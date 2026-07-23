Este motor hereda de MergeTree. La principal diferencia está en cómo se fusionan las partes de datos: en las tablas
Disponible a partir de la versión 25.6Este motor de tabla está disponible a partir de la versión 25.6, tanto en OSS como en Cloud.
CoalescingMergeTree, ClickHouse sustituye todas las filas con la misma clave primaria (o, más precisamente, la misma clave de ordenación) por una sola fila que contiene, para cada columna, el valor distinto de
NULL más reciente.
Esto permite realizar upserts a nivel de columna, lo que significa que puedes actualizar solo columnas concretas en lugar de filas completas.
CoalescingMergeTree está pensado para usarse con tipos Nullable en columnas que no forman parte de la clave. Si las columnas no son Nullable, el comportamiento es el mismo que con ReplacingMergeTree.
Crear una tabla
Para obtener información sobre los parámetros de la solicitud, consulte la descripción de la solicitud.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = CoalescingMergeTree([columns])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
Parámetros de CoalescingMergeTree
Columnas
columns - Opcional. Una tupla con los nombres de las columnas cuyos valores se combinarán. Las columnas proporcionadas no deben formar parte de la partición ni de la clave de ordenación. Si no se especifica
columns, ClickHouse combina los valores de todas las columnas que no forman parte de la clave de ordenación.
Al crear una tabla
Cláusulas de consulta
CoalescingMergeTree, se requieren las mismas cláusulas que al crear una tabla
MergeTree.
Considere la siguiente tabla:
Ejemplo de uso
Inserta datos en ella:
CREATE TABLE test_table
(
key UInt64,
value_int Nullable(UInt32),
value_string Nullable(String),
value_date Nullable(Date)
)
ENGINE = CoalescingMergeTree()
ORDER BY key
El resultado será así:
INSERT INTO test_table VALUES(1, NULL, NULL, '2025-01-01'), (2, 10, 'test', NULL);
INSERT INTO test_table VALUES(1, 42, 'win', '2025-02-01');
INSERT INTO test_table(key, value_date) VALUES(2, '2025-02-01');
SELECT * FROM test_table ORDER BY key;
Consulta recomendada para obtener el resultado correcto y definitivo:
┌─key─┬─value_int─┬─value_string─┬─value_date─┐
│ 1 │ 42 │ win │ 2025-02-01 │
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2025-01-01 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2025-02-01 │
│ 2 │ 10 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────┴───────────┴──────────────┴────────────┘
SELECT * FROM test_table FINAL ORDER BY key;
Usar el modificador
┌─key─┬─value_int─┬─value_string─┬─value_date─┐
│ 1 │ 42 │ win │ 2025-02-01 │
│ 2 │ 10 │ test │ 2025-02-01 │
└─────┴───────────┴──────────────┴────────────┘
FINAL obliga a ClickHouse a aplicar la lógica de fusión en tiempo de consulta, lo que garantiza que obtengas el valor “más reciente” correcto y consolidado para cada columna. Este es el método más seguro y preciso al consultar una tabla CoalescingMergeTree.
Un enfoque con
GROUP BY puede devolver resultados incorrectos si las partes subyacentes no se han fusionado por completo.
SELECT key, last_value(value_int), last_value(value_string), last_value(value_date) FROM test_table GROUP BY key; -- No recomendado.
Cuando la configuración
Agregación de elementos de Tuple
allow_tuple_element_aggregation está habilitada, las columnas
Tuple se aplanan de forma recursiva para que cada elemento hoja participe en la coalescencia de manera independiente. Esto permite almacenar varios campos en una sola columna
Tuple y que se coaleszcan por elemento durante las fusiones; cada subcolumna
Nullable conserva de manera independiente el valor distinto de
NULL más reciente.
A las subcolumnas aplanadas se les aplican las mismas reglas que a las columnas normales:
- Las subcolumnas que pertenecen a un
Tuplede la clave de ordenación o de la clave de partición se excluyen de la coalescencia.
- Si se especifica
columns, solo se coalescen las subcolumnas de las columnas
Tupleincluidas en la lista.
Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.
CREATE TABLE coalescing_tuples
(
key UInt64,
data Tuple(
value_a Nullable(UInt64),
value_b Nullable(String),
nested Tuple(
value_c Nullable(UInt64)
)
)
) ENGINE = CoalescingMergeTree()
ORDER BY key
SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1;
INSERT INTO coalescing_tuples VALUES (1, (100, NULL, (NULL)));
INSERT INTO coalescing_tuples VALUES (1, (NULL, 'hello', (42)));
SELECT key, data.value_a, data.value_b, data.nested.value_c FROM coalescing_tuples FINAL;
┌─key─┬─data.value_a─┬─data.value_b─┬─data.nested.value_c─┐
│ 1 │ 100 │ hello │ 42 │
└─────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────┘