SummingMergeTree hereda del motor MergeTree. Su característica clave es la capacidad de sumar automáticamente datos numéricos durante las fusiones de partes.

SummingMergeTree , ClickHouse sustituye todas las filas con la misma clave primaria (o, más exactamente, con la misma El motor hereda de MergeTree . La diferencia es que, al fusionar partes de datos en tablas, ClickHouse sustituye todas las filas con la misma clave primaria (o, más exactamente, con la misma clave de ordenación ) por una sola fila que contiene los valores sumados de las columnas con tipo de dato numérico. Si la clave de ordenación está compuesta de tal manera que un único valor de clave corresponde a un gran número de filas, esto reduce significativamente el volumen de almacenamiento y acelera la consulta de datos.

Recomendamos usar este motor junto con MergeTree . Almacene los datos completos en una tabla MergeTree y use SummingMergeTree para almacenar datos agregados, por ejemplo, al preparar informes. Este enfoque evitará la pérdida de datos valiosos debido a una clave primaria mal definida.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = SummingMergeTree([columns]) [PARTITION BY expr] [ORDER BY expr] [SAMPLE BY expr] [SETTINGS name=value, ...]

Para obtener una descripción de los parámetros de la solicitud, consulte descripción de la solicitud

​ Parámetros de SummingMergeTree

columns - una tupla con los nombres de las columnas cuyos valores se sumarán. Parámetro opcional. Las columnas deben ser de tipo numérico y no deben formar parte de la partición ni de la clave de ordenación.

Si no se especifica columns , ClickHouse suma los valores de todas las columnas de tipo de datos numérico que no formen parte de la clave de ordenación.

​ Cláusulas de consulta

SummingMergeTree , se requieren las mismas MergeTree . Al crear una tabla, se requieren las mismas cláusulas que al crear una tabla

​ Ejemplo de uso

Considere la siguiente tabla:

CREATE TABLE summtt ( key UInt32, value UInt32 ) ENGINE = SummingMergeTree() ORDER BY key

Inserta datos en ella:

INSERT INTO summtt VALUES ( 1 , 1 ),( 1 , 2 ),( 2 , 1 )

sum y la cláusula GROUP BY en la consulta. ClickHouse puede no sumar completamente todas las filas ( ver abajo ), por lo que usamos la función de agregacióny la cláusulaen la consulta.

SELECT key , sum ( value ) FROM summtt GROUP BY key

┌─key─┬─sum(value)─┐ │ 2 │ 1 │ │ 1 │ 3 │ └─────┴────────────┘

​ Procesamiento de datos

Cuando los datos se insertan en una tabla, se guardan tal cual. ClickHouse fusiona periódicamente las partes de datos insertadas, y es entonces cuando las filas con la misma clave primaria se suman y se sustituyen por una sola fila en cada parte de datos resultante.

SELECT ) se deben usar una función de agregación GROUP BY , como se describe en el ejemplo anterior. ClickHouse puede fusionar las partes de datos de modo que distintas partes de datos resultantes puedan contener filas con la misma clave primaria; es decir, la suma será incompleta. Por lo tanto, en una consulta () se deben usar una función de agregación sum() y la cláusula, como se describe en el ejemplo anterior.

​ Reglas comunes para la suma

Se suman los valores de las columnas con tipo de dato numérico. El conjunto de columnas se define mediante el parámetro columns .

Si los valores eran 0 en todas las columnas que se suman, la fila se elimina.

Si una columna no forma parte de la clave primaria y no se suma, se selecciona un valor arbitrario de los existentes.

Los valores no se suman en las columnas de la clave primaria.

​ La suma en las columnas de AggregateFunction

En las columnas de tipo AggregateFunction , ClickHouse se comporta como el motor AggregatingMergeTree , agregando de acuerdo con la función.

​ Estructuras anidadas

Una tabla puede tener estructuras de datos anidadas que se procesan de forma especial.

