper para el estado de lectura incremental. Debe configurarse y ser única para cada tabla; admite macros como
{database},
{table},
{uuid}.
paimon_replica_name— nombre de la réplica para el estado de lectura incremental. Debe configurarse y ser único para cada réplica; admite macros como
{replica}.
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
SET use_paimon_metadata_files_cache = 1;
CREATE TABLE paimon_cached
ENGINE = PaimonS3(paimon_conf, filename = 'paimon_all_types');
Ciclo de vida de
use_paimon_metadata_files_cacheLa forma en que se aplica
use_paimon_metadata_files_cache depende de cómo se acceda a la tabla Paimon:
- Funciones de tabla (p. ej.
SELECT ... FROM paimonS3(...)): la decisión de usar la caché se evalúa por consulta, por lo que puede pasar
SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1directamente en el
SELECT.
- Motores de tabla persistentes (
PaimonS3,
PaimonAzure,
PaimonHDFS,
PaimonLocaly el alias
Paimon): la decisión de usar la caché se fija una sola vez cuando se inicializan los metadatos de la tabla y se almacena en componentes persistentes inmutables; la ruta de actualización de metadatos no vuelve a leer deliberadamente esta configuración. Por lo tanto, pasar
SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1en un
SELECTsobre una tabla persistente ya inicializada no tiene efecto: se seguirá usando la decisión fijada anteriormente. Para cambiarla, configure
use_paimon_metadata_files_cacheantes de que se inicialicen los metadatos de la tabla, o haga
DROPy vuelva a
CREATEla tabla con el valor deseado.
paimon_metadata_files_cache_size) no queda fijada: es una configuración en tiempo de ejecución que puede cambiarse mediante
SYSTEM RELOAD CONFIG y surte efecto de inmediato incluso para tablas ya inicializadas.
Lectura incremental con el estado de Keeper:
Ejemplos de lectura incremental
CREATE TABLE paimon_inc
ENGINE = PaimonS3(paimon_conf, filename = 'paimon_all_types')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/{database}/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}';
La siguiente configuración es a nivel de consulta (se pasa mediante
Configuración a nivel de consulta para la lectura incremental
SELECT ... SETTINGS, no en
CREATE TABLE). Controla el comportamiento de las lecturas incrementales en cada consulta:
paimon_target_snapshot_id— lee solo el delta de la instantánea especificada. El watermark confirmado en Keeper no avanza, por lo que la misma instantánea puede volver a leerse cualquier número de veces. Valor predeterminado:
-1(deshabilitado).
max_consume_snapshots— número máximo de instantáneas que se pueden consumir en una sola lectura incremental. Cuando el origen ha acumulado muchas instantáneas sin leer, esto limita cuántas se consumen por consulta para controlar el tamaño del lote.
0significa sin límite. Valor predeterminado:
0.
Limitar las instantáneas por lote — si hay tres instantáneas nuevas pendientes, consuma como máximo dos por consulta:
SELECT count()
FROM paimon_inc
SETTINGS paimon_target_snapshot_id = 1;
SELECT count()
FROM paimon_inc
SETTINGS max_consume_snapshots = 2;
Puede crear un pipeline de extremo a extremo que sincronice continuamente datos de una tabla Paimon a una tabla MergeTree mediante una vista materializada actualizable en modo
De Paimon a MergeTree mediante una vista materializada actualizable
APPEND. Cada ciclo de actualización lee solo los datos incrementales nuevos de Paimon y los añade a la tabla de destino.
Paso 1 — Cree la tabla de origen de Paimon con la lectura incremental y la actualización de metadatos habilitados.
En el ejemplo siguiente se usa
PaimonLocal. Sustituya el motor por
PaimonS3,
PaimonAzure,
PaimonHDFS o el motor
Paimon con detección automática, según corresponda para su backend de almacenamiento:
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
-- Local storage
CREATE TABLE paimon_mv_source
ENGINE = PaimonLocal('/path/to/paimon/table')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/tables/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}',
paimon_metadata_refresh_interval_sec = 1;
-- S3 storage (the `Paimon` engine defaults to the S3 implementation when no `disk` is specified)
CREATE TABLE paimon_mv_source
ENGINE = Paimon('http://minio:9000/bucket/path/to/table', 'access_key', 'secret_key')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/tables/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}',
paimon_metadata_refresh_interval_sec = 1;
paimon_metadata_refresh_interval_sec establece el intervalo, en segundos, de actualización de metadatos en segundo plano. Cuando es mayor que 0, una tarea en segundo plano obtiene periódicamente la instantánea y el esquema más recientes del almacenamiento de objetos, para que el ciclo de actualización de la MV pueda ver los datos recién confirmados sin esperar a que una consulta active la actualización de metadatos. El valor predeterminado es 30. Úselo con cautela en muchas tablas para evitar un exceso de E/S en el almacenamiento de objetos y en Keeper.
