NATS permite:
- Publicar o suscribirse a subjects de NATS.
- Procesar mensajes nuevos a medida que estén disponibles.
Crear una tabla
Parámetros obligatorios:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = NATS SETTINGS
nats_url = 'host:port',
nats_subjects = 'subject1,subject2,...',
nats_format = 'data_format'[,]
[nats_schema = '',]
[nats_num_consumers = N,]
[nats_queue_group = 'group_name',]
[nats_secure = false,]
[nats_max_reconnect = N,]
[nats_reconnect_wait = N,]
[nats_server_list = 'host1:port1,host2:port2,...',]
[nats_skip_broken_messages = N,]
[nats_max_block_size = N,]
[nats_flush_interval_ms = N,]
[nats_username = 'user',]
[nats_password = 'password',]
[nats_token = 'clickhouse',]
[nats_credential_file = '/var/nats_credentials',]
[nats_startup_connect_tries = 5,]
[nats_max_rows_per_message = 1,]
[nats_handle_error_mode = 'default']
nats_url– host:port (por ejemplo,
localhost:4222)..
nats_subjects– Lista de subject de la tabla NATS a los que suscribirse o en los que publicar. Admite subjects comodín como
foo.*.baro
baz.>
nats_format– Formato del mensaje. Usa la misma notación que la función SQL
FORMAT, como
JSONEachRow. Para obtener más información, consulta la sección Formats.
nats_schema– Parámetro que debe usarse si el formato requiere una definición de schema. Por ejemplo, Cap’n Proto requiere la ruta al archivo de schema y el nombre del objeto raíz
schema.capnp:Message.
nats_stream– El nombre de un stream existente en NATS JetStream.
nats_consumer_name– El nombre de un consumidor pull duradero existente en NATS JetStream.
nats_num_consumers– El número de consumidores por tabla. Valor predeterminado:
1. Especifica más consumidores si el throughput de un consumidor no es suficiente, solo para NATS core.
nats_queue_group– Nombre del queue group de los suscriptores de NATS. El valor predeterminado es el nombre de la tabla.
nats_max_reconnect– Deprecated y no tiene efecto; la reconexión se realiza permanentemente con el timeout
nats_reconnect_wait.
nats_reconnect_wait– Tiempo de espera en milisegundos entre cada intento de reconexión. Valor predeterminado:
2000.
nats_server_list- Lista de servidores para la conexión. Puede especificarse para conectarse a un cluster de NATS.
nats_skip_broken_messages- Tolerancia del parser de mensajes NATS a mensajes incompatibles con el schema por bloque. Valor predeterminado:
0. Si
nats_skip_broken_messages = N, el motor omite N mensajes NATS que no pueden parsearse (un mensaje equivale a una fila de datos).
nats_max_block_size- Número de filas recopiladas por poll(s) para el flushing de datos desde NATS. Valor predeterminado: max_insert_block_size.
nats_flush_interval_ms- Timeout para el flushing de los datos leídos desde NATS. Valor predeterminado: stream_flush_interval_ms.
nats_username- Nombre de usuario de NATS.
nats_password- Contraseña de NATS.
nats_token- Token de autenticación de NATS.
nats_credential_file- Ruta a un archivo de credentials de NATS.
nats_startup_connect_tries- Número de intentos de conexión al inicio. Valor predeterminado:
5.
nats_max_rows_per_message— El número máximo de filas escritas en un mensaje NATS para formatos basados en filas. (valor predeterminado:
1).
nats_handle_error_mode— Cómo gestionar los errores del motor NATS. Valores posibles: default (se lanzará una excepción si no se puede parsear un mensaje), stream (el mensaje de excepción y el mensaje sin procesar se guardarán en las columnas virtuales
_errory
_raw_message).
nats_secure = 1.
La verificación del certificado se controla mediante la variable de entorno
CLICKHOUSE_NATS_TLS_SECURE;
Si el certificado ha caducado, es autofirmado, falta o no es válido por cualquier otro motivo, desactive la verificación estableciendo
CLICKHOUSE_NATS_TLS_SECURE=0.
Escritura en la tabla NATS:
Si la tabla lee solo de un subject, cualquier inserción se publicará en ese mismo subject.
Sin embargo, si la tabla lee de varios subjects, es necesario especificar en qué subject queremos publicar.
Por eso, siempre que se inserten datos en una tabla con varios subjects, es necesario configurar
stream_like_engine_insert_queue.
Puede seleccionar uno de los subjects de los que lee la tabla y publicar allí sus datos. Por ejemplo:
También se pueden agregar opciones de formato junto con las opciones relacionadas con NATS. Ejemplo:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1,subject2',
nats_format = 'JSONEachRow';
INSERT INTO queue
SETTINGS stream_like_engine_insert_queue = 'subject2'
VALUES (1, 1);
La configuración del servidor NATS se puede añadir mediante el archivo de configuración de ClickHouse. Más concretamente, puede añadir la contraseña del motor NATS:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64,
date DateTime
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1',
nats_format = 'JSONEachRow',
date_time_input_format = 'best_effort';
<nats>
<user>click</user>
<password>house</password>
<token>clickhouse</token>
</nats>
Descripción
SELECT no es especialmente útil para leer mensajes (salvo para depuración), porque cada mensaje solo puede leerse una vez. Es más práctico crear flujos en tiempo real mediante vistas materializadas. Para ello:
- Use el motor para crear un consumidor de NATS y considérelo un flujo de datos.