Si el nombre de una tabla anidada termina en Map y contiene al menos dos columnas que cumplen los siguientes criterios:

la primera columna es numérica (*Int*, Date, DateTime) o de cadena (String, FixedString) , llamémosla key ,

o de cadena , llamémosla , las demás columnas son aritméticas (*Int*, Float32/64) , llamémoslas (values...) ,

entonces esta tabla anidada se interpreta como una correspondencia de key => (values...) , y al fusionar sus filas, los elementos de ambos conjuntos de datos se combinan por key , sumando los (values...) correspondientes.

Ejemplos:

DROP TABLE IF EXISTS nested_sum; CREATE TABLE nested_sum ( date Date, site UInt32, hitsMap Nested( browser String, imps UInt32, clicks UInt32 ) ) ENGINE = SummingMergeTree PRIMARY KEY (date, site); INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['Firefox', 'Opera'], [10, 5], [2, 1]); INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['Chrome', 'Firefox'], [20, 1], [1, 1]); INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['IE'], [22], [0]); INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 10, ['Chrome'], [4], [3]); OPTIMIZE TABLE nested_sum FINAL; -- emulate merge SELECT * FROM nested_sum; ┌───────date─┬─site─┬─hitsMap.browser───────────────────┬─hitsMap.imps─┬─hitsMap.clicks─┐ │ 2020-01-01 │ 10 │ ['Chrome'] │ [4] │ [3] │ │ 2020-01-01 │ 12 │ ['Chrome','Firefox','IE','Opera'] │ [20,11,22,5] │ [1,3,0,1] │ └────────────┴──────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘ SELECT site, browser, impressions, clicks FROM ( SELECT site, sumMap(hitsMap.browser, hitsMap.imps, hitsMap.clicks) AS imps_map FROM nested_sum GROUP BY site ) ARRAY JOIN imps_map.1 AS browser, imps_map.2 AS impressions, imps_map.3 AS clicks; ┌─site─┬─browser─┬─impressions─┬─clicks─┐ │ 12 │ Chrome │ 20 │ 1 │ │ 12 │ Firefox │ 11 │ 3 │ │ 12 │ IE │ 22 │ 0 │ │ 12 │ Opera │ 5 │ 1 │ │ 10 │ Chrome │ 4 │ 3 │ └──────┴─────────┴─────────────┴────────┘

Map . Al solicitar datos, utilice la función sumMap(key, value) para agregar

En una estructura de datos anidada, no es necesario especificar sus columnas en la tupla de columnas para la suma.

​ Agregación de elementos de Tuple

Cuando la configuración allow_tuple_element_aggregation está habilitada, las columnas Tuple se aplanan de forma recursiva para que cada elemento hoja participe en la suma de forma independiente. Esto le permite almacenar varias métricas en una sola columna Tuple y hacer que se sumen elemento a elemento durante las fusiones.

A las subcolumnas aplanadas se les aplican las mismas reglas que a las columnas normales:

Solo se suman las subcolumnas numéricas.

Las subcolumnas que pertenecen a un Tuple en la clave de ordenación o en la clave de partición se excluyen de la suma.

en la clave de ordenación o en la clave de partición se excluyen de la suma. Si se especifica columns , solo se suman las subcolumnas de las columnas Tuple incluidas en la lista.

, solo se suman las subcolumnas de las columnas incluidas en la lista. Si todas las subcolumnas numéricas de una fila son cero después de la suma, la fila se elimina.

Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.

CREATE TABLE summing_tuples ( key UInt32, metrics Tuple( impressions UInt64, clicks UInt64, nested Tuple( conversions UInt64 ) ) ) ENGINE = SummingMergeTree() ORDER BY key SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1 ; INSERT INTO summing_tuples VALUES ( 1 , ( 100 , 10 , ( 1 ))); INSERT INTO summing_tuples VALUES ( 1 , ( 200 , 20 , ( 3 ))); OPTIMIZE TABLE summing_tuples FINAL; SELECT key , metrics . impressions , metrics . clicks , metrics . nested .conversions FROM summing_tuples;

┌─key─┬─metrics.impressions─┬─metrics.clicks─┬─metrics.nested.conversions─┐ │ 1 │ 300 │ 30 │ 4 │ └─────┴─────────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┘