Paso 2 — Cree la tabla de destino MergeTree (con el esquema clonado de la tabla Paimon):
Paso 3 — Crear la vista materializada actualizable:
CREATE TABLE paimon_mv_dest AS paimon_mv_source
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
Cada 10 segundos, la MV ejecuta un
CREATE MATERIALIZED VIEW paimon_mv
REFRESH EVERY 10 SECOND
APPEND
TO paimon_mv_dest
AS SELECT * FROM paimon_mv_source;
SELECT * FROM paimon_mv_source, que devuelve solo las filas añadidas desde la última instantánea confirmada y las agrega a
paimon_mv_dest.
Limpieza:
SYSTEM STOP VIEW paimon_mv;
DROP VIEW IF EXISTS paimon_mv SYNC;
DROP TABLE IF EXISTS paimon_mv_dest SYNC;
DROP TABLE IF EXISTS paimon_mv_source SYNC;
Detén la MV antes de eliminarla para evitar que la actualización en segundo plano bloquee las operaciones DDL.
Limitaciones
- La lectura incremental requiere que Keeper (ZooKeeper) esté configurado.
- La lectura incremental requiere que
paimon_keeper_pathesté configurado y sea único para cada tabla.
paimon_replica_namedebe ser único para cada réplica dentro de la misma ruta de Keeper.
- La lectura incremental usa entrega como máximo una vez: la instantánea confirmada avanza cuando se recopilan los archivos de datos, antes de que los datos se consuman realmente. Si la consulta falla después de la recopilación de archivos, las instantáneas omitidas no se volverán a leer en un reintento.
- El motor de tabla es de solo lectura; no se admite la modificación de datos.
- La lectura incremental no gestiona las eliminaciones de datos históricos del origen Paimon. Si los datos upstream de Paimon se eliminan o actualizan, las filas correspondientes ya escritas en una tabla de destino MergeTree de ClickHouse no se eliminarán automáticamente. Debe ejecutar manualmente
ALTER TABLE ... DELETEen la tabla MergeTree para limpiar los datos obsoletos.
- Si la tabla Paimon subyacente se elimina y se vuelve a crear en la misma ruta de almacenamiento de objetos (por ejemplo, mediante Flink o Spark), debe ejecutar
DROPy volver a ejecutar
CREATEen la tabla de ClickHouse correspondiente. ClickHouse detecta la recreación comparando la marca de tiempo de creación de schema-0 y genera un error; la tabla de ClickHouse obsoleta no puede usarse hasta que se vuelva a crear.
El motor de tabla
Alias
Paimon detecta automáticamente el backend de almacenamiento según la configuración de
disk y selecciona
PaimonS3,
PaimonAzure o
PaimonLocal según corresponda. Si no se especifica ningún
disk, usa de forma predeterminada la implementación
PaimonS3.
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la fecha y hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.
Tipos de datos admitidos
|Tipo de dato de Paimon
|Tipo de dato de ClickHouse
|BOOLEAN
|Int8
|TINYINT
|Int8
|SMALLINT
|Int16
|INTEGER
|Int32
|BIGINT
|Int64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|STRING,VARCHAR,BYTES,VARBINARY
|String
|DATE
|Date
|TIME(p),TIME
|Time(‘UTC’)
|TIMESTAMP(p) WITH LOCAL TIME ZONE
|DateTime64
|TIMESTAMP(p)
|DateTime64(‘UTC’)
|CHAR
|FixedString(1)
|BINARY(n)
|FixedString(n)
|DECIMAL(P,S)
|Decimal(P,S)
|ARRAY
|Array
|MAP
|Map
Tipos de datos compatibles en las claves de partición de Paimon:
Compatibilidad de particiones
CHAR
VARCHAR
BOOLEAN
DECIMAL
TINYINT
SMALLINT
INTEGER
DATE
TIME
TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
BIGINT
FLOAT
DOUBLE