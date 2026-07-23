SummingMergeTree, ClickHouse sustituye todas las filas con la misma clave primaria (o, más exactamente, con la misma clave de ordenación) por una sola fila que contiene los valores sumados de las columnas con tipo de dato numérico. Si la clave de ordenación está compuesta de tal manera que un único valor de clave corresponde a un gran número de filas, esto reduce significativamente el volumen de almacenamiento y acelera la consulta de datos.
Recomendamos usar este motor junto con
MergeTree. Almacene los datos completos en una tabla
MergeTree y use
SummingMergeTree para almacenar datos agregados, por ejemplo, al preparar informes. Este enfoque evitará la pérdida de datos valiosos debido a una clave primaria mal definida.
Crear una tabla
Para obtener una descripción de los parámetros de la solicitud, consulte descripción de la solicitud.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = SummingMergeTree([columns])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
Parámetros de SummingMergeTree
Columnas
columns - una tupla con los nombres de las columnas cuyos valores se sumarán. Parámetro opcional.
Las columnas deben ser de tipo numérico y no deben formar parte de la partición ni de la clave de ordenación.
Si no se especifica
columns, ClickHouse suma los valores de todas las columnas de tipo de datos numérico que no formen parte de la clave de ordenación.
Al crear una tabla
Cláusulas de consulta
SummingMergeTree, se requieren las mismas cláusulas que al crear una tabla
MergeTree.
Considere la siguiente tabla:
Ejemplo de uso
Inserta datos en ella:
CREATE TABLE summtt
(
key UInt32,
value UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY key
ClickHouse puede no sumar completamente todas las filas (ver abajo), por lo que usamos la función de agregación
INSERT INTO summtt VALUES(1,1),(1,2),(2,1)
sum y la cláusula
GROUP BY en la consulta.
SELECT key, sum(value) FROM summtt GROUP BY key
┌─key─┬─sum(value)─┐
│ 2 │ 1 │
│ 1 │ 3 │
└─────┴────────────┘
Cuando los datos se insertan en una tabla, se guardan tal cual. ClickHouse fusiona periódicamente las partes de datos insertadas, y es entonces cuando las filas con la misma clave primaria se suman y se sustituyen por una sola fila en cada parte de datos resultante. ClickHouse puede fusionar las partes de datos de modo que distintas partes de datos resultantes puedan contener filas con la misma clave primaria; es decir, la suma será incompleta. Por lo tanto, en una consulta (
Procesamiento de datos
SELECT) se deben usar una función de agregación sum() y la cláusula
GROUP BY, como se describe en el ejemplo anterior.
Se suman los valores de las columnas con tipo de dato numérico. El conjunto de columnas se define mediante el parámetro
Reglas comunes para la suma
columns.
Si los valores eran 0 en todas las columnas que se suman, la fila se elimina.
Si una columna no forma parte de la clave primaria y no se suma, se selecciona un valor arbitrario de los existentes.
Los valores no se suman en las columnas de la clave primaria.
En las columnas de tipo AggregateFunction, ClickHouse se comporta como el motor AggregatingMergeTree, agregando de acuerdo con la función.
La suma en las columnas de AggregateFunction
Una tabla puede tener estructuras de datos anidadas que se procesan de forma especial. Si el nombre de una tabla anidada termina en
Estructuras anidadas
Map y contiene al menos dos columnas que cumplen los siguientes criterios:
- la primera columna es numérica
(*Int*, Date, DateTime)o de cadena
(String, FixedString), llamémosla
key,
- las demás columnas son aritméticas
(*Int*, Float32/64), llamémoslas
(values...),
key => (values...), y al fusionar sus filas, los elementos de ambos conjuntos de datos se combinan por
key, sumando los
(values...) correspondientes.
Ejemplos:
Al solicitar datos, utilice la función sumMap(key, value) para agregar
DROP TABLE IF EXISTS nested_sum;
CREATE TABLE nested_sum
(
date Date,
site UInt32,
hitsMap Nested(
browser String,
imps UInt32,
clicks UInt32
)
) ENGINE = SummingMergeTree
PRIMARY KEY (date, site);
INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['Firefox', 'Opera'], [10, 5], [2, 1]);
INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['Chrome', 'Firefox'], [20, 1], [1, 1]);
INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 12, ['IE'], [22], [0]);
INSERT INTO nested_sum VALUES ('2020-01-01', 10, ['Chrome'], [4], [3]);
OPTIMIZE TABLE nested_sum FINAL; -- emulate merge
SELECT * FROM nested_sum;
┌───────date─┬─site─┬─hitsMap.browser───────────────────┬─hitsMap.imps─┬─hitsMap.clicks─┐
│ 2020-01-01 │ 10 │ ['Chrome'] │ [4] │ [3] │
│ 2020-01-01 │ 12 │ ['Chrome','Firefox','IE','Opera'] │ [20,11,22,5] │ [1,3,0,1] │
└────────────┴──────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘
SELECT
site,
browser,
impressions,
clicks
FROM
(
SELECT
site,
sumMap(hitsMap.browser, hitsMap.imps, hitsMap.clicks) AS imps_map
FROM nested_sum
GROUP BY site
)
ARRAY JOIN
imps_map.1 AS browser,
imps_map.2 AS impressions,
imps_map.3 AS clicks;
┌─site─┬─browser─┬─impressions─┬─clicks─┐
│ 12 │ Chrome │ 20 │ 1 │
│ 12 │ Firefox │ 11 │ 3 │
│ 12 │ IE │ 22 │ 0 │
│ 12 │ Opera │ 5 │ 1 │
│ 10 │ Chrome │ 4 │ 3 │
└──────┴─────────┴─────────────┴────────┘
Map.
En una estructura de datos anidada, no es necesario especificar sus columnas en la tupla de columnas para la suma.
Cuando la configuración
Agregación de elementos de Tuple
allow_tuple_element_aggregation está habilitada, las columnas
Tuple se aplanan de forma recursiva para que cada elemento hoja participe en la suma de forma independiente. Esto le permite almacenar varias métricas en una sola columna
Tuple y hacer que se sumen elemento a elemento durante las fusiones.
A las subcolumnas aplanadas se les aplican las mismas reglas que a las columnas normales:
- Solo se suman las subcolumnas numéricas.
- Las subcolumnas que pertenecen a un
Tupleen la clave de ordenación o en la clave de partición se excluyen de la suma.
- Si se especifica
columns, solo se suman las subcolumnas de las columnas
Tupleincluidas en la lista.
- Si todas las subcolumnas numéricas de una fila son cero después de la suma, la fila se elimina.
Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.
CREATE TABLE summing_tuples
(
key UInt32,
metrics Tuple(
impressions UInt64,
clicks UInt64,
nested Tuple(
conversions UInt64
)
)
) ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY key
SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1;
INSERT INTO summing_tuples VALUES (1, (100, 10, (1)));
INSERT INTO summing_tuples VALUES (1, (200, 20, (3)));
OPTIMIZE TABLE summing_tuples FINAL;
SELECT key, metrics.impressions, metrics.clicks, metrics.nested.conversions FROM summing_tuples;
┌─key─┬─metrics.impressions─┬─metrics.clicks─┬─metrics.nested.conversions─┐
│ 1 │ 300 │ 30 │ 4 │
└─────┴─────────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┘