- Cree una tabla con la estructura deseada.
- Cree una vista materializada que convierta los datos del motor y los inserte en una tabla creada previamente.
MATERIALIZED VIEW se conecta al motor, comienza a recopilar datos en segundo plano. Esto le permite recibir continuamente mensajes de NATS y convertirlos al formato requerido mediante
SELECT.
Una tabla de NATS puede tener tantas vistas materializadas como desee; no leen datos de la tabla directamente, sino que reciben nuevos registros (en bloques). De este modo, puede escribir en varias tablas con distintos niveles de detalle (con agrupación - agregación y sin ella).
Ejemplo:
Para dejar de recibir datos de los streams o cambiar la lógica de conversión, desvincula la vista materializada:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1',
nats_format = 'JSONEachRow',
date_time_input_format = 'best_effort';
CREATE TABLE daily (key UInt64, value UInt64)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily
AS SELECT key, value FROM queue;
SELECT key, value FROM daily ORDER BY key;
Si quiere cambiar la tabla de destino mediante
DETACH TABLE consumer;
ATTACH TABLE consumer;
ALTER, le recomendamos deshabilitar la vista materializada para evitar discrepancias entre la tabla de destino y los datos de la vista.
Columnas virtuales
_subject- subject del mensaje de NATS. Tipo de dato:
String.
nats_handle_error_mode='stream':
_raw_message- Mensaje sin procesar que no pudo analizarse correctamente. Tipo de dato:
Nullable(String).
_error- Mensaje de excepción producido durante un error de análisis. Tipo de dato:
Nullable(String).
_raw_message y
_error se rellenan solo en caso de excepción durante el análisis; siempre son
NULL cuando el mensaje se ha analizado correctamente.
El motor NATS es compatible con todos los formatos compatibles con ClickHouse. El número de filas en un mensaje de NATS depende de si el formato está basado en filas o en bloques:
Compatibilidad con formatos de datos
- En los formatos basados en filas, el número de filas en un mensaje de NATS puede controlarse mediante la configuración
nats_max_rows_per_message.
- En los formatos basados en bloques, no es posible dividir un bloque en partes más pequeñas, pero el número de filas de un bloque puede controlarse mediante la configuración general max_block_size.
Antes de usar el motor NATS con NATS JetStream, debe crear un
Uso de JetStream
stream de NATS y un consumidor pull duradero. Para ello, puede usar, por ejemplo, la utilidad
nats del paquete NATS CLI:
creación de stream
creación de stream
$ nats stream add
? Stream Name stream_name
? Subjects stream_subject
? Storage file
? Replication 1
? Retention Policy Limits
? Discard Policy Old
? Stream Messages Limit -1
? Per Subject Messages Limit -1
? Total Stream Size -1
? Message TTL -1
? Max Message Size -1
? Duplicate tracking time window 2m0s
? Allow message Roll-ups No
? Allow message deletion Yes
? Allow purging subjects or the entire stream Yes
Stream stream_name was created
Information for Stream stream_name created 2025-10-03 14:12:51
Subjects: stream_subject
Replicas: 1
Storage: File
Options:
Retention: Limits
Acknowledgments: true
Discard Policy: Old
Duplicate Window: 2m0s
Direct Get: true
Allows Msg Delete: true
Allows Purge: true
Allows Per-Message TTL: false
Allows Rollups: false
Limits:
Maximum Messages: unlimited
Maximum Per Subject: unlimited
Maximum Bytes: unlimited
Maximum Age: unlimited
Maximum Message Size: unlimited
Maximum Consumers: unlimited
State:
Messages: 0
Bytes: 0 B
First Sequence: 0
Last Sequence: 0
Active Consumers: 0
Después de crear el
creación de consumidor pull duradero
creación de consumidor pull duradero
$ nats consumer add
? Select a Stream stream_name
? Consumer name consumer_name
? Delivery target (empty for Pull Consumers)
? Start policy (all, new, last, subject, 1h, msg sequence) all
? Acknowledgment policy explicit
? Replay policy instant
? Filter Stream by subjects (blank for all)
? Maximum Allowed Deliveries -1
? Maximum Acknowledgments Pending 0
? Deliver headers only without bodies No
? Add a Retry Backoff Policy No
Information for Consumer stream_name > consumer_name created 2025-10-03T14:13:51+03:00
Configuration:
Name: consumer_name
Pull Mode: true
Deliver Policy: All
Ack Policy: Explicit
Ack Wait: 30.00s
Replay Policy: Instant
Max Ack Pending: 1,000
Max Waiting Pulls: 512
State:
Last Delivered Message: Consumer sequence: 0 Stream sequence: 0
Acknowledgment Floor: Consumer sequence: 0 Stream sequence: 0
Outstanding Acks: 0 out of maximum 1,000
Redelivered Messages: 0
Unprocessed Messages: 0
Waiting Pulls: 0 of maximum 512
stream y el consumidor pull duradero, podemos crear una tabla con el motor NATS. Para ello, debe inicializar: nats_stream, nats_consumer_name y nats_subjects:
CREATE TABLE nats_jet_stream (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4222',
nats_stream = 'stream_name',
nats_consumer_name = 'consumer_name',
nats_subjects = 'stream_subject',
nats_format = 'JSONEachRow';